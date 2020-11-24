"Это работало в азиатских странах", - Минздрав готовит изменения в законы, чтобы запустить систему отслеживания больных COVID-19,
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Минздрав Украины готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие приложение по отслеживанию больных COVID-19. Эффективность его работы показали страны Азии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, для того, чтобы заработало приложение, необходимо подготовить серьезную правовую базу.
"Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно", - заявил Степанов.
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Но у нас, у нас свой особый путь...........
Там за это дело взялись серьёзно Без аутентификации по телефону Вы в магазин не зайдёте.
Если серьёзно. При положительном тесте или самоизоляции больному метка на смартфон ставится. Окружающие смартфоны видят БЛИЗОСТЬ больного.
нет местов в больнице, даже для тяжело больных,
да и смартфонов - где густо, где пусто,
це працює:
1. наперших етапах поширення інфекції
2. в висоорганізованих азіятських мурашниках із строгою дисціпліною
(Китай)Всего заражений 86 442
Смертельные случаи4 6345,4%Выздоровевшие 81 49394,2% Сейчас болеют3150,4% из них серьезные
и критические случаи 6
сведения на 23.11.2020, 21:02 GMT
По ходу ,что то маловато приходится на их общее население и сегодня мир достаточно прозрачен ,что бы чего то не знать и Китай не закрыт как севкар и Туркмения
Поднебесная всегда в тумане и для мира, и для собственных императоров
слишком она Поднебесная, эта Поднебесная
с распространением короны ведь уханьские ********* накосячили, не сообщили вовремя императору
Например, кто-нибудь слышал о пандемии ковида в Катаре?
Вот так вот, Катар есть, а ковида в нем нет.
Из чего делаем вывод: ковид - вирус продвинутый, и знает, что атаковать можно только христиан (и потому в Африке, где есть христиане, ковид таки есть).
В СЛОВАКИИ работает эта система - а это соседка Украины ( если кто не в курсе . Я тут знаю одного 😀😀😀)
обидва
Сейчас Степанов останется без зарплаты.
Сдается мне, пришел конец ОПГ "Квартал 95".
https://censor.net/ru/news/3232768/v_goskaznacheyistve_zakonchilis_dengi_scheta_na_94_mlrd_nechem_oplatit_ekszamministra_ekonomiki_kuhta/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75113799
И никаких тизеров в полиции Авакова, чтобы бюджетников, стучащих в пустые кастрюли на Банковой из-за невыплат заработной платы, током бить, не будет - тизеры денег стоят, а деньги закончились, совсем закончились, в Казначействе денег нет.
Аха-ха-ха.
https://censor.net/ru/news/3232768/v_goskaznacheyistve_zakonchilis_dengi_scheta_na_94_mlrd_nechem_oplatit_ekszamministra_ekonomiki_kuhta/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75113799
за эти 10 дней от одного человека заразится уйма народу, которых отследят но результат ПЛР теста опять им придет через 10 дней и так по кругу, как осел с привязанной морковкой - видишь ее, но догнать не можешь.
в долг ? манивео ?
в азиатских странах ...
ублюдки будут умервщлять заболевших и контактных ?
или только заболевших ?
как будет проводиться тестирование ?
кто его будет проводить ?
или сразу мусора будут убивать заподозренного в болезни ?
а как ? перерезать горло или колоть штыками ?
короче государство в зелёном
огнеговне
.....
пс в китае всё же людей типа лечили в госпиталях,
а степанов что предлагает ?
..ШАНОВНІ .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги