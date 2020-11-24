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Жесткий карантин на Рождество может привести к "усталости от ограничительных мер" и к последующему протесту против них, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Жесткий карантин на Рождество может привести к

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от снятия ограничений на время Рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то послабления приведут к резкому росту числа заражений", - отметили в ВОЗ.

По словам Райана, правительства должны понимать, что они могут только прогнозировать риски. Нет научной формулы, по которой можно вычислить, какие послабления или сколько дней праздника без ограничений не приведут к ухудшению ситуации.

При этом Райан признал, что сохранение жестких ограничений на Рождество может тоже привести к негативным последствиям.

"Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, последующему протесту против них", - сказал представитель ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый десятый житель планеты, возможно, был инфицирован коронавирусом, - ВОЗ

Автор: Богдан Гуньковський
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И вводить лохдаун плохо и не вводить тоже...
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24.11.2020 09:42 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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24.11.2020 09:54 Ответить
Да 73% у нас дуже шкидко "устають", тому наступним президентом точно буде кінь з двома куями.Жесткий карантин на Рождество может привести к "усталости от ограничительных мер" и к последующему протесту против них, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9013
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24.11.2020 09:44 Ответить
наконец то стали понимать что евреи у власти это ЗЛО ДЬЯВОЛА эти пейсатые Рождество Новый Год не празднуют как нормальные люди даже будисты Азиатский Китайский регион Япония Корея и то празднуют и по Европейски и по своему календарю.. именно сейчас они ждут роста правители во многом евреи или имеющие такую у себя в крови производную а потом аккурата на праздники Рождество Католическое Новый Год и Рождество Православное а это миллионы и миллиарды людей сделаем им концтабор а вот почему то ссат евреи перед мусульманами братьями своими по этносу им все и вся и везде и всюду....
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24.11.2020 09:44 Ответить
Держать людей в постоянной неопределенности и страхе - вот главная задача и цель ВОЗ. Скоро наклепаем прививочек, а потом в узкий проход со спущенными штанишками. Коль и на выходе счастье.
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24.11.2020 09:50 Ответить
Ввести - негативные последствия. В частности недовольство запретом бухать в компании.
Не вводить - негативные последствия. В частности, увеличение количества умерших в несколько раз.
Дилемма не разрешима! Жорсткий карантин на Різдво може призвести до "втоми від обмежувальних заходів" і до подальшого протесту проти них, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8147
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24.11.2020 11:46 Ответить
Общество верующих в ковид, может смело сесть само себе на хвост и ныть на свою тупую жизнь. Не дал бог мозгов, то свободу заберут люди.
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24.11.2020 11:58 Ответить
 
 