Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не достигли прогресса, - МИД Франции

Во Франции считают, что украинская сторона показывает преданность обязательствам в имплементации Минских договоренностей.

Об этом говорится в обнародованном 23 ноября заявлении Министерства иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"12 декабря 2019 г. Украина в очередной раз продлила действие действующего закона (об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО - ред.), чтобы избежать правового вакуума, демонстрируя соблюдение обязательств по полной имплементации Минских договоренностей", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции.

В МИД Франции отметили, что лидеры стран Нормандского формата на Парижском саммите в декабре 2019 г. согласовали, что в украинское законодательство будет включена так называемая "формула Штайнмайера". После этого, констатирует официальный Париж, дискуссии о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве продолжились в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Мы разочарованы, что эти дискуссии не достигли прогресса на протяжении нескольких недель, что не оставило Украине другого варианта, как продлить действие существующего текста (закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО - ред.)", - отметили во французском МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Формула Штайнмайера будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО, - Костин. ВИДЕО

Подчеркивается, что Франция совместно с Германией продолжит прилагать усилия для достижения прогресса в утверждении мира и стабильности на Донбассе.

Напоминаем, принятый 12 декабря 2019 г., Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" остается в силе до 31 декабря 2020 года. Так называемая "формула Штайнмайера" определяет порядок имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, включая условия проведения выборов в ОРДЛО.

Украинская сторона настаивает на возможности таких выборов по международным стандартам и под контролем ОБСЕ только после полного вывода российских войск, восстановления контроля над украинской-российской границей и утверждения конституционного порядка Украины на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОП написали новый закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО с имплементированной "формулой Штайнмайера", - Ермак