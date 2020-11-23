Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не достигли прогресса, - МИД Франции
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Во Франции считают, что украинская сторона показывает преданность обязательствам в имплементации Минских договоренностей.
Об этом говорится в обнародованном 23 ноября заявлении Министерства иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"12 декабря 2019 г. Украина в очередной раз продлила действие действующего закона (об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО - ред.), чтобы избежать правового вакуума, демонстрируя соблюдение обязательств по полной имплементации Минских договоренностей", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции.
В МИД Франции отметили, что лидеры стран Нормандского формата на Парижском саммите в декабре 2019 г. согласовали, что в украинское законодательство будет включена так называемая "формула Штайнмайера". После этого, констатирует официальный Париж, дискуссии о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве продолжились в рамках Трехсторонней контактной группы.
"Мы разочарованы, что эти дискуссии не достигли прогресса на протяжении нескольких недель, что не оставило Украине другого варианта, как продлить действие существующего текста (закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО - ред.)", - отметили во французском МИД.
Подчеркивается, что Франция совместно с Германией продолжит прилагать усилия для достижения прогресса в утверждении мира и стабильности на Донбассе.
Напоминаем, принятый 12 декабря 2019 г., Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" остается в силе до 31 декабря 2020 года. Так называемая "формула Штайнмайера" определяет порядок имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, включая условия проведения выборов в ОРДЛО.
Украинская сторона настаивает на возможности таких выборов по международным стандартам и под контролем ОБСЕ только после полного вывода российских войск, восстановления контроля над украинской-российской границей и утверждения конституционного порядка Украины на Донбассе.
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а тем временем...
Турция выходит к Каспию. Коридор шириной 5 км через Армению пробит. Сначала будет железная дорога в Азербайджан, потом Труба. Конечная цель - Труба из Туркменистана в Европу. Своя Азербайджано-Турецкая труба.
"Строительство Бакинского судостроительного завода было начато в марте 2010 года. [1]
Завод считается крупнейшим судостроительным заводом в странах, граничащих с Каспийским морем. Его производственная мощность составляет 25 тысяч тонн металлоконструкций в год.
После ввода в эксплуатацию завода на первом этапе было построено 4 танкера мощностью 15 тысяч тонн в год, 4 мореплавателя или буксирный танкер. В дополнение к строительству новых судов, работа по ремонту судов также осуществляется на заводе. Принимая во внимание увеличение объема грузовых перевозок в Каспийском море, на втором этапе на заводе были построены танкеры мощностью 60-70 тысяч тонн в год. Строительство судостроительного завода обошлось Азербайджану в $ 470 млн. [2]
По заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" 9 февраля 2017 года состоялась закладка нового судна "Лачин" на Бакинском судостроительном заводе по проекту украинских инженеров. Длина танкера составляет 141 м, ширина -16,98 м, осадка - 4,54 м/3,6 м. Строительство завершилось через два года. Данный танкер попал в ТОП-50 лучших судов мира 2019 года по версии Британского Королевского общества корабельных инженеров RINA (Royal Institution of Naval Architects)."
Плюс необходим запас БК,которого ПОКА нет у Украины.
Плюс необходимы гарантии НАТО о невмешательстве ВС РФ.
Тогда с минимальными потерями достаточно 44 часов,а не дней для полного решения одло,и до недели для Крыма.
А знаєте, шо таке ТГК? Це тетрагідроканнабінол, - одна з основних діючих речовин маріхуани. От, певно, після вживання таких речовин і з'являються різні формули "в штанях майєра"... )))
За допомогою формули ТГК вийшла "формула Штайнмайєра".
Одна надежда на "математические" способности Байдена
Фин - я поняла финансовым?
Так у нас же денег нет. Их же и не будет. Их не будет никогда.
Непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины составляют 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов. Источник: https://censor.net/ru/n3232768
Поэтому не надейтесь ни на Европу ни на Америку, надейтесь люди только на себя, ибо никому до нас серьезно нет дела. Война будет на годы, до каких либо структурных политических изменений в России (уход действующего режима путина), либо форс мажора (революции к примеру). Поэтому, кто обещает за две недели прекратить войну (ПП), кто обещает просто перестать стрелять и она закончиться (Зе), а кто обещает приехать к путину и порешать (мертветчук)... - они все лгут вам. Додон, был такой президент в Молдове, по первому звонку летел в Москву, на всех парадах был, в Думе рассказывал как любит россиян и все такое... войска РФ ушли из Приднестровья? Нет. Есть над чем подумать.
потрібно добавити їй таких корисних та цілющих санкцій.
Ймовірно, йому була "какая разніца" єта ваша Кемська волость.
значить, щось було в нашому законодавстві таке, що спровокувало війну.
Треба виправляти законодавство.
Винний, має виправитись!
Сц*ука!!!