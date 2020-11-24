Кредита МВФ в этом году не будет, - советник главы ОП Ермака Милованов
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Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.
Как передает Цензор.НЕТ, об Милованов заявил в эфире программы "Свобода слова"
Милованов заявил: "Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет".
По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне. Последние могут позволить Украине взять заимствования у других структур.
"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", - сказал Милованов.
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При увольнении с должностей бывших военных должностных лиц во время президентства Владимира Зеленского последние получали от 900 до 2,3 млн гривен, сообщает Bihus.info
Так, сообщают журналисты, экс-глава управления госохраны Валерий Гелетей при увольнении получил почти 805 тысяч. (Во время службы его зарплата составляла 889 тысяч в год).
Бывший глава СБУ Василий Грицак, увольняясь, получил 1 426 171 грн.
Экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко - примерно 2 млн грн.
Экс-глава Минобороны Степан Полторак - 1 925 261 грн.
ывший начальник Нацполиции Сергей Князев - более 2300000 грн, а глава Нацгвардии Юрий Аллеров - более 1,8 млн. Последнему в этом году еще «добавили» более 524 тысячи.
Зеленский - директору МВФ Георгиевой: "Мы выполнили все структурные маяки программы МВФ"
Зеленский - директору МВФ Георгиевой: "Мы выполнили все структурные маяки программы МВФ"Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
https://censor.net/ru/news/3231682/zelenskiyi_direktoru_mvf_georgievoyi_my_vypolnili_vse_strukturnye_mayaki_programmy_mvf
Опять зеля насцал своим 73% в глаза , но они всё равно скажут , что это Петя насрал им в штаны
ЗАВГОСПВІЦЕПРЕЗИДЕНТ!!!! Потрібно більше призначити радників дьЄРМАКУ!
Відкриття Америки...
«Леонід Мефодовський
24 листопада 2019 р. ·
Поширено серед: _Ваші друзі
Хроника одного Президента ...
24.11.2019 г.
Рон ван Роден, руководитель миссии МВФ в Украине выступил вчера с презентацией своего доклада перед комиссией "credit meeting" . Краткое "нет, пока ..." и присутствующим раздали доклад в 12 страниц. Комитет соберется во вторник и создаст рабочую группу для наработки предложений для Украины.»
Тобто рік тому МВФ викатив умови, завдяки виконанню яких можливий був транш... Цілий рік зє та його квартал гадав, що воно саме розсмокчеться...
Але 30 відсотків дятлів досі за тупого, брехливого та ленивого бубочку...
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каких именно?
Штат Виктория, Австралия, стоит в очереди на дефолт следующий, долг штата через 3 года будет - здесь звучат фанфары - 155 (!) миллиардов (!) баксов.
Да, это долг одного штата.
И да, это составляет почти 30% годового валового продукта штата (который наши зайчики коммуняцкие подсчитали, конечно, по до-ковидным цифрам, а теперь составит больше 50%, полагаю).
Если кто еще не понял, есть просто киздец, а есть киздец лютый.
Так вот, это безудержное заимствование денег коммуняками штата Виктория - это киздец лютый, такого долга у штата Виктория не было даже с начале 90-х годов, когда из-за долгов вылетело с позором тогдашнее лейбористкое правительство из власти.
Но теперь ситуация "много более лучше"(С), распродавать штату Виктория нечего, все уже распродали.
Нищуки с голой *опой набирают долги, как пивом налпваются.
Никогда не слышали, как напиваются пивом?
А это когда 12 банок выпивает один человек за раз (или 12 бутылочек), похмелье, по слухам, особенно от такого пивного загула тяжелое.
Пока нашим коммунякам обещают, что рейтинг штата понизят кредитные агентства, и это, граждане, хорошо.
Хорошо, потому что это первый шаг к дефолту.
А обанкротившийся штат в Австралии берут под администрирование федералы, был штат - станет территория, и это, граждане, отлично, потому что не будет никакого сепаратизма.
К чему я, граждане украинцы, этот спич и веду: что-то часто "бурят" Богдан в эфир отсвечивать стал, видать эта вокзальная проститутка, потеряв всякую надежду эвакуироваться в Лозанну или Женеву (где он там уточек кормил?) решила найти нового клиента, и подался "бурят" к соседям, отсюда и интервью его с Ксюшей Собчак.
Не знаю, на каких условиях и за какую сумму договорился "бурят" сдать Украину соседям, но выпускать "бурята" из страны нельзя!
Очень надяюсь я, граждане украинцы, на официальный дефолт Украины и на то, что сметет эту шваль "полковник Пиночетенко", короче говоря, позвонит "хунта" на Банковую и скажет: "А ну, ша, Украину сдавать" - и настанет конец "буряту" с его гоп-компанией.
Как так? Снова по карманам разсовали
Жаль что и думающие люди будут страдать вместе с ЗеБилами.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·3 ч
Мало кто знает чем еще занимался Милованов последние месяцы. Этот аморальный уродец вел тренинги на тему "Как нейтрализовать вопросы народа о внешнем влиянии,о соросятне,о схемах МВФ и о неработающих антикоррупционных органах" Разданы целые методички.
Угу ... Именно не успеваете, недоумки зеленые ...
Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.