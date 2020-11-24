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Новости Политика Украины
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Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - "слуга народа" Дубинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, -

Эдакую партию национального интереса, которая будет готова вернуть статус кво в международных отношениях Украины с условными Московой и Вашингтоном.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп СН Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрел интервью Богдана - Собчак.

Воспринял его как сигнал в сторону Кремля о готовности создавать новую политическую силу, с нейтральным по отношению к геополитическим центрам статусом.

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Эдакую партию национального интереса, которая будет готова вернуть статус кво в международных отношениях Украины с условными Московой и Вашингтоном.

Где Богдан, видимо, хочет выступить мостиком и коммуникатором на фоне устаревших моделей старой элиты.

В отсутствие альтернатив, способных на двухвекторный диалог, вполне себе реальный проект.

Политике нужна, выражаясь словами Богдана, "свежая движуха", - заявил Дубинский.

Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - слуга народа Дубинский 01
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Топ комментарии
+33
по сообщению информированного источника, Богдан заплатил Ксюше Собчак 25 000$ за то, что бы Собчак взяла у него интервью, которое сейчас неделю будут перебирать по цитатам в Киевских и Мацковских кабинетах..
а по сути, и Зеленский, и Дубинский, и Богдан это унылое коррумпированное говно, которое Каломойский набрасывает на вентилятор в телевизоре..
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24.11.2020 08:55
+27
Гниды , 💩💰Каломойши лучше сгиньте ! Украина и без вас 🐀 разберётся
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24.11.2020 08:45
+21
Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7483
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24.11.2020 08:59
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Правила форума Совет форумчан
Гниды , 💩💰Каломойши лучше сгиньте ! Украина и без вас 🐀 разберётся
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24.11.2020 08:45 Ответить
чому ні? в нас нарід достатньо дебільнутий схаває ще не одну сотню таких потвор
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24.11.2020 08:49 Ответить
Як Пальчевського? Бо його і не чутно.
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24.11.2020 08:51 Ответить
пальчєвському не можна було розтуляти рота! поки він просто дивився з плакатів - в нього був шанс! як тіки він почав записувати свої відосікі - шанс анігілювався!
ну і головна помилка - нарід не любить рожу, яка нахабно дивиться на тебе з плакатів, розтавленних по всій країні! нарід любить "товарісчєй" с тяжкою історією... з кількома ходками, дебільним гумором, наркоманів, насильників, замовників повій... тому, щоб виграти вибори треба було встановлювати плакати де було б написано, як цей пальчевський постраждав, наприклад, за часів Порошенка...
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24.11.2020 09:46 Ответить
Ви політтехнолог? Чи кудой?
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24.11.2020 09:50 Ответить
о тож! я казав пальчєвському - не треба плакатів! розміщай свою рекламу на аналізах пацієнтів!
уявіть - відкриває хворий конверт з результатами - а там хоп - результати соцопитувань рейтингу пальчєвського
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24.11.2020 09:55 Ответить
бородатая жопа коломойши сделала очередной высер
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24.11.2020 09:03 Ответить
собачий рот ревнует.хотел сам под хвоста от ******* получить но Бодя подсуетился быстрее.
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24.11.2020 09:29 Ответить
А чем кремль не устраивает партия ОПЗЖдец? Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5041
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24.11.2020 08:46 Ответить
Кремлівські пахани не хочуть тримати яйця в одному кошику.
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24.11.2020 09:06 Ответить
чем больше таких ЗЖ , тем лучше для Кремля
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24.11.2020 09:41 Ответить
Любую революцию задумывают романтики,осуществляют патриоты,а пользуются негодяи зебилы...(с)
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24.11.2020 08:47 Ответить
А ми тут до чого? В нас революцій давно не було.
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24.11.2020 08:50 Ответить
Неудачный плагиат.
Со значком (с) приводятся цитаты без тупого редактирования. Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1787
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24.11.2020 09:09 Ответить
Ваш плагіат більше підходить саме до вашої революції.
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24.11.2020 09:11 Ответить
"Любую революцию задумывают романтики,осуществляют патриоты,а пользуются негодяи зебилы...(с)" - зачем Вы так о пете?
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24.11.2020 11:59 Ответить
"партия национального интереса" - ПНИ Дубинского
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24.11.2020 08:47 Ответить
Мама Дубинского любит движуху?
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24.11.2020 08:48 Ответить
... Эдакую партию "любителей тупого собачьего рта".
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24.11.2020 08:48 Ответить
Богдан мечтает скинуть зеленского, так как это он его посадил на трон, а зеленский жестоко кинул Богдана
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24.11.2020 08:48 Ответить
бодя розраховував забудувати Київ, а його виперли з цього ринку "товарісчі" більш досвідченні в "двіжухє"
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24.11.2020 08:52 Ответить
З якого дива мене має цікавити щось сказане жопою Коломойського?
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24.11.2020 08:49 Ответить
Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4965
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24.11.2020 08:53 Ответить
по сообщению информированного источника, Богдан заплатил Ксюше Собчак 25 000$ за то, что бы Собчак взяла у него интервью, которое сейчас неделю будут перебирать по цитатам в Киевских и Мацковских кабинетах..
а по сути, и Зеленский, и Дубинский, и Богдан это унылое коррумпированное говно, которое Каломойский набрасывает на вентилятор в телевизоре..
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24.11.2020 08:55 Ответить
На початку зє-занепаду до богдана на прийом черга "соіскатєлєй хлєбньіх мєст" не мала кінця, а гроші заносили прям в міцних госппакетах від лєруа (не реклама(((
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24.11.2020 09:06 Ответить
Ще самі себе визнали "елітой" ує#ани. Яка "еліта" .... дубінскій, богдан та іньша мерзота то п@даль а не "еліта".
Усякі бандюгани, ворюги та іньша наволочь себе назначає "елітой, блатними, автарітєтамі" а нарід вірить .... мерзота й паразити не мають відношення до Еліти нації.
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24.11.2020 09:31 Ответить
"Богдан заплатил Ксюше Собчак 25 000$ за то, что бы Собчак взяла у него интервью"

Дурак, что ли?
Кто же за интерью платит?
Платить то олигархи российские должны Богдану, или они его списали, сказав, что у них есть Кива и Шарий и "держитесь там"(С)?
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24.11.2020 09:37 Ответить
Для тебя информированный источник записи на заборе?
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24.11.2020 09:37 Ответить
"Каломойский набрасывает на вентилятор в телевизоре."

"При наличии отсутствия" денег в Казначействе Украины это больше не поможет.
Креативная игра на рояле не поможет тоже.
Бежать им пора, эвакуироваться то есть.
Но вот куда, кто возьмет использованные презервативы под названием ОПГ "Квартал 95"?
На год хватило "бубочек", сейчас все быстренько пойдет, я так думаю.
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24.11.2020 09:39 Ответить
Цей щур видно готується покидати "Титанік" СН і шмигнути в нову партію, яку вимальовує в своїй уяві.
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24.11.2020 08:56 Ответить
а румын тут каким боком
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24.11.2020 08:59 Ответить
Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7483
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24.11.2020 08:59 Ответить
Лед кавою не вдавився)))
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24.11.2020 09:09 Ответить
Паломники - це до Петі. Вони його ще пам'ятають і хочуть повернути.
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24.11.2020 12:07 Ответить
Не ліжко, а суднО!
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24.11.2020 13:35 Ответить
как бы украинский народ не включил "вой сирен" сигнальщикам ,и не начал для разных дубинских с богданами "свежую движуху"?
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24.11.2020 09:00 Ответить
Ты чмо не бритое ,брехливое кацарылое новая элита?
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24.11.2020 09:00 Ответить
Скучно пацаненку.
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24.11.2020 09:04 Ответить
Відволікання уваги від зашкварів Буратіни.
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24.11.2020 09:14 Ответить
Идея хорошая.
Но есть одна небольшая проблемка.
Народу "всё плохо". Такое болото, что даже если сбросить атомную бомбу, даже её засосёт.
Какая власть за всё время независимости народу нравилась? Ни какая!
Сами выбирали, и выбор не понравился.
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24.11.2020 09:19 Ответить
яка ідея "хорошая", однією сракою на двох стільцях? Україна, як і будь-яка країна світу має визначитись щодо зовнішньої політики та напрямку руху. в інтересах України аби цей рух був у бік Європи.
кучмівський ти "паровоз".
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24.11.2020 09:23 Ответить
Та це кацап смердить. Вони про таке мріють.
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24.11.2020 09:25 Ответить
«Нєзавісімісті»-кацап шолє?
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24.11.2020 09:56 Ответить
Кремлевский пудель, чует конкуренцию за миску.
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24.11.2020 09:21 Ответить
Жопа бени опять навоняла.
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24.11.2020 09:23 Ответить
Сприйняв його як сигнал у бік Кремля про готовність створювати нову політичну силу, з нейтральним щодо геополітичних центрів статусом.
Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном. Джерело: https://censor.net/ua/n3232812собачому роту, слід кулаками вбити усвідомлення того, що Україна має бути єропейською країною з чітко визначеним вектором розвитку, й цей вектор до ЄС та НАТО.
те, що написало це чмо це виключно про його вологі мрії про "руськіймір": "сигналкремлю", "нейтральнийстатус". це точно не український національний інтерес, їбуче ти падло.
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24.11.2020 09:26 Ответить
Не думаю що в цього блазня щось вийде , немає до нього довіри, занадто багато косяків накосячив
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24.11.2020 09:34 Ответить
у него перед глазами пример Зельки . если у одного дурачка получилось то почему и другому не попробовать Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5702
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24.11.2020 09:44 Ответить
Може пан і правий.. нарІд теж накосячив з вибороми, але вже ж таки маю надію що баранів в краіні меньше ніж адекватних людей
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24.11.2020 09:53 Ответить
Не згоден!! Баранів завжди більше, це невиліковно! Московська імперія знищила адекватних Українців.
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24.11.2020 09:59 Ответить
возможно что некоторые сделали выводы и враз поумнели но каково их количество ? и не окажется ли что идиотов все еще достаточно много что бы привести к власти еще одного мудака

прошедшие местные выборы как то особого оптимизма не внушают Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4634
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24.11.2020 10:03 Ответить
кудрявая дупа с большими ушами - дубина, по Фройду выдает свое подсознательное(может и сознательное) желание... в Богдане почувствовал конкурента...
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24.11.2020 09:34 Ответить
"Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - "слуга народа" Дубинский"

Дубинский, не менжуйся, колись давай: дали кремлевские башни, которые за Собчак стоят, Богдану бабок под сдачу Украины или нет?
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24.11.2020 09:36 Ответить
ноги всегда растут из одного места
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24.11.2020 09:41 Ответить
никаких нейтральностей Борман и кО начинали всегда работали на Кремль . С помощью Кремля раскрутили и Зелю .
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24.11.2020 09:42 Ответить
Плохое законодательство в Украине.! Любое шмыгло может создать свою партию! Расплодилось их немеряно! С этим надо что-то делать!? Только двух-партийная система может решит проблему. А всех остальных - в сектанты, и преследовать
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24.11.2020 09:47 Ответить
Нейтрального статуса не бывает и быть не может - это бредятина недоумков.
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24.11.2020 09:54 Ответить
Ося держит нос по ветру!
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24.11.2020 09:55 Ответить
Фу собаки жидокацапські, як ви вже дістали із своїми Богданами, Дубінськими, Рабіновичами, Кацманами, Гордонами, Коломойськими і іншою антиукраїнською шоблою!
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24.11.2020 10:23 Ответить
Да...
Новая партия Богдана - это вам не "в Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить," !
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24.11.2020 10:24 Ответить
Беня сейчас наплодит с два десятка разных партий.
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24.11.2020 10:47 Ответить
предлагаю название для этой партии "Идущие на..."
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24.11.2020 10:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E

Богдан- полное чмо. Роман Цимбалюк раскложил все про этот шлак Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5304
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24.11.2020 20:15 Ответить
 
 