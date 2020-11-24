Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет
Новости Цензор.НЕТ Общество
Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на приостановление принятого в 2019 году решения об их повышении и пандемию коронавируса.
Об этом написал Шкарлет в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ
"Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса. В этом году найдена возможность увеличить должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года на 5,8%. Правительство одобрило, и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд грн. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году", - написал Шкарлет.
По его словам, в проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. В частности, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%.
"Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", - заявил и.о. министра.
Как сообщалось, 23 ноября Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
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Они, зеленые скоморохи, себя уже прошлой властью считают?
Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
Источник: https://censor.net/ru/n3232825
то для ватных зебилов отмазка.. от вовки-шмаркли пошли пропахадосы типа "во всем винавата прошлая власть!"
но "хероическая власть с "новымилицами", несмотря на ковид19 и "необоснованные решения прошлой власти (да-да... деребанить бюджет и себе повышать зп - это обоснованно, а учителям-врачам и другим - "необоснованно" ..
мол, жрите, ватники, не обляпайтесь))
- Ми лікуємо від ковіду, чого не робила попередня влада!
Ви робить різницю! Попередники-бариги,і попередники- попередня влада!
Кабмі 1.0. Кабмін1.5. Кабмін 2.0
Мабуть в них батути в кріслах. Скачуть по кріслам як скажені!
вот правильно говорили что свою диссертацию этот перец сплагиатил. тупой и лживый как все зеленожопые
И их нужно различать!
Папередники-барыги заложили в бюджет и оставили на это деньги.
Папередники-прошлая власть украли ~23миллиарда $ (500 ОВЗГ+80из бюджета лярдов гривен по 25 за 1$). Новая власть2 от ЗеЯнелоха,докрала остатки от 130 и еще 200 лярдов гривен (уже по 28 за 1$!) это ~12 лярдов $.
Вот и какая разница! Завидно,да! Вдвое меньше!
09:41 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей.
ЄС ВДРУГЕ попередив МОН про важливість реформ.
Європейський Союз вдруге застеріг українську владу від намірів реорганізувати структуру Міністерства освіти і науки та скоротити кількість фахівців, які відповідають за реформи.
Про це йдеться у листі Представництва України при ЄС, що адресований віцепрем'єр-міністру з питань європейської та атлантичної інтеграції.
Документ оприлюднений екс-державним експертом директорату вищої освіти МОН Оленою Панич.
https://censor.net/ru/news/3232825/kabmin_esche_na_god_otlojil_realizatsiyu_postanovleniya_o_roste_zarplat_uchiteleyi
Хоча ідіоти які дивляться Свати і таке лайно проковтнуть ))
Тобто, судячи з "логіки" цього "діяча", учителям слід приготуватись до зарплатні більше 4000 баксів
Но всеравно виноваты они,а не действующая.
Темпы перетасовки задниц в креслах увеличиваються,а запасы,накопленные барыгами,и НЕдодерибаненные прошлой властью КОНЧАЮТЬСЯ!За художества ЗеКоМанды Запад денег не даст,хоть каждый день им стучи фуем по роялю! Этож не карпоратив!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление правительства №1149 от 23 ноября.Источник: https://censor.net/ru/n3232825Выходит, "прошлая власть" приняла "необоснованное решение" повысить зарплаты учителям, а нынешняя отложила это еще на год.
Но министр шкаралупа против, и повысит зарплаты самостоятельно?!