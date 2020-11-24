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Киевлянин применил нож в драке с тремя парнями, распивавшими алкоголь в подъезде: госпитализированы 2 человека

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Киевлянин применил нож в драке с тремя парнями, распивавшими алкоголь в подъезде: госпитализированы 2 человека

Прошлой ночью в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений с применением ножа двум 20-летним парням.

Об этом со ссылкой на ВК ГУНП в Киеве сообщил активист Антон Чекменьов, передает Цензор.НЕТ.

"На месте происшествия правоохранители установили, что на лестничной площадке трое местных жителей употребляли алкогольные напитки и громко разговаривали. Из соседской квартиры к парням вышел мужчина и сделал замечание с просьбой прекратить нарушение общественного порядка. Во время общения между ними возникла ссора и драка, в ходе которой житель дома ударил оппонентов ножом", - сообщил подробности Чекменьов.

По его словам, двух 20-летних пострадавших с ранениями грудной клетки и живота госпитализировали, а 32-летнего мужчину задержали. Следователи Дарницкого управления полиции объявили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

На время досудебного следствия подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие продолжается.

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Киевлянин применил нож в драке с тремя парнями, распивавшими алкоголь в подъезде: госпитализированы 2 человека 01
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Топ комментарии
+60
запретить самооборону!
три ботана на лестничной клетке под чаёк мирно обсуждали рождение бабочек из куколок, как вдруг выскочил маньяк и поширял их ножом.
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24.11.2020 09:50
+55
Если все было так как написано, жителя надо наградить орденом - "за усмирение быдлоты"
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24.11.2020 09:49
+35
Треба просто перестать бухать
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24.11.2020 09:48
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Можё, в тебе хтось і горлає- а поряд зі мною завжди тиша.
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24.11.2020 11:20 Ответить
А может " не виникла сварка і бійка", а троє нетверезих громадян здійснили спробу вбивства, потерпілий захищаючі своє життя скористався предметом для приготування їжі, який випадково опинився у нього в руках, в результаті таких дій, йому вдалося захистити своє життя і здоров'є і припинити скоєння злочину до приїзду патрульних.
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24.11.2020 10:30 Ответить
Сядет теперь. Обидно.
Для таких случаев существует перцовый струйный баллончик.
Нож - то уже на такой крайняк..
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24.11.2020 10:39 Ответить
В самом деле, что же делать в таком случае? Вызывать полицию и ждать, что когда они через 4 часа приедут, то те ребята уже уйдут.
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24.11.2020 10:41 Ответить
Там ти виграєш.
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24.11.2020 11:58 Ответить
ну ты бы вызвал милицию , а пока она ехала бы приспустил штанишки и повернулся бы попой к этим парням Киянин застосував ніж у бійці з трьома хлопцями, які розпивали алкоголь у під'їзді: госпіталізовано 2 людини - Цензор.НЕТ 5111
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25.11.2020 09:22 Ответить
Дивні в тебе мрія- десь познущалися в дитинстві?
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25.11.2020 17:21 Ответить
ну с тебя точно , такие пацанчики с подъездов)
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26.11.2020 09:58 Ответить
обидел житель электорат зе-цирка, теперь засудят.
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24.11.2020 10:48 Ответить
почему его судят ему надо на вокзалах памятники чугунные ставить
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24.11.2020 10:56 Ответить
синька-бычка!
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24.11.2020 11:08 Ответить
От тому ніхто й не втручається в ситуаціях при нападі на інших.
Бо в Україні під забороною не тільки захист інших, а й самооборона.
Теоретично стаття є, але совкова судова практика її скасувала.
У кого питання "чому самооборона"? Тому що напад на власника в приміщенні загального користування будинку, що належать йому частково на праві приватної власності.
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24.11.2020 11:16 Ответить
а якщо бухарі теж мешканці того будинку чи навіть під'їзду? йому треба було поліцію викликати, а не з ножем виходити, трохи не та ситуація хіба весь час на кармані. ну він теж не правий.
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24.11.2020 13:01 Ответить
Якщо наркоманів кришує поліція, то, безумовно, вони - найголовніші власники і прямо в під'їздах відкрито і нагло влаштовують свої притони. Цілодобово ґвалт, сморід, бо тут в них і туалет, і місце для розваг, куріння.
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25.11.2020 10:23 Ответить
Поліція абсолютно не захищає громадян. Я викликала, щоб усмирити ублюдків, що пиячили на дитячому майданчику і спустили вільно гуляти бультер'єра, який до цього розірвав декількох йорків і відгриз палець сусідці. Три рази звонила.Ніхто не приїхав. Через годину все ж передзвонив хтось з наряду і сказав, що на такі виклики не виїзджають. От якби мене побили-порвали-убили, тоді б, виїхали.
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24.11.2020 11:18 Ответить
На 100% согласен! Именно это главная проблема. Если серьезно обсуждается вопрос, что за громкие разговоры и пьянку пырять ножом это, типа, норм, то давайте уже и людоедство обсудим. Может и там не все так страшно ...
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24.11.2020 11:36 Ответить
А що йому було робити? КОнкретно. Якщо мусорня нічого не робить і діти спати хочуть.
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24.11.2020 11:44 Ответить
Это длинная дискуссия. Не думаю, что есть смысл с тобой это обсуждать. Мне кажется ты из тех, кто паркуется на пешеходном переходе с аргументацией: "А что мне делать? Парковок-то нет".
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24.11.2020 11:55 Ответить
когда кажется, креститься надо
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24.11.2020 12:24 Ответить
Незрілий розум живе необгрунтованими припущеннями та фантазіями.
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24.11.2020 15:14 Ответить
Ага, а "зрелый разум" пыряет людей ножом за шум в подъезде.
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24.11.2020 15:23 Ответить
Ты дебил?? Нож он применил уже во время ДРАКИ с ТРОИМИ отморозками. А ты бы просто не высовывался из-за дверей и "обсуждал людоедство"?
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24.11.2020 18:13 Ответить
Адекватные люди, "дебилами" называют тех, кто оскорбляет незнакомого человека. Поэтому, Дима, в сад - к своим друзьям-гопникам. С ними и общайся.
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25.11.2020 08:56 Ответить
Мабуть це зайве, але запитаю. Вас влаштовує жити серед лайна?
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24.11.2020 12:30 Ответить
Не приїхали мєнти, телефонуйте одразу в ДБР 0689667009, 0442946463. Хоч матимете надію, що наступного разу приїдуть.
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24.11.2020 12:51 Ответить
Дякую, спробую
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24.11.2020 13:50 Ответить
Раніше, хоч якийсь порядок був. Зараз, впевнена, що навмисно, створюють хаос. Тому що громадяни мають самі захищатися. І захищатися від бандитської поліції, що на стороні криміналу.
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24.11.2020 11:22 Ответить
К чему такие статьи? У меня на 2ом этаже, постоянна собираются местные ссыкуны и бухари. Ты еще попробуй им скажи чего. Накостыляют, а потом ты мусорне поясняй, почему мешал быкам курить и бухать в подъезде. Правильно все сделал этот мужик, как иначе усмиришь пьяное стадо.
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24.11.2020 11:55 Ответить
А був би в хлопців короткоствол- ******* лежав би в морзі з двома кулями в черепушці.
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24.11.2020 12:18 Ответить
а был бы у "хулигана" короткоствол , все 20-летние дебилы лежали бы в морге.)
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24.11.2020 12:23 Ответить
А були б у них у всіх короткостволи- вони й від мєнтів відстрілювались би.
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24.11.2020 12:30 Ответить
а якби у "********" була б ядерна бомба то загинуло б усе місто.
давайте продовжувати теорію що було б "якби"

якби трое пияк розбили б пляшку та порізали "розочкою" насмерть мешканця?
а якби у трьох пияк було б 3 короткостволи?
а якбі пияки навмисне створили ситуацію щоб хтось вийшов з квартири, для того щоб арматурою пробити голову та обікрасти квартиру?

а що було б якби ми обрали не Зе а когось більш адекватного????

можем добго обговорювати що булоб "якби"
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25.11.2020 07:46 Ответить
Тут ведь как получается: звонишь ментам, те морозятся, типа, ********** со своими глупостями. Выходишь разобраться сам, сразу же крики - памагити, людей убивают! - и сразу же нарисовываются менты.
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24.11.2020 12:21 Ответить
Виходить, що поліціанти працюють проти добропорядних громадян. А якщо поліція проти, то рахуй, що вся влада проти
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24.11.2020 12:44 Ответить
У Вас були сумніви з цього приводу?!)
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24.11.2020 14:45 Ответить
особисто в мене ніяких сумнівів.
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25.11.2020 07:47 Ответить
Вони працюють лище згідно свого регламенту. Навіть законів не знають. Їм до фєні, як і любій 3тій стороні. Довіряти власну безпеку копам нема сенсу, їхня задача попередити завчасно, а розгрібати таке лайно буде вже прокуратура. Тому, таких ретивих буянів, треба не ножом, а патиком гнати, а потім все заперечувати і все.
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24.11.2020 16:46 Ответить
Молодець. Краще відсидіти ніж вмерти.
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24.11.2020 12:58 Ответить
А тех *********, что бухали, курили, орали, матюкались, слевали, ссали и т.д. пожурят, подлечат и отпустят дальше отравлять жизнь нормальным людям? Киянин застосував ніж у бійці з трьома хлопцями, які розпивали алкоголь у під'їзді: госпіталізовано 2 людини - Цензор.НЕТ 8295
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24.11.2020 13:19 Ответить
Що це курва за кацапізм розпивати спиртне всмердючому під'їзді??Хто сь мені скаже в чому кайф ??
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24.11.2020 13:28 Ответить
Правильно и сделал! Явно самозащита! Один против троих......
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24.11.2020 13:55 Ответить
К сожалению, там вариантов может быть как в калейдоскопе(
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24.11.2020 14:13 Ответить
По его словам, двух 20-летних пострадавших с ранениями грудной клетки и живота госпитализировали, а 32-летнего мужчину задержали. Следователи Дарницкого управления полиции объявили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Источник: https://censor.net/ru/n3232826
====
Ну, далеко не так просто. Всё зависит...в теории, конечно, а не в наших судах...от того, кто на кого НАПАЛ и в каком количестве. Если напали юнцы, хотя-бы вдвоём, то... в теории, конечно... жителю ничего и не грозит. Ибо -

Раздел 8 - Уголовного Кодекса Украины
Обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния Статья 36. Необходимая оборона
5. Не является превышением пределов необходимой обороны и не имеет последствием уголовную ответственность применение оружия или каких бы то ни было иных средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище либо другое помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.

Итак - двое напали - групповое нападение. Делай с ними что хочешь и можешь. Вопрос может возникнуть лишь об "оружии". Должна быть экспертиза ножа на предмет холодности. Если эксперт признает нож - ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ, то проблемы у жителя - за ношение холодного оружия. Если же это обыкновенный кухонный нож - хоз-быт товар, то с него и взятки гладки.
Но, всё сказанное относится лишь в ПРАВИЛЬНОМУ СУДУ. Киянин застосував ніж у бійці з трьома хлопцями, які розпивали алкоголь у під'їзді: госпіталізовано 2 людини - Цензор.НЕТ 3967
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24.11.2020 14:13 Ответить
Тут много зависит от обстоятельств. Если они сидели внизу на лестничной клетке и он к ним спускался с ножом, то выходит что он напал, к сожалению. Если он стоял наверху лестницы, сделал этим жлобам замечание, а они побежали к нему наверх, то такое еще 50:50
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24.11.2020 14:15 Ответить
Если они сидели внизу на лестничной клетке и он к ним спускался с ножом, то выходит что он напал, к сожалению.
===
С какой это радости??? Он спускался к ним , чтобы сказать им нормальным голосом, а не кричать издали. Как-никак, ночь и вокруг люди спят. Поэтому, это никак не может быть нападением.
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24.11.2020 14:20 Ответить
В контексте необходимой самообороны, к сожалению нет. А боязнь разбудить соседа, когда происходит нападение или возникает опасность.. ну так себе, если честно. Хотя я лично считаю, что это быдло получило по заслугам.
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24.11.2020 14:39 Ответить
В контексте необходимой самообороны, к сожалению нет
===
В каком КОНТЕКСТЕ? Необходимая самооборона должна быть не в каком-то там контексте, А В РЕАЛЬНОСТИ. На тебя нападают двое... Что ты должен делать? Оборонятся!. Вот и весь... контекст.
-------
А боязнь разбудить соседа, когда происходит нападение или возникает опасность.. ну так себе, если честно.
===
Если честно, то боязнь разбудить соседа возникла ДО нападения и возникновения опасности Киянин застосував ніж у бійці з трьома хлопцями, які розпивали алкоголь у під'їзді: госпіталізовано 2 людини - Цензор.НЕТ 1009
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24.11.2020 14:52 Ответить
Будет сидеть,дурило..Без вариантов..
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24.11.2020 14:55 Ответить
Если бы он проживал в частном доме,и на его частную собственность забрались негодяи-алкаши -это одно дело..В данном случае,его убогие квадраты заканчиваются входной дверью..Звони в мусарню,кричи караул из окна,но с ножичком баловать не смей..
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24.11.2020 15:02 Ответить
.В данном случае,его убогие квадраты заканчиваются входной дверью.
===
Я тебе процитировал статью УК. Ты читал, или читать не умеешь? Там что, только о защите частной собственности? Вполне возможно, что посадят. Однако не от того, что БЕЗ ВАРИАНТОВ... Вернее да - без вариантов... Но только от того, что суда ПРАВИЛЬНОГО ожидать сложно. А с ножичком он и не баловал... Вечером на кухне готовил что-то и кармане халата случайно забыл ножичек. Ночью, накинув на себя тот халат, вышел уговаривать гуляк. Они напали. Инстинктивно рыскнул себе в карман... Ну, в кармане, по жизни, он, обычно, носил газовый баллончик. Рука нащупала нечто другое... Стресс, горячка...и т.д. И произошло то, что произошло. Чем не вариант? Киянин застосував ніж у бійці з трьома хлопцями, які розпивали алкоголь у під'їзді: госпіталізовано 2 людини - Цензор.НЕТ 5807
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24.11.2020 15:43 Ответить
стресс и горячка по статье 36 доступны только для работников милиции, остальным в украинском суде - такой статьи не предусмотрено
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25.11.2020 09:57 Ответить
Это уже не важно, есть следы применения ножа. Причину и мотив установить не всегда удается, ибо никто себя там виноватым не считает. Алкаши скорее всего скажут, мол просто говорили, а тот вылез и напал. Так что мужику за применение ножа статью дадут, а тем двум призначат выплатить компенсации.
А судье который будет выносить приговор, так и вообще плевать, особенно если его не мотивировали проявить снисходительность.
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24.11.2020 16:52 Ответить
В Этой советской стране - правильный суд - даже при самообороне хоть против десяти - зависит от денег которые просит мразь прокурорская и мразь в черной мантии.
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25.11.2020 09:27 Ответить
Ну, правильно, хай же не заважає «молодьожі веселиться», та і чого за ножа хапаться - може ще і не вбили б... Наша мі... чи то пак по...ліція нас береже.
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24.11.2020 17:01 Ответить
Я бы соседу спасибо сказал за ликвидацию алкашни
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24.11.2020 22:17 Ответить
муора поганые в Украине крутят законом и разными кодексами как хотят - обычному человеку срок - а поганому мусору - необхидна оборона и медаль
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25.11.2020 09:35 Ответить
Дарницький, Дніпровський райони перетворилися в суцільний гадючник. В наступ йде руцький мір, скрізь електорат ЗЕ: алкаші і наркомани. Щось не віриться, що тут просто "бездіяльність" поліції, влади.
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25.11.2020 10:16 Ответить
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