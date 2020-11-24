"Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - "слуга народа" Дубинский"

Эдакую партию национального интереса, которая будет готова вернуть статус кво в международных отношениях Украины с условными Московой и Вашингтоном.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп СН Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрел интервью Богдана - Собчак.

Воспринял его как сигнал в сторону Кремля о готовности создавать новую политическую силу, с нейтральным по отношению к геополитическим центрам статусом.

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Эдакую партию национального интереса, которая будет готова вернуть статус кво в международных отношениях Украины с условными Московой и Вашингтоном.

Где Богдан, видимо, хочет выступить мостиком и коммуникатором на фоне устаревших моделей старой элиты.

В отсутствие альтернатив, способных на двухвекторный диалог, вполне себе реальный проект.

Политике нужна, выражаясь словами Богдана, "свежая движуха", - заявил Дубинский.