Проблемы с Госбюджетом - из-за отсутствия сотрудничества с МВФ и антикоррупционного законодательства, - Нефьодов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Коррупция политиков, которые не хотят, чтобы кто-то видел их состояние и имущество, прямо сейчас убивает людей.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.
"Работа Госказначейства в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. И это еще без расходов на локдаун", - говорится в сообщении.
Нефьодов подчеркнул, что проблемы с бюджетом из-за того, что нет сотрудничества с МВФ.
"Потому что "проклятые иностранцы" требуют запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство, а также принять реалистичный бюджет на 2021. А ОАСК чего-то не распускается, полномочия НАПК проверять декларации чиновников не восстанавливаются, а хотелки депутатов в проекте бюджета на 2021 почему-то растут", - отметил экс-глава Гостаможслужбы.
Кроме того, Нефьодов добавил, что "медицинский менеджмент часто на уровне "задница тотальная".
"И если вы слышали выражение "коррупция убивает" - это вот об этой ситуации вообще то. Коррупция в судах, коррупция политиков, которые не хотят, чтобы кто-то видел их состояние и имущество, прямо сейчас убивает людей...", - подытожил Нефьодов.
Напомним, ранее экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта сообщил, что непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины составляют 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов.
Пожалуйста, подождите...
О, "***-боба"(С), так вот, оказывается, кто виноват, что денег нет, МВФ клятый бабок не отсыпал Слугам Народа.
А я то думала, кого же Слуги Народа обвинят во всех грехах, может, планету Нибиру?
Нет, оказывается, виноват МВФ.
Что же вы сейчас не радуетесь, ведь дефолт - это так хорошо?
Да, кредиты под 3% годовых и требования бороться с коррупцией и воровством - это рабство
А как тогда называется 15% кредита в ваших банках и грабеж бюджета?
Урали все,что смогли. $ держат стабильным для удобства вывоза остатков.
Ведь выводить гривну гораздо приятнее при обменном курсе 8(28),а бодро вывели 580 лярдов гр. (А это ~ 23 лярда $!!!)По курсу 25! Но! Кто не успел - тот опоздал! Выводит по 28 остатки,ибо может быть и 70!
Янек с Азировым плачут на расее,то что они с трудом вытянули за 4года - Зеля & К°95 ударно украли за ОДИН ГОД!
МВФ поганий.