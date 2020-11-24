В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели
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В Украине по состоянию на утро вторника, 24 ноября, зафиксированы 12 287 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 188 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 403 человека;
летальных случаев - 188;
выздоровели - 8 298 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142).
За все время пандемии в Украине
заболели - 647 976 человек;
выздоровели - 299 358 человек;
летальных случаев - 11 263;
проведено ПЦР-тестов - 4 279 025.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Усе просто...
Благодаря правлению президента,его кабинета министров и депутатам фракции СН в стране за сутки умерло....и далее по новости!
У мене найбільший сумнів виживають ті, що заперечує поширення вірусу, бо вони і є носіями
Ото і весь карантин вихідного дня
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.
Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.
В ближайшие недели ЮНИСЕФ проведет оценку существующих транспортных возможностей, чтобы выявить недостатки и будущие потребности.
"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19. "Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче", - отметил глава ВОЗ.
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типо с больниц - ибо эта статистика до одного места. это как в универе нам обж-ист принес фотогр. пораженных наркоманизмом головного мозга - правда всем было по.... мештам))
Вывод: до задницы все "локдауны", без поголовного тестирования и принудительного заключения носителей в "санжарах", коронавирус остановить не удастся!
"Ну а как?" - доставку заказывать
По поводу доставки - есть специальные фирмы которые делают доставку, для Вас это новость?