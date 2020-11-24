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Новости За рубежом
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Пентагон заявил о готовности начать работу по передаче власти Байдену

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пентагон заявил о готовности начать работу по передаче власти Байдену

Минобороны США заявило, что готово в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Джо Байдена, а также законом о президентском переходном периоде начать сотрудничество по передачи власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в размещенном на сайте Пентагона заявлении.

"Основываясь на подтверждении администратором Управления общих служб (GSA), мы немедленно приступим к осуществлению плана по оказанию поддержки (команде Байдена. - Ред.) в соответствии с уставом, политикой Министерства обороны и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харрис", – сказано в сообщении.

В нем говорится: "Переходная целевая группа министерства обороны организует и координирует все контакты министерства обороны с группой Байдена-Харрис. Министерство обороны готово предоставлять услуги и поддержку после выборов профессионально, упорядоченно и эффективно, что соответствует ожиданиям общественности от министерства и нашей приверженности национальной безопасности".

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену

7 ноября Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов в США американскими СМИ на основании имеющихся данных - к тому времени уже было подсчитано большинство голосов. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему официально не признает свое поражение, утверждая, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

В понедельник вечером GSA сообщило федеральным ведомствам, что Джо Байден является победителем президентских выборов.

Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, администрация готова начать официальный переходный процесс.
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Топ комментарии
+27
У козьих морд траур. Они надеялись на Гражданскую войну.
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24.11.2020 07:47
+12
Пусть вазелином запасаются
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24.11.2020 07:56
+12
Та буде та війна, правда не в США.
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24.11.2020 08:03
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У козьих морд траур. Они надеялись на Гражданскую войну.
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24.11.2020 07:47 Ответить
Пусть вазелином запасаются
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24.11.2020 07:56 Ответить
Та буде та війна, правда не в США.
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24.11.2020 08:03 Ответить
Пентагон заявив про готовність почати роботу з передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 9435
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24.11.2020 08:16 Ответить
Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться, но не всегда именно так, как этого хотелось. То есть гражданская война может и произойдет, но в этот раз не в США.
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24.11.2020 09:52 Ответить
Зоркий, пытливый, сметливый напружились.
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24.11.2020 07:55 Ответить
И вцепились в подлокотники кресла.
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24.11.2020 08:20 Ответить
Так живуть цивілізовані держави.
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24.11.2020 07:56 Ответить
А в кремле сейчас суета - кремлёвского террориста уже и из петли вытягивали, и дуло пистолета изо рта вынимали....Не должен такой известный международный преступник, как кремлёвская крыса, подохнуть тихо, без помпы....Нужно и можно показать "вяличие" масковии - например, взорвать карлика шизоидного вместе с керченским мостом.... Или любым другим скрепным способом....
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24.11.2020 08:04 Ответить
Кацапня должна страдать.
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24.11.2020 08:15 Ответить
Байден-раздави эту гадину. Пентагон заявив про готовність почати роботу з передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 5562
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24.11.2020 08:17 Ответить
George Soros ARRESTED for election interference, in federal custody
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24.11.2020 08:22 Ответить
В заголовку відчувається сексуальний підтекст.
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24.11.2020 08:23 Ответить
Похоже, что Трамп не верил в такой исход выборов. И морально раздавлен.
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24.11.2020 13:26 Ответить
 
 