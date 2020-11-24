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Мощная эпидемическая волна в Украине ожидается через 1-2 недели, а пик заболеваемости COVID-19 придется на январь-февраль, - прогноз ЮНИСЕФ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Мощная эпидемическая волна в Украине ожидается через 1-2 недели, а пик заболеваемости COVID-19 придется на январь-февраль, - прогноз ЮНИСЕФ

В Украине через одну-две недели ожидается мощная эпидемическая волна, а пик заболеваемости COVID-19 придется на январь-февраль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такой прогноз озвучил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

По его мнению, с этой эпидемической волной не сможет справиться никакая система, тем более в Украине.

С этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад – надеемся, к марту-апрелю, – отметил он.

В то же время эту волну можно сбить уже в декабре – при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий, считает Славуцкий.

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Напомним, ранее ученые НАН Украины прогнозируют, что до конца недели могут зафиксировать более 90 тыс. новых случаев коронавируса.

При этом до 29 ноября общее количество умерших от Covid-19 достигнет 12,5 тыс.
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Топ комментарии
+9
В черзі до каси бидло аж на спину тобі лягає. Зустрічайте 9-й вал.
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24.11.2020 10:14
+4
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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24.11.2020 10:08
+3
Назовут ежегодный грипп ковидом и будут вокруг него крыльями хлопать, про койко-фонд трындеть и бабла просить
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24.11.2020 10:14
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Правила форума Совет форумчан
а зараз шо , кисню і місць не вистачає
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24.11.2020 10:06 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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24.11.2020 10:08 Ответить
досить вже розповсюджувати зраду - там де заасвальтували дорогу - ніяка вірусня не пройде і не проїде!
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24.11.2020 10:09 Ответить
тю......они шо, не знают, шо у нас "карантин выходного дня" и бубочка всехпобедун вся Земля?
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24.11.2020 10:07 Ответить
Самое главное в этой статье не написано. А теперь, самое главное, ВНИМАНИЕ! - Андрей Славуцкий переболеет бессимптомно. Здоровья!
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24.11.2020 10:08 Ответить
"В то же время эту волну можно сбить уже в декабре - при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий, считает Славуцкий.Источник: https://censor.net/ru/n3232830"

"Дуже ефективно" це якраз про наш уряд)... відсувайте планку на літо.
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24.11.2020 10:09 Ответить
Да той же Ізраіль за місяць збив до мінімуму захворюваність заборонивши навіть відходити від дому, різниця лише в розмірах країни, а ле це можливо поки ще, а економіка від слова економити, можуть і врізати собі трохи апетити, бо потім взагалі не буде з кого податки дерти.
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24.11.2020 10:11 Ответить
це щоб наші економили))
Украинец купил суперкар McLaren за 500 тысяч долларов
"McLaren 720S с фиолетовым цветом кузова заметили на автовозе в Запорожье.Утверждается, что его везут в Киев."
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24.11.2020 10:16 Ответить
!нет, на это я пойтить не могу! мне надо посоветоваться... с шефом"
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24.11.2020 10:17 Ответить
В черзі до каси бидло аж на спину тобі лягає. Зустрічайте 9-й вал.
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24.11.2020 10:14 Ответить
Спасибо, что дали им название, как то понятней стало, а значит - легче.
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24.11.2020 10:18 Ответить
Назовут ежегодный грипп ковидом и будут вокруг него крыльями хлопать, про койко-фонд трындеть и бабла просить
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24.11.2020 10:14 Ответить
я думал, что такие уже вывелись.
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24.11.2020 10:59 Ответить
Может помочь только всеобщее тестирование при этом несколько раз в течении месяца и главное чтобы больные изолировались. А так, только вакцина. Все остальное это мертвому припарки как говорят.
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24.11.2020 10:20 Ответить
Хто не знає історію, той не має майбутнього. Усі епідемії боролися карантинами. Масове тестування дуже дороге, або люди самі заплатять, або заплатить держава через податки. У обох випадках це не можливо, бо одна частина не зможе собі це дозволити, а олігархи на таке не підуть.
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24.11.2020 10:26 Ответить
Раньше на такое карантин бы вообще не объявили, кто не знает историю.
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24.11.2020 15:43 Ответить
ТАК, ця зима буде дуже "веселою" на пару з вірусом прийде безгрошів'я...

епоха ЗЕлиднів, вона така!
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24.11.2020 10:36 Ответить
 
 