Мощная эпидемическая волна в Украине ожидается через 1-2 недели, а пик заболеваемости COVID-19 придется на январь-февраль, - прогноз ЮНИСЕФ
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В Украине через одну-две недели ожидается мощная эпидемическая волна, а пик заболеваемости COVID-19 придется на январь-февраль.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такой прогноз озвучил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.
По его мнению, с этой эпидемической волной не сможет справиться никакая система, тем более в Украине.
С этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад – надеемся, к марту-апрелю, – отметил он.
В то же время эту волну можно сбить уже в декабре – при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий, считает Славуцкий.
Напомним, ранее ученые НАН Украины прогнозируют, что до конца недели могут зафиксировать более 90 тыс. новых случаев коронавируса.
При этом до 29 ноября общее количество умерших от Covid-19 достигнет 12,5 тыс.
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