Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Жесткий карантин из-за коронавируса лучше ввести на рождественские праздники на три-четыре недели.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов в студии Свободы слова на телеканале ICTV.
Он подчеркнул, что экономику ждут трудности, если власть будет вводить определенные ограничения. Однако, если ситуацию с коронавирусом отпустить и люди массово начнут болеть, то это также негативно отразится на экономике.
"Поэтому неправильно говорить, что это выбор между ограничениями и экономикой. Сейчас стоит ввести ограничения на три-четыре недели, лучше во время Рождества. Те отрасли, которые пострадают, поддержать финансово, стабилизировать ситуацию и дальше дать экономике работать", - отметил Милованов.
Локдаун в Украине может быть объявлен после того, когда суточный прирост новых случаев коронавируса составит до 25-30 тыс.
Глава Минздрава Украины Максим Степанов отметил, что главным условием введения жесткого карантина (локдауна) в Украине является коллапс медицинской системы, когда больницы для больных коронавирусом будут заполнены на 100%.
Пожалуйста, подождите...
1) Перевести учнів на дистанційне навчання, так як вони заражають один-одного в переповнених класах, а потім несуть заразу додому. Школяри тісно спілкуються та непомітно хворіють чим небезпечні
2) Збільшити кількість транспорту: маршруток, автобусів, електричок, в електричках чепляти більше вагонів, а не по 8 як зараз. Тільки сидячі місця. В потягах продавати тільки по.два місця в купе. Плацкарти тимчасово не продавати.
3) Контроль масочного режиму в громадських місцях та транспорті. Штраф на місці. Хто відмовляється, тягнути до суду і стягувати штраф в декілька разів більший.
4) Заборонити людям похилого віку 65 та більше перебувати в громадських місцях у час пік - після 16:00
5)Закрити КПП з Дирляндію, бо вони не тільки ковід несуть, а й тубкюеркулбощ та СНІД
Таких стягунов бы понавесить на столбы. Может и расстреливать на месте еще? Слива фяликомо Сралину, ара, да?
Когнітивний дисонанс не мучає?)))
ермакЕлдак
і ще: - а шо там за генерала котрий ТІКАВ та кинув своїх бійців!!!!1
Я:
- так Хомчак же, зараз начГШ.
- а зате корупцію старається долати, але оточення погане.
Я:
- (ойоптм... нутя на Путіна).
Вони реально ще гірші аніж в Антиколорадоса кричать. гірші в розумінні .... 3.14. - а то - повністю гірші.
Я би реально з самим тупим донбасником сперечався краще аніж з нібито адекв. хлопаков. це те що називають - Крінж.
Что бы так не получилось, что в этой самой экономике, о которой так печутся олигархи и их ставленники во власти, некому будет работать....
быдло ,
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"советник главы ОП Ермака Милованов" - завхоз Ермак захватил выборную должность президента, и какая то гнида - советник завхоза - вводит в стране жёсткий тоталитаризм
- а быдло спокойно обсуждает этот вопрос...
Время играет на стороне вируса. Каждый день.
Детки растерялись...
получилось
Их все сейчас пошлют, у них же деньги закончились в казначействе, а без денег их не то что девушки, а и вши не любят.
А также галоперидола?
С закрытием продуктовых магазинов, автозаправок ... Оставить работать только аптеки и больницы.
За выход на улицу - 15 суток ареста. Если без маски - год тюрьмы.
Ой, я не могу. У них в казначействе деньги кончилсись, у них, можно сказать, дефолт, а Слуги Народа, как испорченная шарманка, как вшивый о бане, все о локдауне твердят.
А почему они твердят о локдауне?
Потому, что боятся, что бюджетники, которые останутся без зар. платы, на Банковую придут с пустыми кастрюлями, тазами, сковродками, половниками и скалками, и как дадут промеж глаз Слугам Народным, что никакие тизеры от Авакова (на них, кстати, тоже денег в бюджете нет) не помогут.
Бежать то есть куда?
Горючее в баки вертолета залито?
На всех мест хватит?
Или будете эвакуироваться на велосипеде, как "бубочка" в сериале катался?
Интересно он всех чехвостит но преза старательно "оминает"
Ну так шо ви говориш за "празники"? - потім будуть хрипіти: Хоспаді, за штоооо(здихає)