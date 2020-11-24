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Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на приостановление принятого в 2019 году решения об их повышении и пандемию коронавируса.

Об этом написал Шкарлет в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ

"Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса. В этом году найдена возможность увеличить должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года на 5,8%. Правительство одобрило, и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд грн. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году", - написал Шкарлет.

По его словам, в проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. В частности, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%.

"Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", - заявил и.о. министра.


Как сообщалось, 23 ноября Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
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Топ комментарии
+46
стесняюсь спросить...а кто у него "прошлая власть"? Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5260
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24.11.2020 10:29
+27
у всьому поганому, що сталося повинна бути замішана виключно попередня влада! інакше зелену шоблу перестануть любити
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24.11.2020 10:30
+19
как кто?! Трамп, конечно!
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24.11.2020 10:32
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стесняюсь спросить...а кто у него "прошлая власть"? Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5260
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24.11.2020 10:29 Ответить
у всьому поганому, що сталося повинна бути замішана виключно попередня влада! інакше зелену шоблу перестануть любити
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24.11.2020 10:30 Ответить
как кто?! Трамп, конечно!
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24.11.2020 10:32 Ответить
Це помилка. Випадково затесалася буква "р". В оригіналі має бути "пошлой власті". Тоді все стає логічним.
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24.11.2020 10:36 Ответить
Гончарук. Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6416
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24.11.2020 10:43 Ответить
Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.Источник: https://censor.net/ru/n3232825

Они, зеленые скоморохи, себя уже прошлой властью считают?
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24.11.2020 10:59 Ответить
как кто? сам шкарлет и есть прошлая власть))
Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
Источник: https://censor.net/ru/n3232825

то для ватных зебилов отмазка.. от вовки-шмаркли пошли пропахадосы типа "во всем винавата прошлая власть!"

но "хероическая власть с "новымилицами", несмотря на ковид19 и "необоснованные решения прошлой власти (да-да... деребанить бюджет и себе повышать зп - это обоснованно, а учителям-врачам и другим - "необоснованно" ..
мол, жрите, ватники, не обляпайтесь))
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24.11.2020 11:40 Ответить
так отож...
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24.11.2020 12:35 Ответить
Вы уж простите его, видать,бедняга, также переболел КОВИДом и в сознании какие-то сумерки. Как бы ещё Зеленского с Порошенком не попутал бы.
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24.11.2020 12:46 Ответить
Кабмін 1.0! Гочарука.
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24.11.2020 11:54 Ответить
Немає кабміну гончарука або кабміну шмигаля,є повна влада зеленського,пардон,його ляльководів.
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24.11.2020 12:13 Ответить
Саме ак! І вони з кріла у крісло стрибають як навіжені!
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24.11.2020 13:30 Ответить
Теж подумав про самокатчика
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24.11.2020 12:14 Ответить
Лохи, держите карман шире.
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24.11.2020 10:30 Ответить
выборы президента в США забыл приплести
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24.11.2020 10:31 Ответить
Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4995
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24.11.2020 10:33 Ответить
пропоную зеленій шоблі наступний тезіс, які сподобаются дебільному наріду:
- Ми лікуємо від ковіду, чого не робила попередня влада!
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24.11.2020 10:34 Ответить
А хіба попередня влада не почала лікуваня карантином?!
Ви робить різницю! Попередники-бариги,і попередники- попередня влада!
Кабмі 1.0. Кабмін1.5. Кабмін 2.0
Мабуть в них батути в кріслах. Скачуть по кріслам як скажені!
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24.11.2020 11:52 Ответить
хіба що напечатаєш Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8164
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24.11.2020 10:35 Ответить
Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7024
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24.11.2020 10:37 Ответить
Надо как-то на законодательном уровне запретить действующей владе вспоминать,а тем более обвинять "папередников"-нам,пересичным,можно Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5542
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24.11.2020 10:37 Ответить
Прошлая власть? У тебя ковидус дегенератус, Шкарлет?
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24.11.2020 10:39 Ответить
Прошлая власть? Вы уже себя похоронили?!
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24.11.2020 10:39 Ответить
5.8% то не повышение! это банальная индексация на индекс инфляции
вот правильно говорили что свою диссертацию этот перец сплагиатил. тупой и лживый как все зеленожопые
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24.11.2020 10:40 Ответить
Такое впечатление, что они голову вообще не включают в процесс, главное упомянуть "папиредников", а как это вяжется с логикой - "какая разницо"?
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24.11.2020 10:41 Ответить
У них есть папередники-барыги,и папередники- прошлая власть (1е правительство Зельцмана Янелоха).
И их нужно различать!
Папередники-барыги заложили в бюджет и оставили на это деньги.
Папередники-прошлая власть украли ~23миллиарда $ (500 ОВЗГ+80из бюджета лярдов гривен по 25 за 1$). Новая власть2 от ЗеЯнелоха,докрала остатки от 130 и еще 200 лярдов гривен (уже по 28 за 1$!) это ~12 лярдов $.
Вот и какая разница! Завидно,да! Вдвое меньше!
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24.11.2020 11:46 Ответить
Как-то странновато это выглядит - дети фактически с марта месяца не учатся, а зарплаты платятся в полном объеме ещё и растут.. у меня например в два с половиной раза упала, по сравнению с докарантинной эпохой..
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24.11.2020 10:44 Ответить
Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3267
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24.11.2020 10:46 Ответить
ВАЗеленські чи повні імбИцили, чи просто цинічне, брехливе лайно.
09:41 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей.
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24.11.2020 10:47 Ответить
А те і те разом хіба неможливе?!!!
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24.11.2020 11:34 Ответить
Ну шо,зесрань,несите уже золото на Майдан-все по сценарию вашего любимого фильмеца
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24.11.2020 10:49 Ответить
Плохим танцорам хозяйство между ног мешает... Зеленым дибилам - прошлая власть...
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24.11.2020 10:50 Ответить
от порох негідник,пообіцяв $4000 педагогам чим підставив чесного Зе,який "ні сном,ні духом" до цього)
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24.11.2020 10:51 Ответить
О господи, ну й *****
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24.11.2020 10:56 Ответить
Попередня влада чувака на самокаті, шолі? Так це все протяже Буратіни. Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8036
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24.11.2020 10:57 Ответить
Забыли уже, кто отменил Гройсмановское постановление о том, что ЗП педагогов должны быть не меньше 2-х минималок?
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24.11.2020 10:57 Ответить
Шкаралупа, займись своїми прямими обов'язками замість перекладання із хворої голови на здорову.

ЄС ВДРУГЕ попередив МОН про важливість реформ.


Європейський Союз вдруге застеріг українську владу від намірів реорганізувати структуру Міністерства освіти і науки та скоротити кількість фахівців, які відповідають за реформи.

Про це йдеться у листі Представництва України при ЄС, що адресований віцепрем'єр-міністру з питань європейської та атлантичної інтеграції.

Документ оприлюднений екс-державним експертом директорату вищої освіти МОН Оленою Панич.
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24.11.2020 10:58 Ответить
Тыкните кто-нибудь шкарлета

https://censor.net/ru/news/3232825/kabmin_esche_na_god_otlojil_realizatsiyu_postanovleniya_o_roste_zarplat_uchiteleyi
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24.11.2020 11:01 Ответить
ясно, Самокатик був просто засланий у зесоплі порохобот.
Хоча ідіоти які дивляться Свати і таке лайно проковтнуть ))
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24.11.2020 11:04 Ответить
Головне, побільше гімна на вентилятор, зебілам то подобається. Якщо хтось настільки зебільний, що не доганяє, пояснюю - минула влада, то зебільна влада версії 1.0, яка призупинила ріст зарплат вчителям. Сьогодні, типу, зебільна влада версії 2.0, яка ну ніяк не пов`язана, за їх зебільною "логікою" з попередньою. Тоді був Бубочка і монобільшість 1.0, а тепер Бубочка і монобільшість 2.0. Реально, ті хлоп`ята з розумом взагалі не дружать. В принципі, а чого дивуватись, зебіли, пілять...
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24.11.2020 11:05 Ответить
Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет.

Тобто, судячи з "логіки" цього "діяча", учителям слід приготуватись до зарплатні більше 4000 баксів Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2893
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24.11.2020 11:06 Ответить
Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные обещания власти сделать их не ниже 4000 евро
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24.11.2020 11:07 Ответить
знання підсказує що любу владу після року правління треба вішати поки не розбіглися на роісю чі в растов з ізраїлем...
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24.11.2020 11:16 Ответить
Былина,поэма, ода К радости. Зеленский сделал важное заявление по зарплатам украинцев: «4000 долларов» 14 марта, 2019 .-Зеленский провел встречу с учителями и экспертами в области образования. Участники дискуссии предложили поднять зарплаты украинским учителям до 4000 долларов за счет ареста и конфискации средств у коррупционеров. Зеленский допустил, что покрытие расходов на обеспечение таких зарплат для учителей действительно возможно даже за счет конфискации у всего одного коррупционера. Он намекнул на своего главного конкурента на выборах.
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24.11.2020 11:18 Ответить
шо?!!
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24.11.2020 11:20 Ответить
воно забуло, що бюджет на 19-й рiк приймала зелененька влада? Или держит нас за даунов?
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24.11.2020 11:23 Ответить
Бюджет на 2019 приймав уряд Горосі. А от вкрали з нього + ОВГЗ на ~23 мільярди $ вже зелені під чуйним керуваням пісюніста.
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24.11.2020 11:29 Ответить
О как! Теперь есть папередники- барыги,и прошлая власть!
Но всеравно виноваты они,а не действующая.
Темпы перетасовки задниц в креслах увеличиваються,а запасы,накопленные барыгами,и НЕдодерибаненные прошлой властью КОНЧАЮТЬСЯ!За художества ЗеКоМанды Запад денег не даст,хоть каждый день им стучи фуем по роялю! Этож не карпоратив!
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24.11.2020 11:26 Ответить
Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление правительства №1149 от 23 ноября.Источник: https://censor.net/ru/n3232825Выходит, "прошлая власть" приняла "необоснованное решение" повысить зарплаты учителям, а нынешняя отложила это еще на год.
Но министр шкаралупа против, и повысит зарплаты самостоятельно?!
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24.11.2020 12:11 Ответить
Главзебилу МВФ скоро кредит дает, у зебилов поменьше у учителей зарплата растет... что они курят все?))
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24.11.2020 13:45 Ответить
 
 