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АЗС (385) ложная тревога (91) минирование (1409)

Мужчина, который сообщил о "минировании" АЗС в Киевской области, задержан, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина, который сообщил о

Киевской области правоохранители задержали мужчину, который "заминировал" автозаправочную станцию, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Сообщения на "102" поступило от анонима о том, что на одной из автозаправочных станций в селе Ходосовка заложено 2 кг тротила. После чего заявитель бросил трубку. На месте предполагаемого заложения взрывчатки работали следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники, кинологи. Ни одного предмета, который мог бы представлять угрозу жизни или здоровью людей, полицейские при обследовании АЗС и прилегающей территории не обнаружили", - говорится в сообщении.

При проведении ряда полицейских розыскных мероприятий полицейские установили и задержали "минера". Им оказался 27-летний житель Обухова. Он сообщил в полицию о минировании АЗС ради развлечения.

"Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет", - подытожили в полиции.

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Автор: Роман Свиридович
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"...Он сообщил в полицию о минировании АЗС ради развлечения..."

Молодець! Оце розважився, не те що в кіно сходив чи до тіятру😜
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23.11.2020 23:11 Ответить
Развлечение заключается в том ,что он просто хотел сесть и бесплатно питаться, а так же иметь казённую крышу над головой
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23.11.2020 23:33 Ответить
Помните ,что если даже вы что то похожее на взрывчатку увидите и станете звонить в полицию, то обязательно сфотайте и имейте гарантированного хотя бы одного свидетеля, а также дождитесь патрульных, иначе в случае исчезновения предмета и вас с места будете в идиотском положении и доказывать ,что было такое на самом деле, ну а вам конечно же" поверят"
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23.11.2020 23:39 Ответить
 
 