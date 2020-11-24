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В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро вторника, 24 ноября, зафиксированы 12 287 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 188 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Также за минувшие сутки В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 06

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 03госпитализированы - 1 403 человека;

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 03летальных случаев - 188;

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 03выздоровели - 8 298 человек;

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине до конца недели будет более 90 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, - прогноз НАН

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 06

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 08заболели - 647 976 человек;

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 08выздоровели - 299 358 человек;

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 08летальных случаев - 11 263;

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 4 279 025.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 11
В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели 12
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Топ комментарии
+3
Посвідчення майстрів спорту міжнародного класу пішли отримувати.
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24.11.2020 08:24
+2
Природа вирішила, що на цій планеті розвелося забагато мавп і дала команду еволюції вирішити цю проблему самотужки, якщо мавпи самі на це не здатні.
Усе просто...
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24.11.2020 08:24
+2
Судя по харе, Зе бухал эти две недели. Вот и не было его в Феофании. А где он всё это время бухал - это другой вопрос - в Омане с Путиным, Ростове, в Турции?
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24.11.2020 08:40
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Правила форума Совет форумчан
Где там те зеленые ыксперды, которые 1.5 недели назад кричали, что дурантин выходного дня уменьшит колличество заболевших?!
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24.11.2020 08:20 Ответить
Посвідчення майстрів спорту міжнародного класу пішли отримувати.
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24.11.2020 08:24 Ответить
Природа вирішила, що на цій планеті розвелося забагато мавп і дала команду еволюції вирішити цю проблему самотужки, якщо мавпи самі на це не здатні.
Усе просто...
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24.11.2020 08:24 Ответить
неправильная шапка темы,она должна выглядеть так
Благодаря правлению президента,его кабинета министров и депутатам фракции СН в стране за сутки умерло....и далее по новости!
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24.11.2020 08:24 Ответить
Ви забули додати слово Л И Ш Е В Україні виявлено 12 287 нових випадків COVID-19: померли 188 осіб, 8298 - одужали - Цензор.НЕТ 5993
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24.11.2020 08:36 Ответить
ЗеДегенерат уже записал видосик и рассказал о том, как он лихо строит дорогу к своим оманским офшорам? В Україні виявлено 12 287 нових випадків COVID-19: померли 188 осіб, 8298 - одужали - Цензор.НЕТ 2040
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24.11.2020 08:32 Ответить
Херсонська, Луганська, Кіровоградська самі хитрозроблені, чи у МОЗ немає думок, щодо перевірки їх. Там взагалі не тестують людей?
У мене найбільший сумнів виживають ті, що заперечує поширення вірусу, бо вони і є носіями
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24.11.2020 08:32 Ответить
*визивають
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24.11.2020 08:33 Ответить
Вчора моєму батькові відмовились робити тест, сказали погіршає тоді, харківська обл
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24.11.2020 09:57 Ответить
Судя по харе, Зе бухал эти две недели. Вот и не было его в Феофании. А где он всё это время бухал - это другой вопрос - в Омане с Путиным, Ростове, в Турции?
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24.11.2020 08:40 Ответить
не бухал а боролся с короновырусом медецинским спиртом
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24.11.2020 08:57 Ответить
Вчора, в пнд, в розпал робочого дня лавина і епіцентр були забиті людьми.
Ото і весь карантин вихідного дня
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24.11.2020 08:58 Ответить
я недавно по приколу зашел в церковь - 50-60 рыл, свадьба типо.... думаю - вот шоб вы все за 10 дней подохли. церковь конечно же не как футб. поле, т.е. стадо стояло - рыло к рылу. б*же, откуда же столько идиотов. и масок не видел на рожах пораженных христозом.
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24.11.2020 09:05 Ответить
ЮНИСЕФ готовит спецоперацию по раздаче вакцины от COVID

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.
Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.

В ближайшие недели ЮНИСЕФ проведет оценку существующих транспортных возможностей, чтобы выявить недостатки и будущие потребности.
"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19. "Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче", - отметил глава ВОЗ.

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24.11.2020 08:58 Ответить
слава богу. при слове "спецоперация" я уже напрягся в ожидании масонского заговора и мирового чипирования.
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24.11.2020 09:00 Ответить
может стоит пару статей с видео, ютубовским, а то шота меня Цукерберг ненавидит?
типо с больниц - ибо эта статистика до одного места. это как в универе нам обж-ист принес фотогр. пораженных наркоманизмом головного мозга - правда всем было по.... мештам))
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24.11.2020 09:07 Ответить
До самой задницы эта статистика - она совершенно не соответствует действительности! Вы посмотрите на количество проведенных тестов!!! Сопоставьте цифры - основываясь хотя бы на две предыдущие недели (в Экселе тупо табличку сделайте - журналисты!!!) И увидите реальную картину!!! Гораздо, гораздо больше больных и оно распространяется всё быстрее! Ситуация прямо сейчас - у супруга коллеги позитивный тест на covid. Болеет дома. Супруга - соответственно тоже дома. Но ей тест не положен!!! Не делают!!!! Говорят - сидите на самомзоляции. Пока не будет явно плохо - тест ей никто не сделает.... А она что? Правильно. Сидит. Но! В магазин ходит? Ходит) В аптеку ходит? Ходит!) На рынок ходит? Ходит!!!))) Ибо жить надо - кушать, лечиться надо!!! И у неё нет подтверждённого covid, так что может ходить и сеять добро в массы... Ну а как?
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24.11.2020 09:23 Ответить
По последним данным американцев, главными, наибольшими распространителями коронавируса, являються безсимптомные носители, которые - внимание ! могут распространять вирус от двух с половиной до трех с половиной месяцев, не имея признаков заболевания!
Вывод: до задницы все "локдауны", без поголовного тестирования и принудительного заключения носителей в "санжарах", коронавирус остановить не удастся!
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24.11.2020 10:40 Ответить
Извините, а супруге коллеги, если бы тест сделали, ей не надо было бы по магазинам шататься?
"Ну а как?" - доставку заказывать
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24.11.2020 11:19 Ответить
Не важно, главное разгонять зраду!
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24.11.2020 12:55 Ответить
Не дай вам случай заболеть - узнаете не из методички что такое зрада😉
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25.11.2020 14:02 Ответить
Если вас это успокоит - я недавно переболел ковидом
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25.11.2020 14:07 Ответить
Лично мне, как впрочем и вам по отношению к неизвестным никнеймам,ни холодно ни жарко от того, что вы переболели. Но я рад,что у вас сохранилось чувство юмора - это важно, правда.
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25.11.2020 15:55 Ответить
Какой же вы диджидижидализированный)))) доставку на дом 😆😆😆 Возможно, если бы у нее был тест на ковид - и он был бы отрицательным, она бы переехала на недельки две к матери, ходи Ла бы на работу, спокойнее передвигалась по магазинам и аптекам - принося товар домой...это с её сегодняшней позиции, а так - сидит дома, на работу ни-ни, к старой матери ни-ни, а доставку на дом - могу узнать у нее, может она она примет вашу помощь - доставите?
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25.11.2020 14:01 Ответить
Если она живет с мужем в одной квартире и у него подтвержденный ковид, то ее тесты до одного места (отрицательные тем более), это же очевидно.
По поводу доставки - есть специальные фирмы которые делают доставку, для Вас это новость?
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25.11.2020 14:12 Ответить
Повторюсь))) Был бы тест, был бы он негативным - жила бы отдельно, ходила бы на работу... А так сидит на самомзоляции - больничного нету(( работать - нету((
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25.11.2020 15:58 Ответить
повторюсь, был бы тест негативным, всеравно никуда бы она не поехала по одной простой причине, пока тест анализируется она же не на улице жить будет, правда?
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25.11.2020 16:35 Ответить
В данном случае, частично соглашусь с вами.. Но здесь вновь таки вопрос к власти - столько времени уже прошло, год!!! И за год нельзя было организовать нормальную систему тестирования??? Я сдавал тест в частной лаборатории - через несколько часов был результат.... И частные лаборатории делают не намного меньшее количество тестов... Так что....
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26.11.2020 06:58 Ответить
наверно можно, но маемо те що маемо. Но шататься при этом по магазинам - это совсем безмозглой надо быть
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26.11.2020 08:44 Ответить
Оперативнее работать надо...
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26.11.2020 06:58 Ответить
И да, семейный врач - больничный пока не открывает, будут симптомы - там посмотрим, а вы рассказываете...
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25.11.2020 15:59 Ответить
У нас в районной больнице заняты 100% КОЕК больными пневмонией и где - то 50% с установленным ковид, а остальные с пневмонией ждут 7 дней подтверждения и лежат все в одной палате. Фактически местов нет, а в статистику попадает только занятость 50%. Их родным никто не делает вообще тестов и гуляют по базару, магазинам, дети посещают школу. Смертность, большая, но не всех включают в статистику. Данные МОЗ далеки от реальности. На базаре милиция делает рейд по проверке ношения продавцами масок - все быстро их натянули, как только те ушли - маски на шее. Их надо сразу снимать на камеру и всем выписывать штраф. А милиция может только тогда оштрафовать, когда подходят, а человек отказывается одевать маску. ВООБЩЕ нет смысла делать проверки по ношению масок. Абсурд, а не законы в Украине.
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24.11.2020 11:13 Ответить
Умножить на три и будет картина ближе к реальной. Запрещают давать настоящие цифры. Догадайтесь с 1 раза кто.
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24.11.2020 11:44 Ответить
Неужто САМ?😱
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24.11.2020 12:57 Ответить
Правительство пусть поучится у Франции.Станом на вечір 23 листопада у Франції виявлено 4 452 нових випадків інфікувань. Це значно менше, ніж фіксувалося щодоби упродовж попередніх декількох місяців, коли на початку листопада пік сягнув більше 62 тис чол.
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24.11.2020 11:50 Ответить
А ВОЗ говорит про 13 157 за последние 24 часа во Франции
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24.11.2020 14:05 Ответить
 
 