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кредит (2344) МВФ (3297) Милованов Тимофей (285)

Кредита МВФ в этом году не будет, - советник главы ОП Ермака Милованов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кредита МВФ в этом году не будет, - советник главы ОП Ермака Милованов

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Как передает Цензор.НЕТ, об Милованов заявил в эфире программы "Свобода слова"

Милованов заявил: "Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет".

По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне. Последние могут позволить Украине взять заимствования у других структур.

"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", - сказал Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+64
Зєля послав МВФ в жопу в Кварталі, а МВФ послало Зєлю в жопу, в реалі.
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24.11.2020 01:28
+63
Ну прям как из кина - "Голобородька побеждает МВФ".
Только кина не будет.
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24.11.2020 01:25
+37
Бєнєсуела.
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24.11.2020 01:31
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https://www.youtube.com/watch?v=GbABG0qe80Y&feature=emb_logo

Мільйони за звільнення: хто з ТОП-силовиків отримав найбільше за відставку /// НГ№334 (2020.11.23)

При увольнении с должностей бывших военных должностных лиц во время президентства Владимира Зеленского последние получали от 900 до 2,3 млн гривен, сообщает Bihus.info
Так, сообщают журналисты, экс-глава управления госохраны Валерий Гелетей при увольнении получил почти 805 тысяч. (Во время службы его зарплата составляла 889 тысяч в год).
Бывший глава СБУ Василий Грицак, увольняясь, получил 1 426 171 грн.
Экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко - примерно 2 млн грн.
Экс-глава Минобороны Степан Полторак - 1 925 261 грн.
ывший начальник Нацполиции Сергей Князев - более 2300000 грн, а глава Нацгвардии Юрий Аллеров - более 1,8 млн. Последнему в этом году еще «добавили» более 524 тысячи.
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24.11.2020 08:19 Ответить
Ну,якщо коротко то можна сказати просто Ж О П А)))
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24.11.2020 08:49 Ответить
Не раскачивайте лодку! Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 1099
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24.11.2020 18:42 Ответить
Так обратитесь в барышевский суд. Он всё решит!!
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24.11.2020 08:54 Ответить
Должность - советник советника. Класс! А, интересно, у него есть советник?
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24.11.2020 09:00 Ответить
Раздувают суки штат свой и всё на наши налоги, живут и жируют эти твари. Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3491
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24.11.2020 22:02 Ответить
А как же это ?
Зеленский - директору МВФ Георгиевой: "Мы выполнили все структурные маяки программы МВФ"
Зеленский - директору МВФ Георгиевой: "Мы выполнили все структурные маяки программы МВФ"Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
https://censor.net/ru/news/3231682/zelenskiyi_direktoru_mvf_georgievoyi_my_vypolnili_vse_strukturnye_mayaki_programmy_mvf
Опять зеля насцал своим 73% в глаза , но они всё равно скажут , что это Петя насрал им в штаны
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24.11.2020 09:26 Ответить
Конечно не будет. И в следующем тоже не будет.
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24.11.2020 09:27 Ответить
Правильно казати: кредита МВФ цій владі не буде. Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 2641
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24.11.2020 09:27 Ответить
Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 9385
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24.11.2020 16:26 Ответить
Накерувалися, молодіє ліца! Скільки весною було розмов про досвідченного хірурга і інтерна - ні, таки сказали, "хай опєріруєт інтерн"!
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24.11.2020 09:32 Ответить
Шо значит не успеваем? Зеленский в своей голове уже выполнил все структурные маяки ))))
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24.11.2020 09:33 Ответить
Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 4895
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24.11.2020 21:38 Ответить
этот скот приложил руку к разворовыванию зерна...
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24.11.2020 10:04 Ответить
А як кричало зелене бидло про інвестиції і займи міжнародних фондов . Цього немає При Порошенко економіка зростала (і це при війні і суцільному опустошені казни бандою януковича), інвестиції зростали,позики надавались, казна поповнилась в астрономічні розміри. Де все це зараз???. Причина--при владі злодії, брехуни,неучі,лохі,. Корупція виросла в рази. Зате нові обличчя які майже із одної НЕ УКРАЇНСЬКОЇ нації.
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24.11.2020 10:07 Ответить
Вот так во русские и победили, при помощи своих холуев разрушили экономику.
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24.11.2020 10:18 Ответить
Дэбил ваЗЕлиновский!!! их не будет вообще, потому что этот малоПИД,,,роский нарко-Дегенерат обосрался по полной программе, а МВФ это не ЗЕбилы, их видосиками и брехней не "возьмешь"......
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24.11.2020 10:21 Ответить
УГА, ТАВАГІШЧІ! Нарешті Україна скинула з себе зашморг міжнародних паразитів-банкірів! ЗЕЛЕН-ий - НАЙКРАЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!!!! УГА!
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24.11.2020 10:24 Ответить
А дьЄРМАК - НАЙРАЩИЙ ЗАВГОСП ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ!!!! Потрібно більше призначити радників дьЄРМАКУ!
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24.11.2020 10:27 Ответить
Давайте пошлемо члЄнограя в турне з піаніно.Нехай пособить бюджету)))
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24.11.2020 10:30 Ответить
Для маланцев дерибан урвался .))
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24.11.2020 10:42 Ответить
Вопрос ,когда 🐑🐏 будут сносить эту власть 🤔🤫🤭🤣🤣🤣🤣
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24.11.2020 10:50 Ответить
Зачем? Успех же за успехом, вот с МВФ почти получилось не договориться, а ведь именно на это надеялись зебилы.
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24.11.2020 11:38 Ответить
Песец. Может зебили хоть от коронки сдохнут?
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24.11.2020 10:51 Ответить
оставь надежды.... скорее мы с тобой сдохнем.... ты же видишь неделю в феофании полежали и уже здоровы..... слухи ходили что им какие то волшебные лекарства прислали и из америки и из мацквы.... а у тебя есть такие препараты???? вот и у меня нету!
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24.11.2020 10:58 Ответить
мендельша и ермак, расскажите украинцам ещё раз о найвплывовишем президенте в мире? идиоты зеленые про.бали всё что только можно! шо это опять порох виноват? осталось только про.бать безвиз и пустить путлера в Киев. может сами подоброму уйдете в отставку....народ посмеется но поймет. по крайней мере так честно будет. ну не получилось , бывает.....или будете Майдана ждать?
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24.11.2020 10:54 Ответить
А за що і навіщо вам давати ті гроші, як ви їх розкрадете, а Україну під московію положете. Ви думаєте там дураки сидять, а ви розумні? Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7732
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24.11.2020 11:10 Ответить
По-здрав-ля-єм! - виповнилася мрія коломойського. Питання до Клоуна - "а ти Плядь малороська, як тепер будеш викручуватися, ковідні бабки то вже закінчилися?"
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24.11.2020 12:07 Ответить
****@ Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3632
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24.11.2020 12:16 Ответить
Прямо Колумб...
Відкриття Америки...
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24.11.2020 12:41 Ответить
Фісбук сьодні нагадав...

«Леонід Мефодовський

24 листопада 2019 р. ·
Поширено серед: _Ваші друзі

Хроника одного Президента ...

24.11.2019 г.

Рон ван Роден, руководитель миссии МВФ в Украине выступил вчера с презентацией своего доклада перед комиссией "credit meeting" . Краткое "нет, пока ..." и присутствующим раздали доклад в 12 страниц. Комитет соберется во вторник и создаст рабочую группу для наработки предложений для Украины

Тобто рік тому МВФ викатив умови, завдяки виконанню яких можливий був транш... Цілий рік зє та його квартал гадав, що воно саме розсмокчеться...
Але 30 відсотків дятлів досі за тупого, брехливого та ленивого бубочку...
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24.11.2020 13:23 Ответить
Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 116
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24.11.2020 13:51 Ответить
..No Honey... Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 8461
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24.11.2020 21:35 Ответить
По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне. Последние могут позволить Украине взять заимствования у других структур.

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каких именно?
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24.11.2020 13:58 Ответить
Ого, хоть один протрезвевший советник у завхоза появился.
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24.11.2020 14:14 Ответить
Осталось только продать золотой запас...
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24.11.2020 14:33 Ответить
Какого бы цвета не были коммуняки - красного, или, как сейчас в Украине, зеленого - все равно все их делишки заканчиваются одним: убийством экономики, обнищанием населения, а, зачастую, и голодом.
Штат Виктория, Австралия, стоит в очереди на дефолт следующий, долг штата через 3 года будет - здесь звучат фанфары - 155 (!) миллиардов (!) баксов.
Да, это долг одного штата.
И да, это составляет почти 30% годового валового продукта штата (который наши зайчики коммуняцкие подсчитали, конечно, по до-ковидным цифрам, а теперь составит больше 50%, полагаю).
Если кто еще не понял, есть просто киздец, а есть киздец лютый.
Так вот, это безудержное заимствование денег коммуняками штата Виктория - это киздец лютый, такого долга у штата Виктория не было даже с начале 90-х годов, когда из-за долгов вылетело с позором тогдашнее лейбористкое правительство из власти.
Но теперь ситуация "много более лучше"(С), распродавать штату Виктория нечего, все уже распродали.
Нищуки с голой *опой набирают долги, как пивом налпваются.
Никогда не слышали, как напиваются пивом?
А это когда 12 банок выпивает один человек за раз (или 12 бутылочек), похмелье, по слухам, особенно от такого пивного загула тяжелое.
Пока нашим коммунякам обещают, что рейтинг штата понизят кредитные агентства, и это, граждане, хорошо.
Хорошо, потому что это первый шаг к дефолту.
А обанкротившийся штат в Австралии берут под администрирование федералы, был штат - станет территория, и это, граждане, отлично, потому что не будет никакого сепаратизма.

К чему я, граждане украинцы, этот спич и веду: что-то часто "бурят" Богдан в эфир отсвечивать стал, видать эта вокзальная проститутка, потеряв всякую надежду эвакуироваться в Лозанну или Женеву (где он там уточек кормил?) решила найти нового клиента, и подался "бурят" к соседям, отсюда и интервью его с Ксюшей Собчак.
Не знаю, на каких условиях и за какую сумму договорился "бурят" сдать Украину соседям, но выпускать "бурята" из страны нельзя!
Очень надяюсь я, граждане украинцы, на официальный дефолт Украины и на то, что сметет эту шваль "полковник Пиночетенко", короче говоря, позвонит "хунта" на Банковую и скажет: "А ну, ша, Украину сдавать" - и настанет конец "буряту" с его гоп-компанией.
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24.11.2020 14:40 Ответить
После легализации игорного бизнеса деньги же должны были потечь рекой.
Как так? Снова по карманам разсовали
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24.11.2020 15:55 Ответить
Ну, а ты думал, что пойдут на благое дело?
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24.11.2020 22:28 Ответить
а кто это вообще такой ермак?, который жрет и лечится в "феофании" за гос. счет, занимает койко-место для действительно больных и еще себе советников набирает, не тот, который слил фсб операцию по поимке "вагнеровцев"?
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24.11.2020 16:32 Ответить
Усьо, кіна ні будіт, іліктрічіство кончілось...
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24.11.2020 17:19 Ответить
Кредит это же займ,который народу надо отдавать с порой не малыми %, а кредит от МВФ в основном идет на поддержку курса гривны до момента выплаты по облигациям в гривне, где % максимальный ,этоже финансовая пирамида , а дальше, что?,когда кредиты не дадут?-курс 50?, толи власть тупая, толи получает откаты с каждой завышенной не рыночной тратой с бюджета. Нам не кредиты надо а прибыль в виде поступлений налогов в бюджет, но для этого надо создать экономические свободы для народа,за что выходидили люди на 2-ух Майданах, а не монопольно-олигархическое ограбление ,а вот со свободами проблема, потому, что сама власть и грабит под час через прихватищированные монополии, на очереди монополии на рынке Земли, значит и на рынке продовольствия.
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24.11.2020 17:55 Ответить
Сам назвался дебилом и еще дважды в одну и ту ж какашку вступил,ну не дебил ?
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24.11.2020 18:30 Ответить
Я за то чтобы МВФ вообще не копейки не давала,пусть 73% ослов прочувствуют на свое шкуре все прелести зеВидосиков!
Жаль что и думающие люди будут страдать вместе с ЗеБилами.
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24.11.2020 19:46 Ответить
Сегодня слышал, на ушах нет ресничек, разговор двух экономических экспертов на остановке - Во всём виноват Порошенко. - Почему?- Мало денег оставил вовочке. Так мвф это не Порошенко. - Но ему то они давали. - От суки.
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24.11.2020 20:05 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·3 ч

Мало кто знает чем еще занимался Милованов последние месяцы. Этот аморальный уродец вел тренинги на тему "Как нейтрализовать вопросы народа о внешнем влиянии,о соросятне,о схемах МВФ и о неработающих антикоррупционных органах" Разданы целые методички.
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24.11.2020 21:10 Ответить
...теж мені,.... відкрив "сєкрєт полішинеля"....
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24.11.2020 21:31 Ответить
"Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет"

Угу ... Именно не успеваете, недоумки зеленые ...
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24.11.2020 21:40 Ответить
еще один суперуспешный суперэффективный наркоман
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24.11.2020 23:10 Ответить
$ 4000 зарплати вчителям не буде. Підвищення не буде. Кабмін скасував підвищення зарплати вчителям на 20-70% у 2021 році: в бюджеті немає коштів.
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25.11.2020 03:59 Ответить
Пандемія. Держава купила нуль апаратів ШВЛ. Країна готується іти на локдаун. МВФ грошей цього року вже не дасть... Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?
Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 5926
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25.11.2020 04:03 Ответить
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