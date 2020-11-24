К шести годам лишения свободы приговорили 19-летнюю горе-мать, которая пыталась продать за 400 тыс. грн своего новорожденного малыша
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В Мариуполе Донецкой области к шести годам лишения свободы приговорили 19-летнюю женщину, которая пыталась продать собственного ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор в отношении жительницы г. Мариуполь, которая признана виновной в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.
Судом установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 г. "оценила" в 400 000 грн.
Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей, при получении денежных средств от "покупателя" злоумышленницу задержали, а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом.
Приговором Октябрьского районного суда г. Мариуполя женщине назначено наказание - 6 лет лишения свободы.
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Продавать свои мозги, ишача на "дядю" - норм
Продавать свое тело (проституция) - ну, типа, не норм, но явно не 6 лет лагерей
Продавать свою Родину (вся сепарня) ...
Условно дати не могли... В цьому випадку тюряга це перебор, бо подібну мораль влада транслює на все українське суспільство