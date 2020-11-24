РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4860 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
1 424 6
карантин (16730) Минздрав (4828) статистика (2307) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 24 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в пяти областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Житомирской, Луганской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 53,4%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Также читайте: Возможности заключить соглашение с семейным врачом онлайн пока нет, - замглавы Минздрава Кучер

Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4279
показать весь комментарий
24.11.2020 10:09 Ответить
Т.е в 5-ти областях можно ещё болеть 🙄🙄🙄. Остальным- видосики о главзебила
показать весь комментарий
24.11.2020 10:11 Ответить
В "Феофании"-место,освободилось,с выходом в интернет. Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6025
показать весь комментарий
24.11.2020 10:13 Ответить
Загрузка коек идёт стремительными темпами.
Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6244
показать весь комментарий
24.11.2020 10:13 Ответить
как же вы достали с вашей брехнёй!
показать весь комментарий
24.11.2020 10:54 Ответить
Тут не в загрузке коек дело, а в загрузке кладбищ...Качество медицины не зависит от количества коек.
показать весь комментарий
24.11.2020 13:28 Ответить
 
 