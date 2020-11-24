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Новости За рубежом
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Байден (2385) Госдепартамент США (1624)

Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден во вторник намерен лично представить ключевых сотрудников его администрации.

"Мы сделаем первые назначения в кабинет во вторник на этой неделе, избранный президент в восторге от своей команды и рассчитывает представить ее стране", - сообщила в эфире телеканала Fox News старший советник штаба демократов Кейт Бедингфилд, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Но, несмотря на то, что Байден, возможно, и представит членов своей администрации, сам этот факт не носит официального характера, поскольку такие назначения в соответствии с американским законодательством должны пройти через утверждение Сената, который, по итогам выборов может остаться республиканским.

Между тем, в понедельник штаб распространил заявление, в котором, в частности, говорилось: "Сегодня избранный президент Джо Байден объявил ключевых членов команд по внешней политике и национальной безопасности, в том числе, Энтони Блинкена на пост главы госдепартамента".

Читайте также: Блинкен станет госсекретарем США, а Салливан - советником по нацбезопасности, - штаб Байдена

Блинкен в 2013-2015 годы был заместителем советника по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы. Блинкен считался одним из ведущих кандидатов на пост главы госдепа, и после работы в качестве заместителя советника по нацбезопасности он был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Обаме (эту должность он занимал в 2015-2017 годы).

Согласно заявлению, советником по нацбезопасности президента США Байден хочет назначить Джейка Салливана - одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон, являвшейся госсекретарем США в 2009 - 2013 годах. Салливан, как и Блинкен, был советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США (Блинкен - в 2009-2013 годах, а Салливан - в 2013-2014 годах).

Директором Национальной разведки Байден рассчитывает назначить бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс, которая занимала этот пост с 2015 по 2017 год. До этого Хэйнс работала в должности заместителя директора ЦРУ (2013-2015 годы).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ

Планируется, что бывший замминистра по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности, а бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки при Обаме Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН.

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США в 2013-2017 годы, может стать специальным посланником президента по вопросам климата.

"Эти опытные, проверенные кризисом лидеры немедленно приступят к работе для восстановления наших институтов, обновления и переосмысления американского лидерства, чтобы обеспечить безопасность американцам дома и за границей и ответить на определяющие проблемы нашего времени - от инфекционных заболеваний до терроризма, распространения ядерного оружия, киберугроз и климатических изменений", - говорится в заявлении штаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Далi пуйло свое слухай
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24.11.2020 02:32
+3
Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации - Цензор.НЕТ 1128
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24.11.2020 02:03
+1
і якщо такі сусіди не сують своє свиняче рило у чуже життя
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24.11.2020 02:12
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Поражаюсь как в таком возрасте у людей хватает сил и здоровья..Почти 80, прикидую загруженность его графика, постоянные перелёты по всему миру, , тяжолые переговоры, куча разнородной информации в день. Откуда в 80 лет столько здоровья..завидую..
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24.11.2020 01:03 Ответить
Гены, наверное. Байден же из семьи еще первых переселенцев в Северную Америку. Там выживали сильнейшие.
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24.11.2020 01:19 Ответить
Не знаю насчет Байдена но по материнским линиям предки Обамы и Буша действительно восходят к приплывшим в 1609 на Mayflower
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24.11.2020 02:10 Ответить
У Байдена примерно такая же история, в отличие от Трампа, кстати, который является внуком немца-эмигранта по фамилии Трумп.
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24.11.2020 18:20 Ответить
а ну понятно тогда что меня роднит с дядькой Трампом - я тоже внук немца
но иммигрант в первом поколении Байден 24 листопада особисто представить усіх кандидатів на ключові посади своєї адміністрації - Цензор.НЕТ 8902
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24.11.2020 20:44 Ответить
Нужны русофобы!
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24.11.2020 01:03 Ответить
Очень надеюсь, что так и будет.... Об этом мы узнаем сегодня из новостей - если кремлёвская крыса попытается покончить с жизнью, наевшись "новичка" или прыгнув с кремлёвской стены, то команда у Байдена превосходная....Если же карлик всего лишь пытался перерезать себе и кабаевой горло или держался во время секса за оголённый провод под током. то тогда у него ещё теплится надежда на доживание в Гааге....
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24.11.2020 07:43 Ответить
И не надейтесь - Вас не вернёт....Ему любительницы "сруцкого мира" не нужны...
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24.11.2020 07:45 Ответить
цвк парашинское подтвердило
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24.11.2020 01:28 Ответить
прошу прощения, как картинку добавить?
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24.11.2020 01:31 Ответить
натисні відповідну кнопочку, та напиши там лінка відповідного. А як свою хочеш додати, то спочатку її потрібно десь в інтернеті викласти на якомусь сервісі. Гугль тобі у поміч: "як викласти фото в інтернет"
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24.11.2020 01:55 Ответить
дякую
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24.11.2020 02:04 Ответить
Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации - Цензор.НЕТ 6646
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24.11.2020 01:59 Ответить
Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации - Цензор.НЕТ 1128
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24.11.2020 02:03 Ответить
No wonder why Trump supporters are so dumb ...🤣🤣🤣
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24.11.2020 04:27 Ответить
but your Glock is still smaller than mine Байден 24 листопада особисто представить усіх кандидатів на ключові посади своєї адміністрації - Цензор.НЕТ 2658 Байден 24 листопада особисто представить усіх кандидатів на ключові посади своєї адміністрації - Цензор.НЕТ 5232
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24.11.2020 15:55 Ответить
GSA (general services administration) дали добро на выделение денег и помещений переходной администраии Байдена. То есть переход власти и судебные иски в более высокие инстанции будут продолжаться одновременно. Одно другому не мешает.
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24.11.2020 01:54 Ответить
це і є справжня демократія, а не бидляча херня
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24.11.2020 01:57 Ответить
Так, усе має відбуватися згідно з законом а не з революційною доцільністю.
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24.11.2020 02:05 Ответить
це якщо нема таких сусідів, як раша ********
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24.11.2020 02:09 Ответить
і якщо такі сусіди не сують своє свиняче рило у чуже життя
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24.11.2020 02:12 Ответить
імперія піде а нам своє робить
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24.11.2020 02:18 Ответить
Далi пуйло свое слухай
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24.11.2020 02:32 Ответить
А його вже офіційно оголосили переможцем виборів? Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации - Цензор.НЕТ 8239
Чи в піндосів це не має значення?
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24.11.2020 04:25 Ответить
Эй мурзик где ты там намастырил свою кондовую Ар 15 передать ее байденовским штурмовикам?
думаешь отсидеться со своим галимым 10/22
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24.11.2020 05:58 Ответить
А чего он решил что он выиграл? лол
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24.11.2020 07:14 Ответить
Потому что, кремлёвское карликовое чмо уже делало попытки суицида....
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24.11.2020 07:50 Ответить
Трамп - президент! А при чем тут кремль? Кукушка вообще уехала? Или ты байдобил конченый?
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24.11.2020 10:09 Ответить
Я понимаю Ваше горе и отчаяние..... Вас ужасает паскудное положение кремлёвской крысы и сруцкого мира , когда Байден введёт "Адские санкции" против мокшанского болота....Вас это тоже цепляет? Батрачите на паРаше? Вы не из "95 квартала"? Из подтанцовки? Или техперсонал? В смысле, веником и шваброй трудитесь в шоу - бизнесе?
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24.11.2020 12:38 Ответить
Ну такой тупень как ты - точно из Параши, потому что только там такие "политологи" и слепцы, с интеллектом из 2 цифр, которые ничерта не понимают в гео политике. Совершено преступление нашого века, только дибил не понимает что выборы были фальсифицированы со скачками +100к, с голосами мертвецов, с вбросами пачками бюлетней, голосовали так же 120 летние несуществущие людишки, не подпускали наблюдателей и т.д. Там все ясно как день. Янык сынок, со своими фальсификациями по сравнению с этими.

И какие адские санкции дурачек? Байда уже на пресконфиренции говорил что балотируется в сенат. Немного перепутал дедушка. Того байду сместят меньше чем за год и в сша будет заправлять черная комми. Какие же вы не далекие тупни, не понимаете, что комми в сша, это смерть не только всей Украине, а всей нашей западной цивилизации...Смерть человечества. Но думаю все далеко до развязки и есть еще шанс что добро победит.
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24.11.2020 14:11 Ответить
 
 