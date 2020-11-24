Проблемы с Госбюджетом - из-за отсутствия сотрудничества с МВФ и антикоррупционного законодательства, - Нефьодов

Коррупция политиков, которые не хотят, чтобы кто-то видел их состояние и имущество, прямо сейчас убивает людей.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Работа Госказначейства в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. И это еще без расходов на локдаун", - говорится в сообщении.

Нефьодов подчеркнул, что проблемы с бюджетом из-за того, что нет сотрудничества с МВФ.

"Потому что "проклятые иностранцы" требуют запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство, а также принять реалистичный бюджет на 2021. А ОАСК чего-то не распускается, полномочия НАПК проверять декларации чиновников не восстанавливаются, а хотелки депутатов в проекте бюджета на 2021 почему-то растут", - отметил экс-глава Гостаможслужбы.

Кроме того, Нефьодов добавил, что "медицинский менеджмент часто на уровне "задница тотальная".

"И если вы слышали выражение "коррупция убивает" - это вот об этой ситуации вообще то. Коррупция в судах, коррупция политиков, которые не хотят, чтобы кто-то видел их состояние и имущество, прямо сейчас убивает людей...", - подытожил Нефьодов.

Напомним, ранее экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта сообщил, что непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины составляют 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов.

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