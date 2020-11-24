Общее количество случаев COVID-19 в Киеве превысило 61,6 тыс.. За сутки 30 смертей, заболели 1422 человека, среди них 86 детей и 81 медик, - Кличко

Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали еще 1422 случая заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, за сутки умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 61 640. Так, заболели: 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет, 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет. Также заболел 81 медик.

В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолел 21 091 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 427, в Подольском - 170 и в Дарницком районе - 159 случаев.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!" - добавил мэр Киева.

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