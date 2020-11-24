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Новости ОбществоЗдоровье Борьба с коронавирусом
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Сейчас есть большой риск того, что в гонке за вакциной самые бедные и уязвимые слои населения будут растоптаны, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Сейчас есть большой риск того, что в гонке за вакциной самые бедные и уязвимые слои населения будут растоптаны, - глава ВОЗ Гебрейесус

С появлением вакцины против коронавируса COVID-19 возник риск того, что бедные слои населения не смогут получить лекарство

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сейчас существует большой риск того, что самые бедные и уязвимые будут растоптаны в гонке за вакциной", - цитируют Гебрейесуса западные СМИ.

Он отметил, что власти всех стран должны справедливо распределить вакцину для всех слоев населения.

Напомним, ранее Гебрейесус сообщил, что недавние доклады об эффективности применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса дают основания для надежды на конец пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНИСЕФ готовит спецоперацию для оперативного распространения вакцины от COVID-19
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Топ комментарии
+7
Опять денег, что ли, просит эфиоп на Африку?
Пусть обратиться к СССР, там любили нищебродам африканским помогать за "пролетарскую революцию".
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24.11.2020 09:24
+5
А разьве в истории человечества было по другому?
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24.11.2020 09:22
+4
Саме так. Це комуняцьке рило, ставленик Китаю, знову хоче бути добрим коштом инших. Від своєї немалої платні не відмовляється.
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24.11.2020 09:48
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Правила форума Совет форумчан
А разьве в истории человечества было по другому?
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24.11.2020 09:22 Ответить
Ніколи. Окрім невеличкого зігзагу у 1917. Тоді не тих розтоптали.
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24.11.2020 09:28 Ответить
взагалі-то забавна ситуація з тією вакциною... зараз смертність від цією хвороби становить від 2 до 5%... найперспективніша вакцина дає еффективність у 95% ))))
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24.11.2020 09:59 Ответить
Тут процент на процент рахується- ти хоч школу закінчив.
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24.11.2020 10:11 Ответить
Ви порівнюєте смертність з ефективністю вакцини? Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6635
Вже при 75-80% відсотків вакцинованих навіть такою вакциною цю епідемію можна зупинити, і чим більший відсоток вакцинованих - тим швидше її зупинять.
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24.11.2020 10:34 Ответить
Наверно, зря жалел Деникин хамов -
Их надо было розгой да плетьми.
А вот теперь ни воинства, ни храмов,
И мается Россия их детьми.
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24.11.2020 10:15 Ответить
Опять денег, что ли, просит эфиоп на Африку?
Пусть обратиться к СССР, там любили нищебродам африканским помогать за "пролетарскую революцию".
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24.11.2020 09:24 Ответить
Саме так. Це комуняцьке рило, ставленик Китаю, знову хоче бути добрим коштом инших. Від своєї немалої платні не відмовляється.
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24.11.2020 09:48 Ответить
это да. нету такого людоеда и/или маньяка в мире, который бы не дружил с совком/Рашкой. И ведь это не прикол - все говно мира кормил совок, а быдлобабушки до сих пор томно хрипят - Ах какая была срана. Вот пойдешь в магазин бывало, всего три часа в очереди(а мужики то какие в очереди, главное платье надо уметь шить правильно Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 5259 ) - и возвращаешься в барак с аппетитным кусочком масла или колбасы.)
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24.11.2020 10:02 Ответить
Нам не загрожує, бо в нас є йермак-мієлованов.
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24.11.2020 09:25 Ответить
Глава ВОЗ как обычно, озабочен выдуманными проблемами вместо реальных. Основная группа риска по ковиду, это люди в возрасте, а также люди с метаболическими нарушениями и хроническими заболеваниями. Всё перечисленное отнсится к "факторам цивилизации" и сильно распостранено в самых богатых странах. В нищих регионах низкая продолжительность жизни и высокая рождаемость, там молодое население, среди которого ковид не дает высокой смертности.
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24.11.2020 09:26 Ответить
Ви праві та ні. Останнє про молодь в бідних країнах. Нажаль ви путаєте молодь з розвинутих країн та молодь з бідних. У останніх не має норм. санітарних умов, їжа або неякісна або її недостатньо що доволі сильно впливає на здатність організму боротися с вірусами і тд...
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24.11.2020 09:31 Ответить
А Індію до яких країн можна прирівняти?
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24.11.2020 09:58 Ответить
50 млн. до середнього класу. Решту 1 млрд. 200 млн. до бідних. Але про смертність серед них ви не дізнаєтесь ніколи. Та і порівнювати Індію з іншими країнами якось дивно. Вони звикли виживати в тих умовах і доволі не погано. Індуси не торкаються губами посуду. Та і гострі приправи це не від хорошого життя... Там свій блекджек та...
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24.11.2020 10:06 Ответить
Тим паче Індія може сама себе забезпечити вакциною. В них є багато фармацептичних компаній.
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24.11.2020 10:08 Ответить
Задовбали ці соціалісти...
Ліваки- не люди!
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24.11.2020 09:27 Ответить
Искусственный ажиотаж вокруг вакцины. Только они не учли, шо у нас еще такой же ажиотаж на койки и кислород не спал.
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24.11.2020 09:27 Ответить
Деякі заводи готові безкоштовно надавати кисень для лікарень, але все впирається в зелені бюрократичні заковики.
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24.11.2020 09:32 Ответить
Ні. То так потрібен той кисень.
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24.11.2020 09:37 Ответить
Проблема не в кислороде. А втом, что нечем и невчем доставлять. Нет баллонов. И вообще - какие заводы - система должна быть на месте - производить из воздуха и доставлять в палаты по смециальным каналам, баллоны - прошлый век.
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24.11.2020 10:15 Ответить
Ничего «нового» глава МОЗ не сказал=>такой «феномен» был/есть/и будет.......
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24.11.2020 09:29 Ответить
Взять все и поделить! Шарковщина на марше. А как там густонаселённая Нигерия или родимая Эфиопия? Живые ещё остались?
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24.11.2020 09:29 Ответить
Колите богачей этим говном,простые люди сами как-то
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24.11.2020 09:31 Ответить
Ага
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24.11.2020 09:33 Ответить
говорящая жопа продолжает пердеть...
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24.11.2020 09:34 Ответить
Давай-давай, отрабатывай бабло, повышай стоимость вакцины, нагоняй истерию дальше..
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24.11.2020 09:38 Ответить
судьи хотят жрать, а быдло дохнет,
нипорядок
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24.11.2020 09:39 Ответить
такое мнение выразил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Источник: https://censor.net/ru/n3232820\\\\\\\\\

С такой фамилией, Главарь ВОЗа должен молиться, а не уповать на какую-то еретическую "вакцину" Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7913
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24.11.2020 09:58 Ответить
Для того ковид і створили щоб провести зачистку "лишнього" населення планети методом доктора Адольфа Айхмана, оскільки лозунг неолібералізм - "збагачуйся скільки можеш! " вже не працює, не має ресурсів в планети Земля щоб забезпечити обжирання тупорилої олігархії.
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24.11.2020 10:35 Ответить
 
 