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Общее количество случаев COVID-19 в Киеве превысило 61,6 тыс.. За сутки 30 смертей, заболели 1422 человека, среди них 86 детей и 81 медик, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Общее количество случаев COVID-19 в Киеве превысило 61,6 тыс.. За сутки 30 смертей, заболели 1422 человека, среди них 86 детей и 81 медик, - Кличко

Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали еще 1422 случая заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, за сутки умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 61 640. Так, заболели: 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет, 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет. Также заболел 81 медик.

В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолел 21 091 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 427, в Подольском - 170 и в Дарницком районе - 159 случаев.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!" - добавил мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Общее количество случаев COVID-19 в Киеве превысило 61,6 тыс.. За сутки 30 смертей, заболели 1422 человека, среди них 86 детей и 81 медик, - Кличко 01
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вИталька, не очкуй..
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24.11.2020 10:47 Ответить
Збільшення кількості тестів показує збільшення кількості позитивних результатів - все логічно! Але реальну картину ми не бачимо! Потрібне масове тестування населення, а для цього потрібно виходити на 100 тис. ПЛР тестів на добу та більше! Потрібно будувати нові лабораторії по всій Україні, а на це в бюджеті не закладені гроші!
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24.11.2020 10:47 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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24.11.2020 11:37 Ответить
Да каком коридоре? Дома дохнет народ.
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24.11.2020 13:00 Ответить
 
 