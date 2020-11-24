РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5135 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
924 8
безопасность (958) договор (315) ООН (3932) США (23203)

ООН выразила сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу: "Мы наблюдаем ухудшение в сфере международной безопасности"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ООН выразила сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу:

В ООН сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу и воздерживаются от комментариев относительно того, как другие стороны этого соглашения отреагируют на такой шаг Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в понедельник на брифинге сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Решение США о выходе из Договора по открытому небу достойно сожаления, мы не знаем, продолжат ли другие стороны договора придерживаться его", - сказал Дюжаррик.

"Я полагаю, мы наблюдаем ухудшение в сфере международной безопасности, что вызывает беспокойство. Подобные соглашения, выстраивание доверия, контроль над вооружениями сейчас важны, как никогда", - добавил он.

Накануне Вашингтон подтвердил, что США более не являются участником Договора по открытому небу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход США из Договора об открытом небе делает нас и наших союзников менее защищенными от РФ, - американский сенатор Менендес

Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя выход Вашингтона из этого договора, отметил: "В соответствии с распространенным ранее уведомлением выход США из договора по открытому небу теперь вступил в силу".

По его словам, "Америка в связи с этим становится более безопасной, поскольку Россия продолжает не следовать своим обязательствам".

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США выдвигали против России надуманные обвинения в том, что РФ якобы нарушает ДОН, в качестве предлога "сначала для принятия "контрмер", а затем и для выхода из договора".

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а что ещё может это коррумпированное ООН кроме как выразить либо сожаление , либо озабоченность ?
показать весь комментарий
24.11.2020 09:38 Ответить
організація занепокоїних націй занепокоїлася черговою проблемою - майбуьньою неможливостью террораши проводити повітрянну розвідку над США
показать весь комментарий
24.11.2020 09:40 Ответить
Хочеться сказати цим високооплачуваним дармоїдам: "...не хвилюйтеся, комуніст Байден все поверне назад. Це Трамп знав ваше гниле нутро й поводився з вами відповідно..."
показать весь комментарий
24.11.2020 09:51 Ответить
Cтарый пердун в своей комнатке встревожен и обеспокоен , тем что за окном гопники трахают школьницу. И возмущен!
показать весь комментарий
24.11.2020 09:48 Ответить
Импотенты , что вы сделали ,чтобы ***** сдохло
показать весь комментарий
24.11.2020 09:52 Ответить
Понятна хитрожопость Америки, закрыть свою территорию а данные по РФ брать у других стран НАТО.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:50 Ответить
..понятна Ваша тупость!!! США вышла из договора из за хронического невыполнения рашкой договорных обязательств. Постоянный запрет рашкой инспекций объектов, запрашиваемых США. Какой смысл США облётывать те же аэродромы, с рядами стоящих под забором самолётов и получать отказы. на свои запросы. Крайний пример. Отказ для облёта базы ВМФ рашки в Североморске. Запрет облёта баз ВМФ в Калининградской области. Аналогичный отказ в облёте норвежскими самолётами. Отказ вообще Литве в облёте любых объектов, мотивируя это тем, что украинский Ан-30Б будет облётывать рашкины объекты под литовским флагом, что предусмотрено договором, ибо ВВС Литвы не имеет подобного типа самолётов. И самое главное. Запрет рашкой облёта объектов в Крыму. Так в чём хитрожопость США?
показать весь комментарий
24.11.2020 11:44 Ответить
Просто США мають кращі технічні можливості досліджувати і контролювати територію кацапстану і його військовий потенціал без т.з. "обльотів за заданими маршрутами". А чергове позачергове "сожалєніє" ООН - то бурчання старого імпотента, молода дружина котрого ночує з конюхом на сіновалі. Хай вішається... (щодо ООН - саморозпуститься а мільярди на утримання дармоїдів спрямує на потреби медицини).
показать весь комментарий
24.11.2020 13:06 Ответить
 
 