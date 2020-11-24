"Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов"

Жесткий карантин из-за коронавируса лучше ввести на рождественские праздники на три-четыре недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что экономику ждут трудности, если власть будет вводить определенные ограничения. Однако, если ситуацию с коронавирусом отпустить и люди массово начнут болеть, то это также негативно отразится на экономике.

"Поэтому неправильно говорить, что это выбор между ограничениями и экономикой. Сейчас стоит ввести ограничения на три-четыре недели, лучше во время Рождества. Те отрасли, которые пострадают, поддержать финансово, стабилизировать ситуацию и дальше дать экономике работать", - отметил Милованов.

Локдаун в Украине может быть объявлен после того, когда суточный прирост новых случаев коронавируса составит до 25-30 тыс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине. ВИДЕО

Глава Минздрава Украины Максим Степанов отметил, что главным условием введения жесткого карантина (локдауна) в Украине является коллапс медицинской системы, когда больницы для больных коронавирусом будут заполнены на 100%.