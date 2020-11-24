Украина поднялась на 6 место среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19. Всего в мире 59,5 млн инфицированных и 1,4 млн жертв
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По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 504 324 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 953 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 59 516 091 случай инфицирования, из них 504 324 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 402 037 человек, из них 7 953 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 41,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина заняла 6 место среди стран Европы по числу новых больных коронавирусом. Перед нашим государством оказались РФ, Италия, Великобритания, Польша и Германия.
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"В класах нема третини учні"
"В переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах."
Так в классах нету учеников и в то же время классы переполнены?
До цього усе іде. Хворий на застуду отримує статус ковіду, плюс в карму статистики. І так далі. Зараз ковідників стане з кожним днем більше (не дарма ж уся влада вже тавой), бо в казні вже миші вішаються.