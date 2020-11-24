ООН выразила сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу: "Мы наблюдаем ухудшение в сфере международной безопасности"

В ООН сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу и воздерживаются от комментариев относительно того, как другие стороны этого соглашения отреагируют на такой шаг Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в понедельник на брифинге сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Решение США о выходе из Договора по открытому небу достойно сожаления, мы не знаем, продолжат ли другие стороны договора придерживаться его", - сказал Дюжаррик.

"Я полагаю, мы наблюдаем ухудшение в сфере международной безопасности, что вызывает беспокойство. Подобные соглашения, выстраивание доверия, контроль над вооружениями сейчас важны, как никогда", - добавил он.

Накануне Вашингтон подтвердил, что США более не являются участником Договора по открытому небу.

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Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя выход Вашингтона из этого договора, отметил: "В соответствии с распространенным ранее уведомлением выход США из договора по открытому небу теперь вступил в силу".

По его словам, "Америка в связи с этим становится более безопасной, поскольку Россия продолжает не следовать своим обязательствам".

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США выдвигали против России надуманные обвинения в том, что РФ якобы нарушает ДОН, в качестве предлога "сначала для принятия "контрмер", а затем и для выхода из договора".

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.