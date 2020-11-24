Сейчас есть большой риск того, что в гонке за вакциной самые бедные и уязвимые слои населения будут растоптаны, - глава ВОЗ Гебрейесус
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С появлением вакцины против коронавируса COVID-19 возник риск того, что бедные слои населения не смогут получить лекарство
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Сейчас существует большой риск того, что самые бедные и уязвимые будут растоптаны в гонке за вакциной", - цитируют Гебрейесуса западные СМИ.
Он отметил, что власти всех стран должны справедливо распределить вакцину для всех слоев населения.
Напомним, ранее Гебрейесус сообщил, что недавние доклады об эффективности применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса дают основания для надежды на конец пандемии.
Топ комментарии
+7 OA
показать весь комментарий24.11.2020 09:24
+5 Старый зольдат
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+4 Tommy Lee
показать весь комментарий24.11.2020 09:48
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Вже при 75-80% відсотків вакцинованих навіть такою вакциною цю епідемію можна зупинити, і чим більший відсоток вакцинованих - тим швидше її зупинять.
Их надо было розгой да плетьми.
А вот теперь ни воинства, ни храмов,
И мается Россия их детьми.
Пусть обратиться к СССР, там любили нищебродам африканским помогать за "пролетарскую революцию".
Ліваки- не люди!
нипорядок
С такой фамилией, Главарь ВОЗа должен молиться, а не уповать на какую-то еретическую "вакцину"