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"Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19,

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав Украины готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие приложение по отслеживанию больных COVID-19. Эффективность его работы показали страны Азии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, для того, чтобы заработало приложение, необходимо подготовить серьезную правовую базу.

"Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно", - заявил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загруженность койко-мест в больницах для инфицированных коронавирусом составляет 52%, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
ще в азійських країнах добре працюють публічні страти чиновників за хабарі.
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24.11.2020 00:31
+14
ага, "демократичні" Китай та Північна корея
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24.11.2020 00:29
+12
Степашка, тут не азіяти. Українці анархісти.
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24.11.2020 00:32
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Правила форума Совет форумчан
ага, "демократичні" Китай та Північна корея
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24.11.2020 00:29 Ответить
ще в азійських країнах добре працюють публічні страти чиновників за хабарі.
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24.11.2020 00:31 Ответить
і що, там громадяни пістєц як класно живуть????
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24.11.2020 01:22 Ответить
Lg, Samsung, Kia ,Hynday "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 2170 Таврия "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 661
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24.11.2020 01:45 Ответить
А тут треба просто погуглити за той же Китай, не кажучи вже про Тайвань.
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24.11.2020 09:03 Ответить
Ось тільки хабарі брати не припиняють. Бояться але беруть.
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24.11.2020 01:28 Ответить
в азійському менталітеті, що прямує ще з часів Поднєбєсной імперії та східних сатрапій, прописано, що чиновники ніколи не жили за рахунок державних коштів, а тільки дарування та подяки. Вони і не крали, бо за то голову секли або руки. Тому хабарі не вважаються злочином у азійських головах, а тільки у ******** законах. В Європі все мабуть не так, державним чиновникам платять платню маленьку, але вони були вимушені красти, де тільки можна. На стику азійськой та європейськой цивілізацій, тобто на теренах східної Європи, закліплені обидва засобу існування державних службовців, тому вони собі дозволяють безкарно робити будь що.
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24.11.2020 01:43 Ответить
Викривлена психологія- "вони були вимушені красти, де тільки можна". І хто ж іх примушує красти?
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24.11.2020 13:28 Ответить
В Таиланде умудряются наркотиками торговать и даже полицейские при том что там за подобное расстрел Человек так устроен, что не до оценивает последствия и думает когда уже поздно думать
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24.11.2020 01:47 Ответить
Может это быть если пакетом принять азиатские порядки.
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24.11.2020 05:50 Ответить
Степашка, тут не азіяти. Українці анархісти.
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24.11.2020 00:32 Ответить
я теж от все думаю, кого мені Шмигаль та Степанов нагадують, а зараз як прозрів - були такі персонажі в совковому телебаченні - Хрюша та Степашка, дві такі ляльки-маріонетки
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24.11.2020 00:46 Ответить
"Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 5132
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24.11.2020 00:50 Ответить
точно!
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24.11.2020 00:51 Ответить
Меня удивляло, почему система отслеживания не запускают... Google и Apple уже и систему мониторинга специальную сделали, и США, Канада и ряд европейских стран сразу начали использовать их ресурс. В Тайване и некоторых странах Юго-Восточной Азии начали чуть ли не с марта использовать цифровую систему отслеживания контактов, с помощью смартфонов.
Но у нас, у нас свой особый путь...........
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24.11.2020 00:33 Ответить
А вы бы хотели, чтобы вас отслеживали? Я лично против.
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24.11.2020 00:37 Ответить
краще б масочку одягали як слід, та не тусилися по кабаках
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24.11.2020 00:42 Ответить
Не проканає. У мене 2 телефони. Смартфон лежатиме вдома, а ходитиму з кнопошним, в якому нема Тирнету. "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 6502
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24.11.2020 00:43 Ответить
Как было весной на границе? Домой через дию в смартфоне. Нет смартфона в больницу на 2 недели. Не хочешь в больницу пошел нах. - Раз так? Вот мой смартфон.

Там за это дело взялись серьёзно Без аутентификации по телефону Вы в магазин не зайдёте.
Если серьёзно. При положительном тесте или самоизоляции больному метка на смартфон ставится. Окружающие смартфоны видят БЛИЗОСТЬ больного.
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24.11.2020 00:54 Ответить
херня той ваш смартфон, той смартфон постійно носять тільки дівки та різна школолота. Як щось робити, то насильно хворих чи носіїв чіпувати, щоб ті смартфони або касові апарати їх бачили та вмикали сірену гучну, от буде забава
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24.11.2020 01:03 Ответить
незабаром так все і зроблять! Буде вам там все у чіпу - і паспорт, і права водія, і медична картка, і банківський рахунок і що завгодно ще для ідентифікації громадянського бидлячого м'яса.
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24.11.2020 01:07 Ответить
а вихід з того тільки один - ніколи не обирати собі на голову різних "турботливих і патріотичних" гетьманів та бацек
"Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 7990
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24.11.2020 01:16 Ответить
А ЧТО МЕШАЕТ СМАРТФОН ОСТАВИТЬ ДОМА ? 😀😀😀и пойти в магазин ?
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24.11.2020 01:17 Ответить
Как "что"? NFC! 😁
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24.11.2020 08:10 Ответить
гы гы гы
нет местов в больнице, даже для тяжело больных,
да и смартфонов - где густо, где пусто,
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24.11.2020 09:33 Ответить
Тонда останется браслет
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24.11.2020 08:47 Ответить
Наших спеціалістів вистачило тільки на те, щоби слідувати у хвості вузькооких чурбанів.
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24.11.2020 00:43 Ответить
Чому б чітко не заявити - локдаун з числа Х,готуйтесь спокійно,запасайтесь продуктами і завершуйте свої справи,пишіть заповіти. З числа Х всі на жорсткому локдауні а держава посилено атакує ковід тестуванням .
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24.11.2020 00:44 Ответить
Вы перемещение бубочки отследите, отследователи хреновы!
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24.11.2020 00:46 Ответить
Видать задумали отслеживать социально активных людей - но как раз не по причине Коронавируса !!! ******** "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 9863
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24.11.2020 00:53 Ответить
та ну, ви все про вселенську змову жидомасонів та прибульців, але Степанов просто не знає що робити та вигадує різну дурню нікчемну
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24.11.2020 00:58 Ответить
не ну а че !? как версия имеет право жить.. да и озвучивать то нужно кому-то для прощупывания настроения масс.
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24.11.2020 01:34 Ответить
Це, вже давно існує. Ви мабуть не були на Майдані і вам не приходили СМС з повідомленням.
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24.11.2020 13:32 Ответить
ой дурак , а смарфоны у голожопых баба деда его непонимай ?а инет 10 джи по стране?
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24.11.2020 00:59 Ответить
дебили !!!!!!!!!!!!!
це працює:
1. наперших етапах поширення інфекції
2. в висоорганізованих азіятських мурашниках із строгою дисціпліною
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24.11.2020 01:03 Ответить
100%. Это эффективно для недопуска зараженных в страну и при единичных очагах заражения внутри страны. Эту тактику применяли в Японии и Южной Корее. При увеличении числа заражений, возможно, помогло бы массовое тестирование. Когда зараженных десятки тысяч, эти меры не сработают... Да и никто не мешает оставлять телефон дома.
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24.11.2020 01:33 Ответить
Так і є,таке потрібно було запровадити в березні-квітні місяці а зараз немає сенсу,що б вивчити досвід інших їм знадобилося 9 місяців і це при при всіх загрозах пандемії.Ефективність цієї влади не просто нуль,вона мінусова.
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24.11.2020 10:37 Ответить
А почему в Китае меньше всего больных на душу населения как будто это их затея ,что бы избегая 3 мировой воздействовать и править миром
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24.11.2020 01:14 Ответить
і ти віриш кітайозам??? комуна- найбільші брехуни. ти ще повір, що в КНДР немає ковіду....
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24.11.2020 01:24 Ответить
Зараз там коли з'являється десь спалах на карантин автоматично закривається кілька мільйонів людей і за 2 дні тестується все місто.
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24.11.2020 01:27 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 23.11.2020
(Китай)Всего зара­жений 86 442
Смер­тельные случаи4 6345,4%Выздоро­вевшие 81 49394,2% Сейчас болеют3150,4% из них серье­зные
и крити­ческие случаи 6
сведения на 23.11.2020, 21:02 GMT
По ходу ,что то маловато приходится на их общее население и сегодня мир достаточно прозрачен ,что бы чего то не знать и Китай не закрыт как севкар и Туркмения
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24.11.2020 01:31 Ответить
Китай не закрыт "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 7583
Поднебесная всегда в тумане и для мира, и для собственных императоров
слишком она Поднебесная, эта Поднебесная
с распространением короны ведь уханьские ********* накосячили, не сообщили вовремя императору "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 7583
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24.11.2020 03:14 Ответить
А а арабских странх пандемии ковида вообще нет!
Например, кто-нибудь слышал о пандемии ковида в Катаре?
Вот так вот, Катар есть, а ковида в нем нет.
Из чего делаем вывод: ковид - вирус продвинутый, и знает, что атаковать можно только христиан (и потому в Африке, где есть христиане, ковид таки есть).
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24.11.2020 05:52 Ответить
В Катарі захворів кожен 20. А так - жодної пандемії.
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24.11.2020 08:08 Ответить
Зачем так далеко ? Или Японии не видели за бюджетные деньги?

В СЛОВАКИИ работает эта система - а это соседка Украины ( если кто не в курсе . Я тут знаю одного 😀😀😀)
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24.11.2020 01:15 Ответить
То-то Стєпанов схожий на азіата.

"Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 8154
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24.11.2020 01:15 Ответить
Кстати, а что лукаш и в правду полу цыган полу еврей, плюс имел справку из психушки
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24.11.2020 01:21 Ответить
азіяти "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 3702
обидва "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 5926
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24.11.2020 03:15 Ответить
ЗАШИЙТЕ РОТ ЦЬОМУ ДЕБІЛУ!!!!!
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24.11.2020 01:21 Ответить
в країнах Азії насамперед тестування на кожному кроці, а не як в нас, все бабло вкрали і ходи шукай де тест зробити. Зебіли іпані.
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24.11.2020 01:26 Ответить
а якщо у людини немає телефона - її можна відстрілювати як зайчика? А якщо телефон 1856 року випуску? Таку людину автоматично позбавляють не лише громадянських, але й людських прав? а якщо телефон тупо вкрали у маршрутці - це прирівнюється смертному вироку?
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24.11.2020 01:27 Ответить
1856 года телефон имеется у одного инопланетянина из 6 палаты "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 3791
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24.11.2020 01:40 Ответить
по номеру - шесть, точно - инопланетянин, вера еще біл в палате. еще и с редким телефоном? Непросто музікант пісяграй а еще и колекционер? )))
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24.11.2020 04:41 Ответить
У нас на такі ідеї однозначно буде спротив. Тому що коронавірус пройде, а відстежування незручних для влади громадян залишиться. Навіть під страхом розстрілу нічого не поставлю в свій телефон.
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24.11.2020 01:37 Ответить
********..,успокойтесь.мы уже давно обходимся без вас.
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24.11.2020 01:38 Ответить
Нужно датчик в тело вмонтировать ,девайс на батарейках , привязать по GPS и к смартфону
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24.11.2020 01:53 Ответить
когда уже разгонят эту синагогу?
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24.11.2020 02:06 Ответить
Твоя справа - забезпечити хворих киснем, а не відосики писати.
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24.11.2020 03:21 Ответить
Суцільне обмеження прав людей.
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24.11.2020 03:47 Ответить
А потім все так і залишать! З часом біркі видаватимуть та в вуха встромлять - щоб відразу зрозуміло було - то "хазяин жизні" чи таке, брак чи третій сорт, піль лагерна та слуги слуг народу... здається що вони просто охауй ли геть
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24.11.2020 04:01 Ответить
От тіки ці піль навіть не згадає, шо почалось все з масочок.
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24.11.2020 06:31 Ответить
*ця
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24.11.2020 06:32 Ответить
Почалося з розділення по тв на порохоботів та прихильників "новьіх лиц" , пів вареника та свинарчуків.... 80-70відсотків - такі інфантільні "дорослі" діти...
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25.11.2020 01:02 Ответить
Якби це не тривало так довго, ніхто б і не помітив: позлилися, та й годі.
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25.11.2020 06:18 Ответить
Все тимчасові - вічно. Аксіома
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24.11.2020 07:53 Ответить
*тимчасове. Курво, автокоректор змінює мій допис на fanfatal
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24.11.2020 07:55 Ответить
Ничего не выйдет, в Казначействе деньги закончились, совсем закончились, их нет.
Сейчас Степанов останется без зарплаты.
Сдается мне, пришел конец ОПГ "Квартал 95". "Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19, - Цензор.НЕТ 3818

https://censor.net/ru/news/3232768/v_goskaznacheyistve_zakonchilis_dengi_scheta_na_94_mlrd_nechem_oplatit_ekszamministra_ekonomiki_kuhta/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75113799
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24.11.2020 05:50 Ответить
Проспитесь, Степанов, в Казначействе деньги закончились, какая "система отслеживания", сейчас вас, ОПГ "Квартал 95", сносить нафиг будут те же бюджетники, которые и привели вас к власти, проголосовав за клоуна полтора года назад.
И никаких тизеров в полиции Авакова, чтобы бюджетников, стучащих в пустые кастрюли на Банковой из-за невыплат заработной платы, током бить, не будет - тизеры денег стоят, а деньги закончились, совсем закончились, в Казначействе денег нет.
Аха-ха-ха.

https://censor.net/ru/news/3232768/v_goskaznacheyistve_zakonchilis_dengi_scheta_na_94_mlrd_nechem_oplatit_ekszamministra_ekonomiki_kuhta/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75113799
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24.11.2020 05:08 Ответить
На вас ,г.ндони,перший рік протестуємо,а потім будемо приймати рішення.
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24.11.2020 06:04 Ответить
За то что человек является носителем (даже не болеет) и шляется в Китае - тюрьма. Специальное приложение все устанавливают. А тут законы как по воде вилами.
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24.11.2020 06:17 Ответить
Лучше умереть от болезни или переболеть чем быть цифровым рабом у мудаков которые сейчас у власти.
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24.11.2020 07:49 Ответить
А ті, як завжди - впєрєді планети всей. Тільки не там де треба.
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24.11.2020 06:34 Ответить
Сразу виден проЕвропейский вектор развития от Степанова
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24.11.2020 06:57 Ответить
В Азии может и работает, а у нас так "креативненько" научатся использовать, что потом не расхлебаемся. Например, чтобы не отслеживали - взяточку! Потому, что в результате "отслеживания" "случайно" обнаружилось, что прогуливался в районе какого нибудь инцидента.
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24.11.2020 07:31 Ответить
Почему - "Украина - це Европа", а строить общество нужно как в Азии?
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24.11.2020 07:43 Ответить
Это нарушение конституционных прав.
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24.11.2020 07:47 Ответить
Що завадить хворому залишати телефон, а самому прямувати туди куди треба?
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24.11.2020 07:51 Ответить
Совесть
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24.11.2020 08:53 Ответить
Серьозно?
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24.11.2020 08:55 Ответить
А чому не кажуть на якому курорті Зе з Ермаком відпочиваючі таку харю відїв, видно шо бухали не просихаючи ,а в якій Країні угадайте а з-лохи ще бажають виздоровлення-після перепою
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24.11.2020 09:00 Ответить
как где, Патрушев зеГниду в Оман вызывал ....
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24.11.2020 09:26 Ответить
І подивіться на Сципанова який він в дупу хворий
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24.11.2020 09:02 Ответить
и толку от отслеживания если, результат ПЛР теста придет через 10 дней,
за эти 10 дней от одного человека заразится уйма народу, которых отследят но результат ПЛР теста опять им придет через 10 дней и так по кругу, как осел с привязанной морковкой - видишь ее, но догнать не можешь.
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24.11.2020 09:20 Ответить
кто этот тест будет делать ?
в долг ? манивео ?
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24.11.2020 09:25 Ответить
бесплатно государство как и делает эти тесты сейчас, только сейчас ждать результата 10 дней
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24.11.2020 10:10 Ответить
А вони все впроваджують, переймають передовий досвід, починають планувати... Питання - ніфіг було лохдаун весною вводити, коли ви не збиралися нічого не робити? Відосіки - то не робота!
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24.11.2020 09:20 Ответить
степанову надоело медицинить и он в ударился в законотворчество
в азиатских странах ...
ублюдки будут умервщлять заболевших и контактных ?
или только заболевших ?
как будет проводиться тестирование ?
кто его будет проводить ?
или сразу мусора будут убивать заподозренного в болезни ?
а как ? перерезать горло или колоть штыками ?
короче государство в зелёном огне говне
.....
пс в китае всё же людей типа лечили в госпиталях,
а степанов что предлагает ?
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24.11.2020 09:24 Ответить
..ця БАНДА сама НЕзупиниться ...

..ШАНОВНІ .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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24.11.2020 10:03 Ответить
 
 