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Финальный проект Госбюджета не сформирован, причина - согласование с МВФ, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Финальный проект Госбюджета не сформирован, причина - согласование с МВФ, - нардеп

Вероятная дата утверждения проекта Государственного бюджета Кабмином для подачи на второе чтение в Верховную Раду ожидается в среду, 25 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"До сих пор финальный документ не сформирован. Причина - (не) согласование с МВФ. Пока понятно, что: Дефицит надо все-таки снизить с 6% ближе к 5,3%. Вроде как пару десятых, но в деньгах это около - 20 млрд. с расходов. Макропрогноз надо пересмотреть на более реалистичный. Кризис же. Да и в очередные оптимистические цифры от нас уже никто не верит. Это как раз то, что самое болезненное. Потому что если власть заставят снизить прогноз по росту ВВП, то расходы тоже надо будет порезать. Причем очень. Минус десятки миллиардов на хотелки", - говорится в сообщении.

"Минимальная зарплата. Ну как бы очень сложно пояснить МВФ зачем(???!!!) во время кризиса страна хочет резко и безосновательно поднять минимальную зарплату на бумаге. Ладно бы просто популизм, так это ещё и бизнес убивает. И как бы отмазка "это пообещал Президент" не особо подходит", - добавил Железняк.

По словам нардепа, вероятная дата утверждения проекта Государственного бюджета Кабмином для подачи на второе чтение в Верховную Раду ожидается в среду, 25 ноября.

Также читайте: Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
По данным Цензор.Нет президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским. Решение по Коломойскому - главное политическое требование представителей США к президенту Украины.

Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию, чтобы убедить своих депутатов проголосовать за все маяки МВФ, и выполнить полностью подписанную программу. (с) Ю.Бутусов. Це остаточний розвал монобільшості і початок мсті Бородатої бабушки. А якщо США буде вимагати екстрадиції Коломойського, то Бубочці - кінець, бо Бєня потягне його до темношкірих красенів в американській буцигарні. Попереду веселий сезон Слуги народу.
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24.11.2020 11:26
+5
Служки трахнули сами себя, вместе со своей голобородькой! Ну, а лохи73% всегда будут старадать...
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24.11.2020 11:23
+3
Согласуют?
МВФ хочет дефицит Бюджета 3-5%.
В этом году 30%. В 2021 поднимут производство на 25%?

Ха-ха.
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24.11.2020 11:34
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Значит и не будет сформирован.
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24.11.2020 11:18 Ответить
Потрібен секвестр бюджету на 300 млрд. грн. Урізання всіх витрат, скасування всіх виплат ПДВ експортерам, підвищення цін на вантажні перевезення Укрзалізниці. Немає часу для роздумів, потрібно діяти!
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24.11.2020 11:33 Ответить
А нафіга Голій баротькі МВФ?
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24.11.2020 11:20 Ответить
Вот сейчас должно будет особенно заметны улучшения, и начала конца эпохи бедности
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24.11.2020 11:23 Ответить
Служки трахнули сами себя, вместе со своей голобородькой! Ну, а лохи73% всегда будут старадать...
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24.11.2020 11:23 Ответить
Казав би уже прямо - не бюджет, а "общак"...
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24.11.2020 11:26 Ответить
Спи спокойно, дорогой товарищ. Бюджету пришла пора...
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24.11.2020 11:26 Ответить
По данным Цензор.Нет президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским. Решение по Коломойскому - главное политическое требование представителей США к президенту Украины.

Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию, чтобы убедить своих депутатов проголосовать за все маяки МВФ, и выполнить полностью подписанную программу. (с) Ю.Бутусов. Це остаточний розвал монобільшості і початок мсті Бородатої бабушки. А якщо США буде вимагати екстрадиції Коломойського, то Бубочці - кінець, бо Бєня потягне його до темношкірих красенів в американській буцигарні. Попереду веселий сезон Слуги народу.
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24.11.2020 11:26 Ответить
навіть не уявляю, хто буде виконувати там роль фортепіано)))
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24.11.2020 11:33 Ответить
В кино криворожский гнус был посмелее.
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24.11.2020 11:28 Ответить
Та да Финальный проект Госбюджета не сформирован, причина - согласование с МВФ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2864
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24.11.2020 11:31 Ответить
план рашистско- бабломойского дефолта для Украины ,должен быть реализован "слугами" к Новому году,а на Украину и ее народ им глубоко н,,ть
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24.11.2020 11:31 Ответить
Этому марадеру, который украл выделенные ЕС деньги на борьбу с Ковидом в Украине и вывел их в оманские офшоры, - МВФ деньги даст?

Финальный проект Госбюджета не сформирован, причина - согласование с МВФ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2043
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24.11.2020 11:31 Ответить
Согласуют?
МВФ хочет дефицит Бюджета 3-5%.
В этом году 30%. В 2021 поднимут производство на 25%?

Ха-ха.
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24.11.2020 11:34 Ответить
Мені здається трохи не встигають підняти ВВП на 40% за 5 років. Може план поганий?
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24.11.2020 11:40 Ответить
не колумбійський кокс? Доморощений?
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24.11.2020 12:36 Ответить
Не знаю, правда, чи, ні, але кажуть, що для безпосереднього вживання "кокс" застосовують з чимось змішаний, "для об"єму"... Ну, так, як роблять пігулки лікувальні - там, часто, "активна речовина" не складає і 0,1 %... Решта - крохмал, декстроза чи інший "наповнювач"...
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24.11.2020 12:43 Ответить
За логікою нардепа "Голоса" Залізняка, мінімальну зарплату піднімати не потрібно. Нехай і далі ми будемо самі низькооплачувані в Європі ... Якщо держава вольовою дією не підніматиме мінімалку, наші бізнесмени ні за що її не підніматимуть. А навіщо ? Всіх влаштовує дешева робоча сила. Як влаштовує і депутата Залізняка його зарплата, який отримує особисто, мабуть, не менше тисяч 60 грн. по колу. Вистачає пан Железняк?
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24.11.2020 12:06 Ответить
не вистачає нормальної влади, зебіл Геннадий Мельниченко b6194973. І коли ж ви всі вкурите оцю істину?
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24.11.2020 12:37 Ответить
Простым языком - казна пуста, надо бы подоить лохов.
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24.11.2020 12:47 Ответить
Повышение м.з. реально коснется только бюджетников, Всем остальным-это "Филькина грамота", да и зарплаты в реальном секторе экономики давно превысили официалную м.з. Фінальний проєкт Держбюджету не сформований, причина - узгодження з МВФ, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6625 Частник, если не захочет, никогда ее вам не поднимет! Ему проще будет вас уволить.
А вот налоги, штрафы и прочие отчисления поднимутся для всех одинаково.
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24.11.2020 12:44 Ответить
А як посилав, як посилав, в серіалі, а зебіли цю лапшу на вуші накручували.
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24.11.2020 12:54 Ответить
 
 