Эффект от вакцины против коронавируса будет сохраняться не менее одного года, - директор Института биохимии НАН Украины Комиссаренко
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Экспертов настораживает, что коронавирус может стать сезонной вирусной инфекцией. При этом длительность эффекта вакцины будет не менее года.
По словам врача-эпидемиолога Андрея Александрина, коронавирус SARS-CoV-2 - это РНК-содержащий вирус и он достаточно быстро мутирует. Это усложняет задачу с вакцинацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Например, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могу предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать. Это будет все усложнять", - допустил эпидемиолог.
Также аналогию с вирусом гриппа проводит заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова. Она полагает, что для COVID-19 придется ежегодно менять состав вакцины и заново прививаться.
"Надежды на вакцину, конечно же, большие. Те исследования, которые уже завершены, показывают, что она эффективна. Но больше данных будет, когда будут привиты гораздо больше людей - мы называем это постмаркетинговое исследование. Например, вакцина от гриппа достаточно эффективная, она защищает от заболевания. А даже если человек заболел, то само течение гораздо легче", - пояснила профессор.
В свою очередь директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что мутации, которые сейчас происходят в коронавирусе, играют важную роль в связывании вируса с клетками-мишенями человека. Против таких мутаций и будет направлено большинство вакцин.
"Поэтому я считаю, и так считает большинство ученых, что создаваемые сейчас вакцины все же будут работать не менее одного года", - сказал Комисаренко.
Напомним, новое австралийское исследование Университета Монаша показало, что иммунитет от коронавируса может сохраняться до восьми месяцев.
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