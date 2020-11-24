Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1422 случая. Среди лидеров - Киевская и Днепропетровская области
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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1422), Киевской (1089) и Днепропетровской (952 областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 24 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 422 человека.
Общее количество инфицированных составляет 61 640 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1173 человека, за прошедшие сутки - 31. С начала эпидемии выздоровели 21 091 пациент.
По состоянию на 24 ноября количество активных больных в Киеве составляет 39 376 человека.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 20 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 391 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киевская и Днепропетровская области.
Так, в Киевской области коронавирусом заболели 1089 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 32 301 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 629 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 11 389 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 20 283 человек.
В Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 952 человека. Общее количество инфицированных - 30 606. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 763 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 12 343 пациента. Количество активных больных на Днепропетровщине - 17 500.
Пожалуйста, подождите...
выпилприкинулся шо он просто монах))
Придумал бред и заманил лохов.
Хотя Будда вроде проповедовал типо терпимость и т.д., но Невзоров сказал: вы бы посмотрели на орудия пыток, которые юзали буддисты...(там жесть, то шо только Невзоров сказал)
Погано бути невігласом. І посилатися на Невзорова.
А рссукий езыг я не учил, к счастью.
Может Будда был как этот Хаббард?(кстати "Габбард" - с Вики, нашей, просто забыл как кличка этого аферюги, но уважаю - такой бред высрать и снять при том бабло с лохов.... и все официально же, не подкопаются как к некоему Аль Капоне))
Кстати, послушай стрим, и не будь таким как есть:
https://www.youtube.com/watch?v=tijT8f4v8pE
и смешно было как в Магнитогорске - даже Киселев его постарался обосрать в своей программе.
так от, Яхве - є?
м?
м?
я тащусь с этого пр.пез.еного зебильного мира...
Рекорд - найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
Я згоден що "інколи люди думають" - а так - тупо повторюють що їм залили в мозок з телевізора.
напр. тов Оноприенко завалил 52 чел., это был рекорд, а тов. Чикатило - 60 кацапов, побив рекорд тов. оноприенко(цифры с потолка так шо ботфортами не бросаться) - и никто и не подумает шо под словом "рекорд" скрывается чет типо этого -
Подача в СМИ в виде рекордов - оговорка по Фрейду клоунов этого цирка.
- питання в тому що під соусом інформаційного висвітлення йде зомбування електорату.
І якщо в нас немає ЗМІ (з чим я повністю погоджусь), то немає і демократичного суспільства і не може бути за визначенням.
стопик..... так это же...!!!1111 Ура, вакцина найдена!!!111(бежит в патентное бюро, заготавливает мешки для бабла)
когда уже одной но.гой вна могиле, то скрипя клыками - сделают те тест, а результат придет когда тебе его уже 5 дней как не надо, ибо уже два дня как по тебе все празднуют "3 дня как он ушел..."
Да наши по два теста вна день делают, благо дураки заплатят, а сами будут толпиться за тестами и даже если не хорый, то по возвращению домой после очереди ....
и да, есть невербальные как бы сигналы - мне показалось(ну, с 30 сек. ролика какого то после "уздоровления" поциента) шо реально обделался и очень зол.