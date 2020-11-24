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Украина поднялась на 6 место среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19. Всего в мире 59,5 млн инфицированных и 1,4 млн жертв

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина поднялась на 6 место среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19. Всего в мире 59,5 млн инфицированных и 1,4 млн жертв

По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 504 324 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 953 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 59 516 091 случай инфицирования, из них 504 324 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 402 037 человек, из них 7 953 за минувшие сутки.

Украина поднялась на 6 место среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19. Всего в мире 59,5 млн инфицированных и 1,4 млн жертв 01

Побороли болезнь и вылечились 41,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19: умерли 188 человек, 8 298 - выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина поднялась на 6 место среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19. Всего в мире 59,5 млн инфицированных и 1,4 млн жертв 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина заняла 6 место среди стран Европы по числу новых больных коронавирусом. Перед нашим государством оказались РФ, Италия, Великобритания, Польша и Германия. 

Украина поднялась на 6 место среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19. Всего в мире 59,5 млн инфицированных и 1,4 млн жертв 03
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Дожились... Всі сусіди давно вже закрили школи. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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24.11.2020 08:26 Ответить
Ти наче на роботі- постійно цей текст тут розміщуєш. Чогось хочеш цим досягти- і чого саме?
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24.11.2020 08:30 Ответить
До одного места, в Британии уже несколько месяцев жесткий локдаун поголовно на улице даже носят маски включаю почти всю Европу (за исключением Швеции там редко на ком маска несмотря на ужесточение),а 🇬🇧 она 7 месте думают отпускать в три этапа даже сейчас по 15 000 каждый день это конечно меньше но стоит отпусить все вернется
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24.11.2020 08:38 Ответить
Я просто оставлю это здесь:
"В класах нема третини учні"

"В переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах."



Так в классах нету учеников и в то же время классы переполнены? Україна піднялася на 6 місце серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом у світі 59,5 млн інфікованих і 1,4 млн жертв - Цензор.НЕТ 5693
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24.11.2020 08:41 Ответить
Україна тільки на шостому? Ні не піде. Треба не менше третього, тільки тоді усі Світові країни скинуться і перерахують в казну пару трійку мільярдів...
До цього усе іде. Хворий на застуду отримує статус ковіду, плюс в карму статистики. І так далі. Зараз ковідників стане з кожним днем більше (не дарма ж уся влада вже тавой), бо в казні вже миші вішаються.
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24.11.2020 08:49 Ответить
Україна сама не поднялась.ее "подняли" "слуги "
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24.11.2020 09:04 Ответить
Недарма ж можновладці заявили, що Україна показує Європі позитивний результат в боротьбі с пандемією, вот тільки сплутали ріст зі спадом захворювання. Але це для них "яка різниця".
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24.11.2020 09:16 Ответить
 
 