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Новости Общество
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женщины (813) насилие (364) ООН (3932)

Почти треть украинцев уверены, что женщина сама провоцирует насилие, - руководитель отдела ООН Стришенец

Новости Цензор.НЕТ Общество

Почти треть украинцев уверены, что женщина сама провоцирует насилие, - руководитель отдела ООН Стришенец

25 ноября начнутся 16 дней активизма против насилия в отношении женщин. В Украине пройдут специальные мероприятия.

Руководитель отдела коммуникации и адвокации ООН Женщины в Украине Нармин Стришенец в эфире Украинского радио привела данные о насилии над женщинами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам Стришенец, ООН и другие организации проводят различные исследования по этой теме, результаты которых шокируют.

"По прошлогодними исследованиями ОБСЕ, почти половина - 49% - признаются, что они пережили сексуальное домогательство. Две трети женщин утверждали, что они сталкивались с психологическим, физическим сексуальным насилием со стороны своего партнера или другого лица", - сказала Стришенец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждая третья женщина в мире страдает от насилия, - генсек ООН Гутерреш

ООН Женщины в Украине проводили исследования общественного мнения в 2018 году и также были шокированы результатами. Например, часто люди оправдывают насильственное поведение и 29% были уверены, что женщина сама провоцирует насилие, одеваясь слишком откровенно.

"То есть, люди до сих пор готовы судить по внешности или поведению человека и говорить, что одежда или состояние может быть оправданием для насилия. Однако насилие не может быть оправдано ни в коем случае", - отметила руководитель отдела коммуникаций.

Пандемия ухудшила эту ситуацию в семьях, в которых есть ситуации домашнего насилия: они оказались в одиночестве, в ловушке, потому что им некуда пойти, нет воли передвижения.

"По данным ООН, обращение на "горячую линию" противодействия насилию увеличилось вдвое. И сейчас, за 9 месяцев текущего года, в Национальной полиции зарегистрировано уже на 20 тысяч обращений больше, чем за весь предыдущий год. Знаем, что до конца года эти цифры будут только хуже", - прогнозирует Стришенец.

Также читайте: Зеленский: Домашнее насилие в Украине является второй проблемой после Covid-19

По ее словам, в рамках Международного дня ликвидации насилия в отношении женщин и девушек с 25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) по 10 декабря (День прав человека) в Украине пройдут специальные мероприятия.

Так, в одном из столичных театров пройдет интерактивный спектакль-игра, а на Михайловской площади будет проводиться выставка предметов, которые были зарегистрированы на вызовах домашнего насилия. Выставка называется "Дело в том…". Кроме того, можно следить за информационными каналами ООН и ООН Женщины в Украине. Там будут публиковать тематическую инфографику, дайджесты и контактную информацию. А ТРЦ "Гулливер" подсветит свое здание оранжевым цветом, как знак солидарности со всем миром.

В ООН призывают участвовать во флешмобе: сфотографироваться или снять видео с оранжевым предметом или в оранжевой одежде и осветить высказаться против насилия.

Читайте также: Число случаев домашнего насилия за первые полгода увеличилось в два раза, - Шмыгаль

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Домашнее насилие обычно выглядит вот так:
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 4275
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24.11.2020 00:10
+17
тебя, бедную, насилуют?..
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23.11.2020 23:07
+16
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 9135
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24.11.2020 00:28
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Страница 2 из 2
Релігія не закон, її можна вільно змінювати на будь-яку іншу, чи взагалі сповідувати атеїзм. Причому у нас відсутнє покарання за зміну релігії, так що насиллям це ніяк не може бути.
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24.11.2020 10:43 Ответить
Аякжеж "дозвiл на проникнення в iншу людину"? Шо ? не спрацьовуйе ?
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 5928
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23.11.2020 23:26 Ответить
дуже цікавий документ
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23.11.2020 23:35 Ответить
Та й не кажіть. А то тут придумали безконтрольно і не документуючи прутнем в живе тіло тикати...
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23.11.2020 23:45 Ответить
Считаю, что в вопросах подобной важности введение государственного контроля и регулирования является обязательным.
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23.11.2020 23:57 Ответить
Справу треба ставити на контроль. Допоможе диджіталізація і додаток "Дія". Знову ж таки держава щодоби буде мати оновлені дані скільки саме іі громадян сьогодні тойво-во...
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24.11.2020 00:00 Ответить
Необходимо составлять не только акт прекоитального, но и посткоитального согласия. К первому акту необходимо приложить медицинские заключения нарколога и психиатра.
Да, и начинать лучше с максимально подробного договора.
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23.11.2020 23:53 Ответить
...и заверять акт нотариально в присутствии двух свидетелей!
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23.11.2020 23:55 Ответить
Коментарі на форумі підтверджують отримані висновки.
Цифри ще явно занижені.
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23.11.2020 23:43 Ответить
"Долой предрассудки. Женщина - она тоже человек".
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23.11.2020 23:52 Ответить
"Долой кухонное рабство! Даешь новый быт!

Раскрепощенная женщина - строй социализм!"
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24.11.2020 00:00 Ответить
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 2058
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24.11.2020 00:04 Ответить
Ты мужененавистница, тебя в детстве мальчики обидели. Жаль тебя!
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24.11.2020 00:03 Ответить
вот нарид и высказался...= просто шок от топа комментариев................(((((((((((((((((((
..скоко ж тут непуганого бычья....((((
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23.11.2020 23:46 Ответить
я сначала подумал что на какой-то рос. сайт зашел, тупо один народ)))
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23.11.2020 23:52 Ответить
ТочЬно! Шо не коментар, - то кацапоязичний. )))
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23.11.2020 23:58 Ответить
Нідаждеся! Адіннарот це у ваших вологих мріях. Набігло кацапів, наче тарганів от вам і здалося. Українських чоловіків навіть порівнювати не можна з козломордими.
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24.11.2020 00:02 Ответить
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 3976
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24.11.2020 00:09 Ответить
Ф-фух. Аж від серця відлягло...
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24.11.2020 00:18 Ответить
А чого ви дивуєтесь? Прийшли кацапи під проксі, випорожнились та й пішли далі. Вони в таких темах дуже ********** нагнітати та спотворювати справжню думку більшості дописувачів.
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23.11.2020 23:54 Ответить
От скажи мені кацап: А хто їх любить?
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24.11.2020 00:04 Ответить
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 606 Кацап, зникни за парєбрік.
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24.11.2020 00:14 Ответить
Третина - це меншість, чи не так? Час відзначити перемогу глузда над розумом!
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23.11.2020 23:51 Ответить
Домашнее насилие обычно выглядит вот так:
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 4275
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24.11.2020 00:10 Ответить
а у меня есть закрытые наушники
всего за 10 баксов
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24.11.2020 07:33 Ответить
"Часто люди оправдывают насильственное поведение и 29% были уверены, что женщина сама провоцирует насилие".

Везёт же некоторым... )))
А тут, *****, хотя бы одна попалась, чтобы меня спровоцировать. Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 3815
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24.11.2020 00:35 Ответить
сплюнь
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24.11.2020 07:39 Ответить
Проблема домашнього насильства чомусь завжди найбільш актуальна саме в російськомовних родинах. Чим глибше прокацаплена родина тим більше там дубасять та зневажають жінок. Кацапський суржик базується на зневазі до всього живого. Особливо до фізично слабших і жінок. Кацапи вроджені садисти та жіноненавистники а кацапки виховуються з дитинства як мазохістки. Гармонія по-кацапськи - він її дубасить а вона його за це любить...
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24.11.2020 00:37 Ответить
Так і є.
Сигізмунд Герберштейн, австрійський посол при дворі московського царя (середина 16 ст.):

Въ Московіи есть одинъ нѣмецъ, кузнецъ, по имени Іорданъ, который женился на русской. Поживши нѣсколько времени съ мужемъ, жена однажды сказала ему ласково: «Почему ты, дражайшій супругъ, не любишь меня?» Мужъ отвѣчалъ: «Напротивъ того, очень я люблю тебя.» - «Я еще не имѣю, сказала она, знаковъ твоей любви». Мужъ спрашивалъ, какихъ знаковъ хочетъ она? Жена ему отвѣчала: «Ты никогда меня не билъ.» - «По правдѣ, побои не казались мнѣ знаками любви, сказалъ мужъ; но однако и съ этой стороны я буду исправенъ.» И такимъ образомъ, не много спустя онъ ее жестоко побилъ и признавался мнѣ, что послѣ этого жена стала любить его гораздо больше. Это онъ повторялъ потомъ очень часто и наконецъ, въ нашу бытность въ Москвѣ сломилъ ей шею и колѣни.
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24.11.2020 00:53 Ответить
У монголо татар женщина считалась переходным звеном между животным и человеком. Если мужчина её бил, - значит уделял внимание, значит почти что принимал за человека. Для нее это было лучше, чем отношения, как к скоту. Такие взгляды во многом определили цивилизационную судьбу монголо татар.
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24.11.2020 07:41 Ответить
поэтому татары завоевали полмира .
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24.11.2020 20:13 Ответить
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 9100
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24.11.2020 20:06 Ответить
Там ще про жінок у кацапів 500 років тому. Дуже цікаво:
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 6597
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24.11.2020 01:00 Ответить
Зачем здесь эта статья? Ветер слева подул.
Негров ещё у нас не душат?
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24.11.2020 00:49 Ответить
Готуємось. Є навіть один кандидат в депутатах. Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 1466
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24.11.2020 00:57 Ответить
на Михайловской площади будет проводиться выставка предметов, которые были зарегистрированы на вызовах домашнего насилияИсточник: https://censor.net/ru/n3232787
************

Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 2974
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24.11.2020 01:08 Ответить
Німці постьоблись вже над таким, без перекладу https://www.youtube.com/watch?v=NWTQDCcar7M
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24.11.2020 01:12 Ответить
"49% - признаются, что они пережили сексуальное домогательство",- погодите ка. Мужчина ж должен быть инициативным, так? А если мужчина женщине не нравится, то по ее мнению, он - насильник. Я как-то с подругой гулял в компании, где была девушка, которая мне приглянулась. Я к ней пару раз пробовал завести разговор - не задалось. Подумал, раз общается топорно, значит не нравлюсь. Потом подруга спрашивала меня - почему я не проявлял активности по отношению к этой даме. Я высказал свои мысли. Она сказала, что надо быть настойчивее. И нигде нет четкого определения настойчивости. Не проявишь - девушка обидется, что перед ней не "танцевали" ради знакомства. Проявишь - могут записать в насильники, если не понравишься ей.
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24.11.2020 01:15 Ответить
По роду своєї діяльності постійно перебуваю в чоловічих колективах. Так от були такі кадри, які підвалювали і прямо говорили, що я тут трахаю все, що рухається, так що давай не строй із себе сором"язливу. А коли ти починаєш спокійно ставити на місце, людина таким висером в твою сторону кидається. І ще момент. Це добре, коли чоловік залицяється. Але є одне але. Він не сподобався і ти відкрито про це кажеш, якщо в межах роботи, то чекай аб"юзу в межах роботи. Довбати буде тільки так, бо як же це так такого принца відшила. А ще тут вище писали про домашнє насилля збоку пиляння жінки. Так я думаю це заслужено. Є такий гарна українська короткометражка "Жена со скидкой".Так от там вся суть відношень, що кожен вибирає для себе половину з точки зору користі, а потім чогось ображаються, що він не такий чи вона не така. Яке їхало, таке й здибало
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24.11.2020 12:39 Ответить
В таких случаях, я размышляю логично:
1. Можно перейти на эмоции и личности. Таким образом, ты будешь пытаться использовать психологическое насилие.
2. Можно перейти к физическому насилию, что является незаконным. Ты высвободишь свой внутренний негатив, но такое часто выбирают люди, которые не способны контролировать эмоции и они часто опасны для общества в целом, ведь на замечание надеть маску, смогут и в морду дать.
3. Попросить вышестоящие органы разобраться с этим. Это либо полиция, ну а если это происходит в компании, то тогда - менеджеру или директору. Вполне логично, что он будет выбирать - увольнять такого мужчину из-за неэтичного поведения, или увольнять женщину, если начались проблемы после ее прихода на работу.
Нет смысла держать сотрудников, которые часто собачатся друг с другом. Это влияет как на работу в целом, так и отношения в коллективе. Меня как-то взяли только по одной причине - я не был конфликтным и уживался с любым коллективом, хоть и по знаниям был слабее некоторых кандидатов.
Ну а если женщина не пожаловалась начальнику из-за страха увольнения, и не смогла уладить конфликт сама, то виновата только она. Именно она в ответе за свои действия. Она либо не готова мириться с таким издевательством и либо жалуется, либо увольняется, ну а если ей важнее работа и деньги, то значит, она готова смириться с таким отношением к себе. Тогда пусть не плачет, что к ней так плохо относятся.
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25.11.2020 16:15 Ответить
Я пожалілась, але керівник відділу був на стороні "мачо". Тоді я пішла вище, в ітозі полетів і керівник відділу і "мачо". Я не хочу вас ніяк образити, сужу тільки зі свого досвіду роботи в чоловічих колективах. Чоловіки, як правило дуже зарозумілі. Жінок розцінюють нижче за себе. Чого не скажеш про європейців чи американців. І жінок наші чоловіки собі шукають таких, щоб на фоні "тупості" жінки виглядати "аленделоном". А коли така "тупа курка" починає щодня пиляти та брикатись тоді чомусь ображаються, що всі жінки стерви. Хелоууууу) Особисто для мене короткометражка "Жена со скидкой" розставила все на свої місця. Більшість шукає вигоду в стосунках, а потім ображається тому, що щось не так) Так що виходить чоловіки отримують вічно сварливих жінок, які своїм пилянням доводять їх до сказу справедливо.
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25.11.2020 16:36 Ответить
А вот такие картинки появляются на пустом месте. Да?
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 7103
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24.11.2020 02:19 Ответить
подвійний калбір
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24.11.2020 04:53 Ответить
Лена Бондаренко?
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24.11.2020 07:52 Ответить
Та то кацапка. Та й ти кацапським язиком пишеш.
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24.11.2020 10:15 Ответить
Був жонатий на українці. Зараза, дістала мене і сина. Ну, та ви мабуть Кайдашеву сім'ю читали...
Так нормально на арійскій мові?
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24.11.2020 11:16 Ответить
Вже певним чином краще. Кайдашеву сім'ю читав. Там були зображені у комедійній формі чвари сільських бовдурок. Нечуй з них добре покепкував... Окреме питання, якщо тобі бовдурка не подобалася, то нащо ти взагалі її за дружину взяв? Нащо взагалі з такою сина клепав? А якщо подобалася, то нащо розлучився?
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24.11.2020 11:37 Ответить
От всюди тобі носа тре всунути
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24.11.2020 18:28 Ответить
Так, мене всіляка фігня цікавить. Однак до цієї відповіді я і сам дійти можу. Думаю що ти був тоді молодий та дурний, взагалі не готовий до шлюбних стосунків бо не розумів що це таке. Як там Брати Гадюкіни співають: "
В нас любов народилась так дивно -
На столі, між горівкою й пивом.
По дорозі додому то сталось.
Я був п'яний, а ти не впиралась.
Через шість місяців зімліла'сь в церкві,
Фехтували штахетами гості.
Ще через три народилась Мирося -
Результат любови на лавці..."
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25.11.2020 11:29 Ответить
Так, дурний. Проте в мене було те, що дозволить прийняти пару, такою як вона є. Ще я був дурний, бо не бачив, що мила не мене любить, а образ в який я повинен за її графіком перетворитись. Та я мєдленно перетворювався...
Кароче: не женіться на старших, та педагогах - ******* все контролювати.
Вона мабуть вирішила, що треба мене провчити, та попросила з хати. Мене дістали ці ломи через коліно, і я запив... Той, цур мені - пішов вчитися. Зара - нащальніке-мана
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25.11.2020 19:44 Ответить
Дякую за відповідь. Приємно бачити людину яка в складній ситуації зробила вибір в напрямку саморозвитку а не випивки!
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26.11.2020 11:27 Ответить
Скоріш за все під час опитування були задані маніпулятивні питання а потім були зараховані в суміжну(як задумано) категорію.
Наприклад, можна спитати - "Чи може жінка спровокувати насильника" ? - та звичайно може, це що секрет якийсь. І все, відповідь попала в разряд "Чоловіки вважають що жінка провокує насильника".
Щодо насилля можна спитати - "Чи були у вас ситуації, коли зі спілкуванням з чоловіком ви відчувати страх, або погляди сексуальної спрямованності" - теж бінго, бо жінки невпевнені і боягузливі від природи. Наслідком цього є її недовірливисть а в купі з егоцентризмом будь який погляд чоловіка вона сприймає як сексуальну атаку.
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24.11.2020 05:03 Ответить
Фемінізм- звичайна шиза.
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24.11.2020 06:08 Ответить
дичь, что тема опроса, что сам факт опроса по такой теме, зоркоглазое обсе не желает провести исследование во вопросу какое количество населения планеты ежедневно переживает общение с дебилами и какое количество населения само провоцирует такое общение?
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24.11.2020 08:06 Ответить
Бо вийде що більше 50% сімей - це дебіли які одружуються з дебілами щоб плодити щє більше дебілів. Адекватна людина ніколи не укладе шлюб з дебілом, не буде з ним спати, не буде плодити з ним дітей, не буде терпіти ані крики ані побої.
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24.11.2020 11:41 Ответить
О, ви близькі до популярної в Давосі теорії що, не всім варто плодитися.
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24.11.2020 12:38 Ответить
Це вже не версія, а давно доведений факт.
Єдина, але неподолана проблема у тому що демократичного способу обмеження плодовитості дебілів в даний час не існує.
Однак, над цим вже працює Ілон Маск та декілька інших пассіонаріїв.
Золотий час землі настане тоді коли надлишок приплоду дебілів буде відправлятися для заселення Марсу, Венери та астероїдного поясу.
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24.11.2020 12:42 Ответить
Потім вони заселять всю сонячну систему, і проблема повернеться до винайдення способу дешевих міжзоряних перельотів.
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24.11.2020 12:55 Ответить
В цілому, якщо Ви хочете щоб Ваші дальні нащадки були багатіями, скуповуйте землю на Землі. Бо після початку заселення Марсу ціна на землю Землі підскоче.
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24.11.2020 12:57 Ответить
А бывает , что и мужчина сам терроризирует женщину .. и никуда не денешься- не Америка- даже не пожалуешься
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24.11.2020 10:03 Ответить
Нащо тобі оцю московщину з її "нікуданєдєнєшся" в Україні розводити? Жодна адекватна людина не буде ані терпіти, ані пробачати терор. А московиток не шкода, бо вони створені щоб їх били і це доведено посиланнями вище.
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24.11.2020 11:44 Ответить
Ви про що ?
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24.11.2020 15:39 Ответить
Про те що думка "нікуданєдєнєшся" у здорової на голову української жінки і виникнути не може. Здорова на голову українська жінка після першого прояву терору знаходить варіянт або куди самій дітися, або куди діти тіло терориста.
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24.11.2020 16:53 Ответить
Зачем насиловать, даже если тебя провоцируют?
У 50% хронический недоё...
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24.11.2020 10:31 Ответить
Ну, це вже інше питання. Звісно що свідома та розумна людина не поведеться на жіночі провокації. Алє є ще 2 категорії чоловіків:
нерозумні - не здатні відрізнити провокацію від пропозиції статевих зносин. Вони не гвалтують, а акцептують пропозицію і виконують замовлення.
несвідомі - вони бачуть провокацію, але саме провокацію вони й очікували. Вони бажають підіграти жінці в її психологічній грі не залежно від будь-яких юридичних наслідків.
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24.11.2020 11:47 Ответить
Всё верно.
Я сразу намекаю и на решение проблемы. Если будут удовлетворять неудовлетворенных, на провокаторов желания (или сил) уже не останется.
Это как по принципу с вампирами, если им объяснить, что капля спермы содержит больше жизни, чем капля крови - можно помирить людей и вампиров. Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 7658
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24.11.2020 12:01 Ответить
Та от проблема в тому що велика кількість незадоволених не одягає "откровєнних нарядів" а тихо й мовчки комплексує стидаючись.
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24.11.2020 12:22 Ответить
Проблема в тому що, ті невдоволені самі не проти але не з кожним. Йдучі "на полювання" вони не завжди чіпляють те що, вони хотіли. Ось тоді і починається "сказаніє о невінних жертвах", типу: я ж не йому симафорила про доступність, а вела себе з цим "падонком" аби принадити іншого.
Та хіба мало таких варіантів в головах жінок.
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24.11.2020 12:48 Ответить
Хай розкажуть Антіфі та БЛМ про недопустимість насильства.
Ніхто не виправдовує насильників але, якщо жінка одягається і веде себе відповідно у відповідних місцях то, чому тут дивуватися? Якщо жінка одягнулася аби підкреслити свої форми і пішла на п'янку гопників то, як мінімум сексуальне домагання їй забезпечено. Та чи не заради того вона одягалася й шла туди? Я не стверджую що, такого не буває але, ви багато чули про зґвалтування в оперному театрі, на стадіоні чи в церкві? А там людей збирається дуже багато і статистична вірогідність дуже висока.
Тож, не варто розводити пальці і кричати про поголовні невинні жертви насильства. В кожному разі треба розглядати кожен випадок в контексті. Чомусь ніхто не звинувачує ведмедя, коли в клітку залізла дамочка і почала тріпати його за щоки чи залазити верхи.
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24.11.2020 12:34 Ответить
Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець - Цензор.НЕТ 315
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24.11.2020 12:54 Ответить
постепено , постепенно . квоты на женщин в избирательном списке , закон о домашнем насилии . потом права геев , куда ж без них ? опять же свободный выбор пола ребенком с 5 лет . девочка хочешь быть мальчиком ? хочешь , по глазам вижу . а ты мальчик будешь девочкой , даже если не хочешь . и при этом шарахнуть по церкви и костелу обвинениями в педофилии . неважно что там троих поймали . бей по всей системе , не взирая на то что что педофилия в первую очеред процветает в высших эшелонах власти и у эстрадно-киношных знаменитостей.
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24.11.2020 20:07 Ответить
Вся проблема в грошах. Є гроші -- є борделі, є коханки, і в сім'ї злагода. А від злиднів і алкоголь, і бійки. Бо чоловіку треба розрядитися і скинути стрес. А соціологи кажуть, що 75% чоловіки п'ють, бо винні жінки. А від поведінки жінок залежить поведінка суспільства.
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24.11.2020 22:47 Ответить
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