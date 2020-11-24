По стране у нас 12 тысяч коек с кислородом, но в разных регионах - разная эпидемиологическая ситуация, где-то их не хватает, - Степанов

В Украине не заняты более 12 тысяч коек, которые обеспечены кислородом, впрочем ситуация по регионам разная.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"По состоянию на утро 23 ноября 25 996 коек оборудованы кислородом, это количество каждый день увеличивается. Ситуация неоднородная по всем регионам страны, если в целом по стране у нас свободных 12 168 коек с кислородом, то, например, в Херсонской области это почти 1000 коек, а в Киеве - 278. Есть регионы, где есть проблема, это Киев, Черкасская область, Харьковская область, но мы там вместе с местной властью нароащиваем мощности", - сказал Степанов.

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