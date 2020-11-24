В Украине до конца ноября будет более 90 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, - прогноз НАН
Новости Цензор.НЕТ Общество
НАН Украины представило прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на период с 23 по 29 ноября 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом идет речь в прогнозе Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН.
В период с 23 по 29 ноября в Украине общее количество случаев заражения COVID-19 может вырасти до 729 421. Это почти на 94 тысячи больше, чем зафиксированный в этот понедельник показатель.
Соответствующий прогноз обнародовал Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук.
Кроме того, по данным ученых, к концу месяца коронавирус унесет жизни еще 1 426 украинцев, а показатель смертности превысит отметку в 12,5 тысячи.
В то же время ожидается, что количество вылеченных от новой болезни пациентов приблизится к 343,5 тысячи.
Напомним, что по состоянию на 21:00 23 ноября известно о 635 689 больных COVID-19 украинцев. От осложнений коронавируса умерли 11 075 пациентов, тогда как количество выздоровевших составляет 291 060.
Между тем советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что не верит в эффективность так называемого карантина "выходного дня". Он считает, что в Украине нужно усилить ограничения на период рождественских праздников.
Однако, президент Владимир Зеленский заявил, что пока Украине удается сдерживать прогнозируемый рост больных коронавирусом и карантин "выходного дня" является результативным. Впрочем, правительство должно разработать программы для помощи как можно большему количеству людей, которые несут потери из-за дополнительных ограничений.
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кстати, надо было писать 100 тыщ. так красивше.
Досі за Пороха?
"ЕС" показывает существенный рост электоральной поддержки и присутствует во всех облсоветах и горсоветах областных центров, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА
А почему именно "421"? Не 420 или 425? Или это они степашке пишут ежедневные "результаты"?
ПанСан
Так таких учёных по всему миру расположилось. А главное в Европе и Северной Америке. Без этих двух столпов цивилизации никакой "пандемии" бы не получилось.
Могу порекомендовать, в ютьюбе, китаеведа Николая Вавилова. Он рассказывает почему в Китае нет второй волны.
И где 18000?
2. Кто такой этот Вавилов? Научное звание? Гражданство? Научные труды? Сколько их? Каком боком он к вирусологии и санитари?
3. YouTube! Вы ещё на рессурс (домен) ru (сРу) сошлитесь.
2. Вавилов - китаевед. Его рассказ о китайской победе над короной показался мне интересным.
3. Ну да, ютьюб, вредоносный расурс об этом и кацапы сейчас говорят.
4. Ну ладно я пишу что хочу, ничего не проверяю. Но Вы то серьёзный человек - где 18000?
2. Вы утверждаете, что если бы коронамор косил бы по всему Миру сотни тысяч, а в США и ЕС нет, то и пандемии бы не было? Не объявляли бы пандемию? странная у вас логика.
3. Вавило? Ч не нашол о нём ни где информации, как о научном работнике. Поделитесь ссылкой на его биографию. Китаевет. Пикуль то же себя позиционировал историческим писателем. Но его взгляд на историю, это писанина (правда с хорошим слогом и оборотами речи) не более чем вылизывание зада партноменклатуре с е имперскими замашками и имперским (паскудным) прошлым Московии.
4. YouTube не является официальным источником научных знаний. Он скорее информационный, и среди зерна истинны та больше плевел.
2. И да, я думаю без вовлечения США и ЕС в эпидемию никакой пандемии бы не было . Развитые страны посылали бы в очаги распостранения врачей, медикаменты, продукты и т.д. Да и что там сотни тысяч, корона миллионы косит - бессимптомно. А графики, в начале года, о том что к 31 марта заразится 7 млрд. - сделали своё дело и пропали. А статьи "Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове." - это что не манипуляции.
3. Можно слушать Вавилова, можно не слушать - дело вкуса и желания каждого. Я не настаиваю. Я сам вчера первый раз его посмотрел. Но он хоть как-то расшифровывает "китайское чудо". А то разговоры о коммунистических подходах к статистике уже надоели. Китай не Сев.Корея. У него экономические связи со всем миром. Уже бы все стало видно.
4.Я так понимаю - 18000 нет?
2. Мы не США и не в ЕС, а пандемия накрыла и нас. Так, вы хотите сказать, что нам её завезли не наши туристы из Китая, и не китайца, а основной пласт заразы подкинули пиндосы и гейропейцы?
3. Я хочу знать, КТО ТАКОЙ этот Вавилов? А китайское "чудо" борьбы с короной и без вавиловый можно пояснить татолитарным режимом и диктатурой.
4. Я так понимаю ссылок на то, что США и ЕС виноваты в пандемии, крому Ютуба, то же нет?
2.Я говорю - не так.
3. Дело ваше.
4. 18000?
2. Именно так, и не выкручивайтесь.
3. Так, кто такой этот Вавилов?
4. Там же, где и ссылка на документы про США и ЕС. Вавилов ссылкой не является.
А де посилання на джерело?
13 на 7 умножить целым институтом - запросто.
Хорошо бы ещё умножить их зарплаты на 0.