Сейчас есть большой риск того, что в гонке за вакциной самые бедные и уязвимые слои населения будут растоптаны, - глава ВОЗ Гебрейесус

С появлением вакцины против коронавируса COVID-19 возник риск того, что бедные слои населения не смогут получить лекарство

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сейчас существует большой риск того, что самые бедные и уязвимые будут растоптаны в гонке за вакциной", - цитируют Гебрейесуса западные СМИ.

Он отметил, что власти всех стран должны справедливо распределить вакцину для всех слоев населения.

Напомним, ранее Гебрейесус сообщил, что недавние доклады об эффективности применения новых экспериментальных вакцин против коронавируса дают основания для надежды на конец пандемии.

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