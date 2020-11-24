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Эффект от вакцины против коронавируса будет сохраняться не менее одного года, - директор Института биохимии НАН Украины Комиссаренко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Эффект от вакцины против коронавируса будет сохраняться не менее одного года, - директор Института биохимии НАН Украины Комиссаренко

Экспертов настораживает, что коронавирус может стать сезонной вирусной инфекцией. При этом длительность эффекта вакцины будет не менее года.

По словам врача-эпидемиолога Андрея Александрина, коронавирус SARS-CoV-2 - это РНК-содержащий вирус и он достаточно быстро мутирует. Это усложняет задачу с вакцинацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Например, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могу предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать. Это будет все усложнять", - допустил эпидемиолог.

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Также аналогию с вирусом гриппа проводит заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова. Она полагает, что для COVID-19 придется ежегодно менять состав вакцины и заново прививаться.

"Надежды на вакцину, конечно же, большие. Те исследования, которые уже завершены, показывают, что она эффективна. Но больше данных будет, когда будут привиты гораздо больше людей - мы называем это постмаркетинговое исследование. Например, вакцина от гриппа достаточно эффективная, она защищает от заболевания. А даже если человек заболел, то само течение гораздо легче", - пояснила профессор.

В свою очередь директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что мутации, которые сейчас происходят в коронавирусе, играют важную роль в связывании вируса с клетками-мишенями человека. Против таких мутаций и будет направлено большинство вакцин.

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"Поэтому я считаю, и так считает большинство ученых, что создаваемые сейчас вакцины все же будут работать не менее одного года", - сказал Комисаренко.

 Напомним, новое австралийское исследование Университета Монаша показало, что иммунитет от коронавируса может сохраняться до восьми месяцев.
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ну, если ежедневные устрашающий сводки - это признак сезонности...
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24.11.2020 10:22 Ответить
О , бізнес-план готовий ,млядь,
В магнатів медицини,
Рік буде треба гарувать,
За порцію вакцини.
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24.11.2020 10:38 Ответить
"...ті вакцини, що створюються зараз, все ж працюватимуть щонайменше один рік" - в Німеччині пишуть що два місяці - ти медичний профі, чи ти пустий киздобол?
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24.11.2020 12:14 Ответить
Какое отношение имеет єтот академик к американской вакцине?
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24.11.2020 13:11 Ответить
 
 