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Мариуполь (5563) прокуратура (4868) торговля людьми (258)

К шести годам лишения свободы приговорили 19-летнюю горе-мать, которая пыталась продать за 400 тыс. грн своего новорожденного малыша

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

К шести годам лишения свободы приговорили 19-летнюю горе-мать, которая пыталась продать за 400 тыс. грн своего новорожденного малыша

В Мариуполе Донецкой области к шести годам лишения свободы приговорили 19-летнюю женщину, которая пыталась продать собственного ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор в отношении жительницы г. Мариуполь, которая признана виновной в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.

Судом установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 г. "оценила" в 400 000 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 400 тыс. грн за ребенка: в Мариуполе задержали роженицу при попытке продать младенца. ФОТОрепортаж

Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей, при получении денежных средств от "покупателя" злоумышленницу задержали, а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом.

Приговором Октябрьского районного суда г. Мариуполя женщине назначено наказание - 6 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы вошли в топ-5 жертв торговли людьми в Евросоюзе
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Топ комментарии
+6
То есть - вместо того, чтобы позволить ребенку попасть в обеспеченную любящую семью, ребенка - в детский дом, а мамашу - за решетку. И кем она выйдет из тюрьмы в 25?
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24.11.2020 11:17
+6
Ідіоти. Ваша задача була прослідкувати і проконтролювати щоб дитина не пішла на органи. Якщо дитина потрапляла в забезпечену родину, яка згодна була заплатити майже півмільйона - то навряд чи дитину там би ображали. Чому ви пхаєте свій писок?
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24.11.2020 11:22
+3
А еще вопрос: Кем будет ее ребенок, после всех "детских домов" и "интернатов"...

Продавать свои мозги, ишача на "дядю" - норм
Продавать свое тело (проституция) - ну, типа, не норм, но явно не 6 лет лагерей
Продавать свою Родину (вся сепарня) ...
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24.11.2020 11:24
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То есть - вместо того, чтобы позволить ребенку попасть в обеспеченную любящую семью, ребенка - в детский дом, а мамашу - за решетку. И кем она выйдет из тюрьмы в 25?
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24.11.2020 11:17 Ответить
А еще вопрос: Кем будет ее ребенок, после всех "детских домов" и "интернатов"...

Продавать свои мозги, ишача на "дядю" - норм
Продавать свое тело (проституция) - ну, типа, не норм, но явно не 6 лет лагерей
Продавать свою Родину (вся сепарня) ...
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24.11.2020 11:24 Ответить
Дебіли - це назавжди
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24.11.2020 12:31 Ответить
В Украине законно суррогатное материнство. Но эта мамаша действовала в нарушение процессуальных норм, за что и поплатилась. Закон суров, но он Закон.
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24.11.2020 12:36 Ответить
Надо также арестовать того кто засовывал ей! это преступный сговор с целью обогащения !!!
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24.11.2020 11:21 Ответить
Ідіоти. Ваша задача була прослідкувати і проконтролювати щоб дитина не пішла на органи. Якщо дитина потрапляла в забезпечену родину, яка згодна була заплатити майже півмільйона - то навряд чи дитину там би ображали. Чому ви пхаєте свій писок?
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24.11.2020 11:22 Ответить
Неправильно это всё,аморально со стороны властей.Продала и продала,отслеживать судьбу проданного только и всего.А мать лишить прав.Отнимать детей нужно у родителей,которые на могут обеспечить надлежащий уход.И то для усыновления,а не в приют.Можно и за границу,но с уведомлением тамошних властей.Поощрять суррогатное материнство.Дети -это всегда прекрасно!
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24.11.2020 11:26 Ответить
Власть давно живет в разрез с обществом. Это пример для тех, кто работает без крыши. Сурогатное материнство у нас приветствуется, т.к. крышуется, а одиночное нет. За это срок и показательные статьи. Нищих сажают, богатые процветают. Все! Какая Европа? Максимум Африка и то не вся такая.....
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24.11.2020 11:32 Ответить
400 000 грн-квартира и автомобиль До шести років позбавлення волі засудили 19-річну горе-матір, яка намагалася продати за 400 тис. грн свого новонародженого малюка - Цензор.НЕТ 4729
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24.11.2020 11:34 Ответить
А может ребенку было бы лучше быть купленным, чем с такой матерью или в детдоме.
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24.11.2020 11:36 Ответить
там вероятней всего сурогатное материнство,но кому те детали интересны
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24.11.2020 12:09 Ответить
Її тіло- її діло. Що не так?
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24.11.2020 12:11 Ответить
мабуть она мусоров кинула
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24.11.2020 12:19 Ответить
Краще дивились на тих які народжують дітей ,а самі не можуть дати ради ,так звані батьки алкоголіки ,наркомани діти не доглянуті голодні ,часто в таких сім'ях діти стають жертвами.
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24.11.2020 12:21 Ответить
Краще вже інша сім'я ніж така мамаша, а тепер цю дитину в інтернат, брєд.
Условно дати не могли... В цьому випадку тюряга це перебор, бо подібну мораль влада транслює на все українське суспільство
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24.11.2020 12:34 Ответить
Яких три місяці "розслідування", і опа приговор! От так би сепаратизм Штепи розслідували, або вбивства на Майдані... До шести років позбавлення волі засудили 19-річну горе-матір, яка намагалася продати за 400 тис. грн свого новонародженого малюка - Цензор.НЕТ 3376
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24.11.2020 13:19 Ответить
 
 