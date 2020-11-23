Почти треть украинцев уверены, что женщина сама провоцирует насилие, - руководитель отдела ООН Стришенец
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25 ноября начнутся 16 дней активизма против насилия в отношении женщин. В Украине пройдут специальные мероприятия.
Руководитель отдела коммуникации и адвокации ООН Женщины в Украине Нармин Стришенец в эфире Украинского радио привела данные о насилии над женщинами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам Стришенец, ООН и другие организации проводят различные исследования по этой теме, результаты которых шокируют.
"По прошлогодними исследованиями ОБСЕ, почти половина - 49% - признаются, что они пережили сексуальное домогательство. Две трети женщин утверждали, что они сталкивались с психологическим, физическим сексуальным насилием со стороны своего партнера или другого лица", - сказала Стришенец.
ООН Женщины в Украине проводили исследования общественного мнения в 2018 году и также были шокированы результатами. Например, часто люди оправдывают насильственное поведение и 29% были уверены, что женщина сама провоцирует насилие, одеваясь слишком откровенно.
"То есть, люди до сих пор готовы судить по внешности или поведению человека и говорить, что одежда или состояние может быть оправданием для насилия. Однако насилие не может быть оправдано ни в коем случае", - отметила руководитель отдела коммуникаций.
Пандемия ухудшила эту ситуацию в семьях, в которых есть ситуации домашнего насилия: они оказались в одиночестве, в ловушке, потому что им некуда пойти, нет воли передвижения.
"По данным ООН, обращение на "горячую линию" противодействия насилию увеличилось вдвое. И сейчас, за 9 месяцев текущего года, в Национальной полиции зарегистрировано уже на 20 тысяч обращений больше, чем за весь предыдущий год. Знаем, что до конца года эти цифры будут только хуже", - прогнозирует Стришенец.
По ее словам, в рамках Международного дня ликвидации насилия в отношении женщин и девушек с 25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) по 10 декабря (День прав человека) в Украине пройдут специальные мероприятия.
Так, в одном из столичных театров пройдет интерактивный спектакль-игра, а на Михайловской площади будет проводиться выставка предметов, которые были зарегистрированы на вызовах домашнего насилия. Выставка называется "Дело в том…". Кроме того, можно следить за информационными каналами ООН и ООН Женщины в Украине. Там будут публиковать тематическую инфографику, дайджесты и контактную информацию. А ТРЦ "Гулливер" подсветит свое здание оранжевым цветом, как знак солидарности со всем миром.
В ООН призывают участвовать во флешмобе: сфотографироваться или снять видео с оранжевым предметом или в оранжевой одежде и осветить высказаться против насилия.
Пожалуйста, подождите...
Да, и начинать лучше с максимально подробного договора.
Цифри ще явно занижені.
Раскрепощенная женщина - строй социализм!"
..скоко ж тут непуганого бычья....((((
всего за 10 баксов
Везёт же некоторым... )))
А тут, *****, хотя бы одна попалась, чтобы меня спровоцировать.
Сигізмунд Герберштейн, австрійський посол при дворі московського царя (середина 16 ст.):
Въ Московіи есть одинъ нѣмецъ, кузнецъ, по имени Іорданъ, который женился на русской. Поживши нѣсколько времени съ мужемъ, жена однажды сказала ему ласково: «Почему ты, дражайшій супругъ, не любишь меня?» Мужъ отвѣчалъ: «Напротивъ того, очень я люблю тебя.» - «Я еще не имѣю, сказала она, знаковъ твоей любви». Мужъ спрашивалъ, какихъ знаковъ хочетъ она? Жена ему отвѣчала: «Ты никогда меня не билъ.» - «По правдѣ, побои не казались мнѣ знаками любви, сказалъ мужъ; но однако и съ этой стороны я буду исправенъ.» И такимъ образомъ, не много спустя онъ ее жестоко побилъ и признавался мнѣ, что послѣ этого жена стала любить его гораздо больше. Это онъ повторялъ потомъ очень часто и наконецъ, въ нашу бытность въ Москвѣ сломилъ ей шею и колѣни.
Негров ещё у нас не душат?
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1. Можно перейти на эмоции и личности. Таким образом, ты будешь пытаться использовать психологическое насилие.
2. Можно перейти к физическому насилию, что является незаконным. Ты высвободишь свой внутренний негатив, но такое часто выбирают люди, которые не способны контролировать эмоции и они часто опасны для общества в целом, ведь на замечание надеть маску, смогут и в морду дать.
3. Попросить вышестоящие органы разобраться с этим. Это либо полиция, ну а если это происходит в компании, то тогда - менеджеру или директору. Вполне логично, что он будет выбирать - увольнять такого мужчину из-за неэтичного поведения, или увольнять женщину, если начались проблемы после ее прихода на работу.
Нет смысла держать сотрудников, которые часто собачатся друг с другом. Это влияет как на работу в целом, так и отношения в коллективе. Меня как-то взяли только по одной причине - я не был конфликтным и уживался с любым коллективом, хоть и по знаниям был слабее некоторых кандидатов.
Ну а если женщина не пожаловалась начальнику из-за страха увольнения, и не смогла уладить конфликт сама, то виновата только она. Именно она в ответе за свои действия. Она либо не готова мириться с таким издевательством и либо жалуется, либо увольняется, ну а если ей важнее работа и деньги, то значит, она готова смириться с таким отношением к себе. Тогда пусть не плачет, что к ней так плохо относятся.
Так нормально на арійскій мові?
В нас любов народилась так дивно -
На столі, між горівкою й пивом.
По дорозі додому то сталось.
Я був п'яний, а ти не впиралась.
Через шість місяців зімліла'сь в церкві,
Фехтували штахетами гості.
Ще через три народилась Мирося -
Результат любови на лавці..."
Кароче: не женіться на старших, та педагогах - ******* все контролювати.
Вона мабуть вирішила, що треба мене провчити, та попросила з хати. Мене дістали ці ломи через коліно, і я запив... Той, цур мені - пішов вчитися. Зара - нащальніке-мана
Наприклад, можна спитати - "Чи може жінка спровокувати насильника" ? - та звичайно може, це що секрет якийсь. І все, відповідь попала в разряд "Чоловіки вважають що жінка провокує насильника".
Щодо насилля можна спитати - "Чи були у вас ситуації, коли зі спілкуванням з чоловіком ви відчувати страх, або погляди сексуальної спрямованності" - теж бінго, бо жінки невпевнені і боягузливі від природи. Наслідком цього є її недовірливисть а в купі з егоцентризмом будь який погляд чоловіка вона сприймає як сексуальну атаку.
Єдина, але неподолана проблема у тому що демократичного способу обмеження плодовитості дебілів в даний час не існує.
Однак, над цим вже працює Ілон Маск та декілька інших пассіонаріїв.
Золотий час землі настане тоді коли надлишок приплоду дебілів буде відправлятися для заселення Марсу, Венери та астероїдного поясу.
У 50% хронический недоё...
нерозумні - не здатні відрізнити провокацію від пропозиції статевих зносин. Вони не гвалтують, а акцептують пропозицію і виконують замовлення.
несвідомі - вони бачуть провокацію, але саме провокацію вони й очікували. Вони бажають підіграти жінці в її психологічній грі не залежно від будь-яких юридичних наслідків.
Я сразу намекаю и на решение проблемы. Если будут удовлетворять неудовлетворенных, на провокаторов желания (или сил) уже не останется.
Это как по принципу с вампирами, если им объяснить, что капля спермы содержит больше жизни, чем капля крови - можно помирить людей и вампиров.
Та хіба мало таких варіантів в головах жінок.
Ніхто не виправдовує насильників але, якщо жінка одягається і веде себе відповідно у відповідних місцях то, чому тут дивуватися? Якщо жінка одягнулася аби підкреслити свої форми і пішла на п'янку гопників то, як мінімум сексуальне домагання їй забезпечено. Та чи не заради того вона одягалася й шла туди? Я не стверджую що, такого не буває але, ви багато чули про зґвалтування в оперному театрі, на стадіоні чи в церкві? А там людей збирається дуже багато і статистична вірогідність дуже висока.
Тож, не варто розводити пальці і кричати про поголовні невинні жертви насильства. В кожному разі треба розглядати кожен випадок в контексті. Чомусь ніхто не звинувачує ведмедя, коли в клітку залізла дамочка і почала тріпати його за щоки чи залазити верхи.