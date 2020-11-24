РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5201 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
9 006 94
карантин (16730) Рождество (374) Милованов Тимофей (285) COVID-19 (18600) коронавирус (17041) локдаун (294)

Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов

Жесткий карантин из-за коронавируса лучше ввести на рождественские праздники на три-четыре недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что экономику ждут трудности, если власть будет вводить определенные ограничения. Однако, если ситуацию с коронавирусом отпустить и люди массово начнут болеть, то это также негативно отразится на экономике.

"Поэтому неправильно говорить, что это выбор между ограничениями и экономикой. Сейчас стоит ввести ограничения на три-четыре недели, лучше во время Рождества. Те отрасли, которые пострадают, поддержать финансово, стабилизировать ситуацию и дальше дать экономике работать", - отметил Милованов.

Локдаун в Украине может быть объявлен после того, когда суточный прирост новых случаев коронавируса составит до 25-30 тыс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине. ВИДЕО

Глава Минздрава Украины Максим Степанов отметил, что главным условием введения жесткого карантина (локдауна) в Украине является коллапс медицинской системы, когда больницы для больных коронавирусом будут заполнены на 100%.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
показать весь комментарий
24.11.2020 08:43
+18
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3577
показать весь комментарий
24.11.2020 08:55
+15
Що.треба реально робити це:
1) Перевести учнів на дистанційне навчання, так як вони заражають один-одного в переповнених класах, а потім несуть заразу додому. Школяри тісно спілкуються та непомітно хворіють чим небезпечні
2) Збільшити кількість транспорту: маршруток, автобусів, електричок, в електричках чепляти більше вагонів, а не по 8 як зараз. Тільки сидячі місця. В потягах продавати тільки по.два місця в купе. Плацкарти тимчасово не продавати.
3) Контроль масочного режиму в громадських місцях та транспорті. Штраф на місці. Хто відмовляється, тягнути до суду і стягувати штраф в декілька разів більший.
4) Заборонити людям похилого віку 65 та більше перебувати в громадських місцях у час пік - після 16:00
5)Закрити КПП з Дирляндію, бо вони не тільки ковід несуть, а й тубкюеркулбощ та СНІД
показать весь комментарий
24.11.2020 08:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алкоголіки схвалюють.))) хоча і раніше в цей час майже не працювали.
показать весь комментарий
24.11.2020 08:43 Ответить
Що.треба реально робити це:
1) Перевести учнів на дистанційне навчання, так як вони заражають один-одного в переповнених класах, а потім несуть заразу додому. Школяри тісно спілкуються та непомітно хворіють чим небезпечні
2) Збільшити кількість транспорту: маршруток, автобусів, електричок, в електричках чепляти більше вагонів, а не по 8 як зараз. Тільки сидячі місця. В потягах продавати тільки по.два місця в купе. Плацкарти тимчасово не продавати.
3) Контроль масочного режиму в громадських місцях та транспорті. Штраф на місці. Хто відмовляється, тягнути до суду і стягувати штраф в декілька разів більший.
4) Заборонити людям похилого віку 65 та більше перебувати в громадських місцях у час пік - після 16:00
5)Закрити КПП з Дирляндію, бо вони не тільки ковід несуть, а й тубкюеркулбощ та СНІД
показать весь комментарий
24.11.2020 08:51 Ответить
тубкюеркулбощ? Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 8272 Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 4539 Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 8419
показать весь комментарий
24.11.2020 08:53 Ответить
Будь які обмеження вже не зупиняють розповсюдження вірусу, а лише прискорюють нові випадки зараження. Якщо людей заперти в будинках, вони будуть ходити по сусідам і так само розносити коронавірус. Тому ніякого локдауну більше не може бути! Навпаки потрібно робити всі вихідні робочими днями і це зменшить небезпеку поширення коронавірусу, бо не буде постійних п'янок і п'яних гульбіщ. Мілованов озвучує якісь ідіотські ідеї, які не мають нічого спільного з наукою, його потрібно звільнити і забути!
показать весь комментарий
24.11.2020 10:43 Ответить
Слушай, тягун, а ниче шо по конст. именно гос-во должно обеспечить средствами инд. защиты?
Таких стягунов бы понавесить на столбы. Может и расстреливать на месте еще? Слива фяликомо Сралину, ара, да?
показать весь комментарий
24.11.2020 08:54 Ответить
Про СлавуКпсс забувся.)))
показать весь комментарий
24.11.2020 08:56 Ответить
Всі ці заходи введені в розвинених демократичних країнах і люди їх виконують.Наш мудрий нарід вважає себе розумнішим.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:13 Ответить
В них є КПП? І з ким?
показать весь комментарий
24.11.2020 09:14 Ответить
В них є кордони,рух людей через обмежують або взагалі забороняють,всі прибулі проходять обсервацію,яку суворо контролюють і за порушення штрафують.А так звані кпвв на донбасі повинні бути закриті до деокупації ордло.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:28 Ответить
Кордони у власній країні- точно?
показать весь комментарий
24.11.2020 09:30 Ответить
Ти не розумієш,що таке кордони?
показать весь комментарий
24.11.2020 09:32 Ответить
Це ти не розумієш, що таке дискримінація.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:34 Ответить
В умовах надзвичайних ситуацій доводиться обмежувати громадянські права і свободи.Це сувора необхідність.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:37 Ответить
То ти вже ввів НС? Ти диви...)))
показать весь комментарий
24.11.2020 09:40 Ответить
Вводять надзвичайний стан,а надзвичайні ситуації це зовсім інше і вони стаються,а не вводяться.В Україні зараз не введено ні НС,ні карантину,тому не має ніяких обмежень прав і свобод.Якщо ж хтось в порушення закону вас дискримінує,будь ласка,подавайте до суду.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:54 Ответить
От я і кажу- нема ніяких обмежень, які ти пропонуєш приміняти.
Когнітивний дисонанс не мучає?)))
показать весь комментарий
24.11.2020 09:57 Ответить
Якби ти уважно читав мій коментар,то зрозумів би,що я писав не про Україну,а про країни,в яких ці обмеження введені.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:04 Ответить
Ти вліз у мою розмову з людиною, яка писала саме про Україну і підтримав її- так що сам уважно читай і не виправдовуйся.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:14 Ответить
женя, ты дебил. Какого ты из себя корчишь умного?
показать весь комментарий
24.11.2020 10:26 Ответить
Надовго сюди?
показать весь комментарий
24.11.2020 10:35 Ответить
"Наш мудрий нарід вважає себе розумнішим." - вы яркий представитель нарида.
показать весь комментарий
24.11.2020 12:03 Ответить
Я так розумію,ти ображений виборець зеленського.Співчуваю,але нічим допомогти не можу.
показать весь комментарий
24.11.2020 12:08 Ответить
"Я так розумію" - Не понимаешь. Співчуваю,але нічим допомогти не можу.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:14 Ответить
непомітно хворими, ще безсимптомно придумали, це геніально здорових людей зробити всеодно хворими, навіть коли тест здаси, то скажуть, що вилікувався. а маршрутки за рахунок чого збільшити, бізнес не інветуватиме у збиткові проекти, а це збитки, місцева влада теж не готова викидати мільйони. єдине, що містить здоровий глузд, це п.5, але це й так всі знають.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:06 Ответить
Себя закрой где-нибудь дурачок. Все кто проходит из ордло делают сразу тест в обязательном порядке
показать весь комментарий
24.11.2020 09:23 Ответить
Навіщо вони потрібні в вільній Україні,хоч з тестами,хоч без них?
показать весь комментарий
24.11.2020 09:30 Ответить
Бо вони українці- що не ясно? Чи ти вже забрав у них громадянство?
показать весь комментарий
24.11.2020 09:37 Ответить
Громадянство дає не лише права,але й накладає обов'язки.Мешканці ордло відмовилися виконувати свої обов'язки по відношенню до держави,більш того,підтримують війну проти своєї країни.Чому я повинен вважати їх повноцінними громадянами України?Надіюся,рано чи пізно в нас приймуть закон про позбавлення коллабораціоністів громадянства.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:48 Ответить
Пореготав.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:19 Ответить
да ты и от пальца заливаешься, бо дебил
показать весь комментарий
24.11.2020 10:27 Ответить
Ну от для того й потрібен такий закон,щоб такі як ти не реготали,а плакали.
показать весь комментарий
24.11.2020 12:06 Ответить
Та мрій.)))
показать весь комментарий
24.11.2020 12:11 Ответить
Дирляндка, сиди в себе в заповіднику та не крякай
показать весь комментарий
24.11.2020 09:32 Ответить
В спамі посиди.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:35 Ответить
дебилоид, пошто мамка тебя в детстве головой об унитаз била?
показать весь комментарий
24.11.2020 10:28 Ответить
Я неделю назад ехал 81. Так в купе только по два человека было.
показать весь комментарий
24.11.2020 12:19 Ответить
Никто не работает? Да ты что?!Если ты не работаешь, то не нужно делать выводы космического масштаба и такой же глупости.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:13 Ответить
Моє слово "майже" не відповідає твоїй уявній реальності?)))
показать весь комментарий
24.11.2020 10:18 Ответить
Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
показать весь комментарий
24.11.2020 08:43 Ответить
"Батько" нації - the ВОВА Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 7716
показать весь комментарий
24.11.2020 08:46 Ответить
те що шмаркляві все роблять по клоунськи це факт, але можливо завдяки тому ми стримали зростання захворюваності.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:07 Ответить
Чиво чиво? Каждый месяц *2 это сдерживание?
показать весь комментарий
24.11.2020 09:22 Ответить
який кожен місяць, тоді був жорсткіший карантин, і погода краще може тому й не було різкого зростання захворюваності. така фігня, на мою думку, що це все до дупи, ці карантини і все інше, це спроба звалити проблеми держави на сторонні чинники. замість дати бізнесу розвиватись і забезпечити як не зростання на цей період то хоч не такий стрімкий спад, то вони дрібний і середній бізнес ще більше щімлять.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:43 Ответить
Давайте начиная с польского рождества и аж до водохреща локдаун Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 2661
показать весь комментарий
24.11.2020 08:44 Ответить
месяц!
показать весь комментарий
24.11.2020 08:46 Ответить
А закусі вистачить?
показать весь комментарий
24.11.2020 08:47 Ответить
А то) Мы порохоботы народ запасливый. Ведь существует мудрость: "Там где порохобот немножко похудеет - там зебил крякнет с голодухи" Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 6109 Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 2627
показать весь комментарий
24.11.2020 08:49 Ответить
Дивна у вас "мудрість"- плагіатна. Ну то ваша справа.
показать весь комментарий
24.11.2020 08:58 Ответить
Чого це плагіатна? Я сам це придумав. А єслі єсть чьто вазразіть, давайте посилання на першоджерело Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 5734
показать весь комментарий
24.11.2020 09:00 Ответить
Гугл у поміч.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:08 Ответить
от сам и гугли
показать весь комментарий
24.11.2020 09:10 Ответить
депил тупой, обосратушки как всегда Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7213
показать весь комментарий
24.11.2020 10:29 Ответить
ікона твоя вже за шваброй ховається, а народу на це наплювати, як жили так і живуть.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:25 Ответить
Правильный ответ с 25 декабря 20-го до 25-го 21 Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 1014
показать весь комментарий
24.11.2020 08:48 Ответить
У З-лені бабла куча можуть ще собі влаштувати відпочинок, подивіться яку харю на відпочинку- де угадайте? відїв з Ермаком, а з-біли думають шо хворіли
показать весь комментарий
24.11.2020 08:48 Ответить
може він від бухла так спух Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 9115
показать весь комментарий
24.11.2020 09:27 Ответить
Не завхоз, а вице-презедент Андрей ермак Елдак Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 4887
показать весь комментарий
24.11.2020 08:54 Ответить
они специально так издеваются. и правильно делают(ибо пройдет и не такое), вчера попробовал спорить с голосовавшим за Зелю..... чуть не обосрался от удивления - да лучше бы спорил с Попой Римским на счет Яхве, чем с вроде бы адекватным парнем.
показать весь комментарий
24.11.2020 08:58 Ответить
Мені нещодавно один прихильник зеленського істерично доводив,що Порох украв всі до цента золотовалютні резерви України,а зеленський за кілька місяців їх поповнив.На мою пропозицію загуглити статистику ЗВР по роках,він заявив,що Порошенко купив Гугл і Гугл видає на запити порохоботську брехню.В нього,до речі,вища освіта.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:20 Ответить
ну ага - а мені: я чув, але не знаю - ........
і ще: - а шо там за генерала котрий ТІКАВ та кинув своїх бійців!!!!1
Я:
- так Хомчак же, зараз начГШ.
- Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 2523 а зате корупцію старається долати, але оточення погане.
Я:
- (ойоптм... нутя на Путіна).

Вони реально ще гірші аніж в Антиколорадоса кричать. гірші в розумінні .... 3.14. - а то - повністю гірші.
Я би реально з самим тупим донбасником сперечався краще аніж з нібито адекв. хлопаков. це те що називають - Крінж. Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 192
показать весь комментарий
24.11.2020 10:14 Ответить
А чеб и нет. Роздайте каждому по 1000 долларов да и уходим на праздники. Я за.
показать весь комментарий
24.11.2020 08:50 Ответить
А там есть советник сантехника ОП президента дяди Васи? Или советник водителя(одного из 50-ти) президента дядь Вити? Или советник уборщицы президента теть Шуры?
показать весь комментарий
24.11.2020 08:52 Ответить
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3577
показать весь комментарий
24.11.2020 08:55 Ответить
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7201 Так вот кто сожрал все зерно из гос. резерва Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3575
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 4579
показать весь комментарий
24.11.2020 08:59 Ответить
Ага! Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 9423

Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 2515
показать весь комментарий
24.11.2020 09:01 Ответить
Он подчеркнул, что экономику ждут трудности, (экономику не ждут трудности ,а власть останавливает экономику ) если власть будет вводить определенные ограничения. для рашистско- бениного дефолта
показать весь комментарий
24.11.2020 08:55 Ответить
А что нет ума додуматься, что надо старараться разорвать цепь до праздников. Потому что дебилы попруться в свои родные гнезда, разносить заразу.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:05 Ответить
обьясните кто нибудь этому кренделю, что такое геометрическая прогрессия роста заболеваемости и смертности. Один день отсрочки введения полного локдауна сейчас, даст через месяц дополнительные тысячи умерших и сотни тысяч заболевших....

Что бы так не получилось, что в этой самой экономике, о которой так печутся олигархи и их ставленники во власти, некому будет работать....
показать весь комментарий
24.11.2020 09:07 Ответить
.
быдло Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7019,
.
"советник главы ОП Ермака Милованов" - завхоз Ермак захватил выборную должность президента, и какая то гнида - советник завхоза - вводит в стране жёсткий тоталитаризм

- а быдло спокойно обсуждает этот вопрос... Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7019
показать весь комментарий
24.11.2020 09:12 Ответить
Десятки тысяч жизней украинцев -- вот по сути цена решений, которые сейчас должны принимать Зеленский, Степанов и прочие "слуги народа". Пока что они всячески оттягивают эти решения. А промедление с решением этих вопросов -- это вовсе и не решение.
Время играет на стороне вируса. Каждый день.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:13 Ответить
Трахнутая,бедная моя страна!Советник президентского завхоза командует страной! Вы у дворника спросите!
показать весь комментарий
24.11.2020 09:16 Ответить
похоже во власти полный "паралич решений".
Детки растерялись...
показать весь комментарий
24.11.2020 09:19 Ответить
Трахнуті 73% ідійотів які привели до влади недоумків.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:21 Ответить
они хотели кому-то что-то доказать..
получилось Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 6056
показать весь комментарий
24.11.2020 09:48 Ответить
Не - пакость в том, что 73 привели, а поимели нас всех.
показать весь комментарий
04.12.2020 06:56 Ответить
Да, может, они и пытались, да послал их дворник.
Их все сейчас пошлют, у них же деньги закончились в казначействе, а без денег их не то что девушки, а и вши не любят.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:32 Ответить
Зелені нездари розвалювали економіку ще до вірусу. Чувак на самокаті підтвердить.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:19 Ответить
еще один дохтур околовсяческих наук появился... наверное, курнул для смелости марихуаны и пацана поперло...
показать весь комментарий
24.11.2020 09:20 Ответить
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 404
показать весь комментарий
24.11.2020 09:25 Ответить
Очень беспокоюсь, а хватит ли в псих больницах койко мест?
А также галоперидола?
показать весь комментарий
24.11.2020 09:34 Ответить
Для нормального снижения заболеваемости нужно ввести на 3 недели полный локдаун!
С закрытием продуктовых магазинов, автозаправок ... Оставить работать только аптеки и больницы.
За выход на улицу - 15 суток ареста. Если без маски - год тюрьмы.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:27 Ответить
"Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов"

Ой, я не могу. У них в казначействе деньги кончилсись, у них, можно сказать, дефолт, а Слуги Народа, как испорченная шарманка, как вшивый о бане, все о локдауне твердят.
А почему они твердят о локдауне?
Потому, что боятся, что бюджетники, которые останутся без зар. платы, на Банковую придут с пустыми кастрюлями, тазами, сковродками, половниками и скалками, и как дадут промеж глаз Слугам Народным, что никакие тизеры от Авакова (на них, кстати, тоже денег в бюджете нет) не помогут.

Бежать то есть куда?
Горючее в баки вертолета залито?
На всех мест хватит?
Или будете эвакуироваться на велосипеде, как "бубочка" в сериале катался?
показать весь комментарий
24.11.2020 09:31 Ответить
Дубинский высрал шо 15-го "соросята"(а Зеля где?) - хотят ввести, а под это дело... чет даже забыл, но ооочень плохо сделают. чет примут типо.

Интересно он всех чехвостит но преза старательно "оминает"
показать весь комментарий
24.11.2020 10:18 Ответить
Завжди треба слухати дві сторони...Думку дебіла вислухали,а от що говорять розумні люди?..А розумні люди кажуть,що дійсно в "Ромодан" люди і так майже не працюють,і для економіки локдаун в цей час відчутної шкоди не завдасть...Але це святкування,це зустрічі родинами,це ходіння в гості,спілкування,яке не заборонить і не проконтролює жоден локдаун...Так що з точки зору епідеміі це нічого не дасть...
показать весь комментарий
24.11.2020 09:42 Ответить
десь 5 д. тому я пішов до церкви, по приколу(я атеїст) - і шо там? 50-60 рил, "весілля" типу... масок на мордах тих, хто потім(сподіваюсь), буде здихати - не побачив.
Ну так шо ви говориш за "празники"? - потім будуть хрипіти: Хоспаді, за штоооо(здихає) Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 4115
показать весь комментарий
24.11.2020 10:21 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
показать весь комментарий
24.11.2020 09:54 Ответить
Надо на 4 месяца, а не на 4 недели!
показать весь комментарий
24.11.2020 10:19 Ответить
А які повноваження має цей "цінний" секретут? І навіщо публікувати тут цю маячню???
показать весь комментарий
24.11.2020 10:52 Ответить
без дебилов цирк не справляется, взяли назад.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:54 Ответить
Судя по его роже, он бы ушёл в новогодний запой прямо сейчас!
показать весь комментарий
24.11.2020 11:39 Ответить
"Тимофій Милованов заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів 22 жовтня, що не приховує того, що "дебіл". - як приємно, що зелена влада послідовна і не кидає свої найкращі кадри напризволяще.
показать весь комментарий
24.11.2020 12:01 Ответить
 
 