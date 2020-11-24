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НАТО (8949) США (23203) Евросоюз (15892) Столтенберг (1415)

Мир становится все более опасным. ЕС не в силах самостоятельно защитить Европу, нужны гарантии США, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мир становится все более опасным. ЕС не в силах самостоятельно защитить Европу, нужны гарантии США, - Столтенберг

Без военной помощи США Евросоюз неспособен защитить Европу: нужны четкие гарантии Вашингтона по коллективной безопасности, в том числе ядерному сдерживанию и присутствию американских войск в Старом Свете.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его интервью германской медиагруппе Funke публикуют местные издания, в том числе Was.

"Факт – ЕС не может защитить Европу. <...> Гарантии США по части безопасности, ядерного сдерживания и через присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы", – подчеркнул председатель НАТО.

Он напомнил, что после выхода Британии из Евросоюза около 80% расходов на оборону стран Альянса лягут на плечи стран, которые не входят в ЕС, и с учетом этого "любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО и разделит Европу", считает Столтенберг.

Он полагает, что Альянс при новой администрации США должен продолжать использовать "правильный" подход к России, а именно: в Кремле должны понимать, что "не смогут победить, если пойдут на конфронтацию". "Нужна твердая и понятная позиция НАТО (по отношению к России)", – резюмировал генсек.

Столтенберг уверен, что и при избранном президенте Джо Байдене США продолжат давить на ЕС, чтобы страны этого объединения адекватно угрозам повысили, наконец, расходы на оборону: "Они должны делать больше – мир становится все более опасным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг призвал Грузию готовиться к членству в НАТО

Вчера, 23 ноября, Столтенберг впервые поговорил с избранным президентом США Байденом. Последний заверил генсека НАТО, что Вашингтон продолжит выполнять обязательства перед Альянсом, в том числе по принципу коллективной обороны.

Год назад, в декабре 2019-го, Столтенберг заявил, что в НАТО "не определяют Россию как врага".
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Топ комментарии
+12
Жабоеды, колбасники и макаронники жировали лет 30 за счёт армии США, сбыта в парашу товаров, и закупок там же углеводородов и сырья, и хотят продолжать нагуливать жирок. При чём коррупция в высших эшелонах власти этих стран скоро догонит коррупцию власти Зеленского.
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24.11.2020 10:26
+9
Т.е. Европа через СП 1,2 будет финансировать московию,а США давать гарантии безопасности за свой кошт? Отличный план
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24.11.2020 10:37
+5
враньё кацапских унтерменьшей.
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24.11.2020 11:06
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Жабоеды, колбасники и макаронники жировали лет 30 за счёт армии США, сбыта в парашу товаров, и закупок там же углеводородов и сырья, и хотят продолжать нагуливать жирок. При чём коррупция в высших эшелонах власти этих стран скоро догонит коррупцию власти Зеленского.
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24.11.2020 10:26 Ответить
+100%. Европа сгнила давно,ценности пропали,осталось только кацапское бабло и коррупция.
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24.11.2020 10:39 Ответить
Т.е. Европа через СП 1,2 будет финансировать московию,а США давать гарантии безопасности за свой кошт? Отличный план
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24.11.2020 10:37 Ответить
Готов предоставить свою землю ОСГ для размещения базы НАТО.
Передайте кто-нибудь Столтенбергу, кто там к нему поближе.
А то не чує людина ))
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24.11.2020 10:42 Ответить
Конечно, если учесть, что москали не способны созидать, а только разрушать, но оставить после себя одни развалины, то их надо уничтожить до того, как они успеют уничтожить мир.
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24.11.2020 10:47 Ответить
Дебил, Глушко и Королёв, не?
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24.11.2020 14:08 Ответить
Бо Другу Світову війну виграли держави, одна з яких сьогодні навіть не існує. А поділ світу не змінився- чекаєте на Третю Світову чи кудой? Вирішуйте вже щось з тою рашкою! Не ворог вона їм....тьху!!!
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24.11.2020 10:51 Ответить
США за лужей, ничем она не поможет.
в 2ю мировую же не помогла. так только когда раздел Европы начался присоединилась.
а так всё продавала за деньги, на чем и поднялась.
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24.11.2020 10:54 Ответить
враньё кацапских унтерменьшей.
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24.11.2020 11:06 Ответить
историю почитай, какой упадок у них был до 2й мировой.
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25.11.2020 18:11 Ответить
Патаму і нада пріглашать к нам навсігда. Землю лучі ім в аренду пот базьі чем алігархам бисплатно і навечна.
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24.11.2020 11:10 Ответить
Яка гнила та ница та потвора "Европейський Союз", яка маючи передові технології та освіту, 450 мільонів населення, 17 трильонів ВВП не може себе захистити. Тому особисто я завжди пропагандую вступ України до НАТО, але в ні в якому разі не вступ до ЄС.
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24.11.2020 11:23 Ответить
Стесняюсь спросить: А "неспособен" по какой причине?
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24.11.2020 11:28 Ответить
А почему она неспособна? Может пора что-то менять самим, а не просить США всё время
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24.11.2020 11:30 Ответить
Вот нас примут, и тогда ...
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24.11.2020 11:41 Ответить
ЄС треба негайно підписати Будапештський меморандум-2 за участю підараші і усьо будєт пучком.
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24.11.2020 12:18 Ответить
а ще декілька років тому європейські лідери чинили обструкцію Трампу, коли він намагався повернути їх обличчями до своїх зобов,язань по внескам на утримання НАТО. Зараз схоже, що їх тональність змінюється. А що там з самостійною від США та НАТО "армією ЄС", яку пропагував Макрон на догоду ***** та в пику Трампу. Вже всьо? Пиха та бравада закінчилися?
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24.11.2020 15:15 Ответить
 
 