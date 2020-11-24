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Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе: вел огонь из 82-мм миномета и гранатомета, боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки четыре раза нарушил режим

За прошедшие сутки, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, миномет калибра 82 мм российско-оккупационные войска применили неподалеку от Красногоровки. Выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал украинских защитников в пригороде Авдеевки и дважды в районе населенного пункта Водяное.

"На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на Донбассе погибли 18 гражданских, - СММ ОБСЕ

Подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника и  продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: вел огонь из 82-мм миномета и гранатомета, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+4
Ізраїль знищив полк ППО Сирії, оснащений російськими ЗРГК "Панцир-С" - ЗМІ

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/rosiyska-zbroya-v-siriji-izrajil-znishchiv-rosiyskiy-zrgk-pancir-s-novini-svitu-11230523.html
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24.11.2020 08:41
+2
"Жизни здесь больше нет". Что происходит в Нагорном Карабахе ...В ДНР происходит всё так же, предки заробитчан приехали на заработки в Украину с колоний Московии и остановились здесь на долго обзавелись семьями,теперь их внуки и правнуки качают права,говорят что это их земля и они очень любят всё московское Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2564
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24.11.2020 08:18
+1
А может твое импортозамещение, турецкие помидоры и санкции госдепа?
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24.11.2020 07:31
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а тебе на боярку не хватает?
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24.11.2020 07:29 Ответить
Видать котлеты из мясных мух и ягеля не зашли. Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе: вел огонь из 82-мм миномета и гранатомета, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9401
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24.11.2020 07:41 Ответить
А может твое импортозамещение, турецкие помидоры и санкции госдепа?
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24.11.2020 07:31 Ответить
"Жизни здесь больше нет". Что происходит в Нагорном Карабахе ...В ДНР происходит всё так же, предки заробитчан приехали на заработки в Украину с колоний Московии и остановились здесь на долго обзавелись семьями,теперь их внуки и правнуки качают права,говорят что это их земля и они очень любят всё московское Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2564
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24.11.2020 08:18 Ответить
Будемо сподіватися, що втрат дійсно(!!!) не має......
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24.11.2020 08:29 Ответить
А є підстави сумніватися?
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24.11.2020 08:34 Ответить
Є......
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24.11.2020 08:51 Ответить
Тобто нема.
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24.11.2020 08:55 Ответить
В мене Є(!) підстави сумніватися, а якщо у Вас не має - Ваша справа........
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24.11.2020 09:04 Ответить
Хоч один доведений випадок, пліз...
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24.11.2020 09:06 Ответить
Тоді повторюся- тобто нема.
Гарного дня.
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24.11.2020 09:22 Ответить
Я так понимаю, Вам скучно......и подобные «вопросы» от Вас будут постоянно=> поэтому свой ответ Вам удалила........
И Вам хорошего дня......
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24.11.2020 09:24 Ответить
Ізраїль знищив полк ППО Сирії, оснащений російськими ЗРГК "Панцир-С" - ЗМІ

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/rosiyska-zbroya-v-siriji-izrajil-znishchiv-rosiyskiy-zrgk-pancir-s-novini-svitu-11230523.html
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24.11.2020 08:41 Ответить
Які ж можуть бути бойові втрати. якщо боїв не було, наші бійці ж не стріляли в відповідь.
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24.11.2020 09:05 Ответить
Правильно. Тому і нема.
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24.11.2020 12:21 Ответить
Да что ж такое! Опять несистемно обстреляли. Ну ничего, скоро мир настанет. Наш президент это четко увидел в глазах Путина.
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24.11.2020 09:07 Ответить
 
 