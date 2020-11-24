ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января, - Зеленский
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Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января следующего года.
Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Отличные новости, Биньямин Нетаньяху!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 Анатолик
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+3 Кардан_вал
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+3 темний лорд
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Що дає надію, що громадянину і платнику податків в Україні без паспорта Ізраєля з цього буде хоч якась вигода і точно не збиток? Зеленський-Коломойський?