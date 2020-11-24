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ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января, - Зеленский

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января следующего года.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Отличные новости, Биньямин Нетаньяху!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2079
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24.11.2020 11:44
+3
А до 01.01.2021 р. буде діяти лише зона вільного виводу капіталу з України.
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24.11.2020 11:28
+3
И шо я могу продать евреям?
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24.11.2020 11:36
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А до 01.01.2021 р. буде діяти лише зона вільного виводу капіталу з України.
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24.11.2020 11:28 Ответить
Вывозить украденное в Израиль это последний, самый отчаянный шаг коррупционеров и казнокрадов. Да, власти Израиля лояльно смотрят на деньги украденные в других странах, но налоги с них платить придется реальные. И потом их так просто в офшоры уже не выведешь и спросят за каждый шекель
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24.11.2020 12:18 Ответить
И шекели в обменниках появятся?
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24.11.2020 11:29 Ответить
На Хрещатику в певних обміниках й зараз дуже охоче обмінюють - були б шекелі й нема проблем .
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24.11.2020 16:21 Ответить
Ну, теперь заживём!
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24.11.2020 11:29 Ответить
в Ізраїлі живуть євреї хороші люди громадяни своєї країни а в Україні кацапо-маланці запроданці п'ята колона *****
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24.11.2020 11:30 Ответить
пипэц маскам ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2073
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24.11.2020 11:34 Ответить
И шо я могу продать евреям?
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24.11.2020 11:36 Ответить
много чего. Вопрос по какой цене.
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24.11.2020 11:49 Ответить
Органы там ценятся ,к примеру хвост ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6452
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24.11.2020 11:58 Ответить
Пам'ятаю, як домовились про квоту будівельників з України до Ізраєля. Вакансії мали бути відкриті на біржі, але якимось чудом вони туди не потрапили, знайшлись кошерні бізнесмени-прокладки.
Що дає надію, що громадянину і платнику податків в Україні без паспорта Ізраєля з цього буде хоч якась вигода і точно не збиток? Зеленський-Коломойський?
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24.11.2020 11:57 Ответить
быстрые кредиты, потом бешеные проценты и закабаление по долгам - вы не поверите - 80 % собственников - граждане Израиля - как то так - факт))
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24.11.2020 11:41 Ответить
ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1739
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24.11.2020 11:50 Ответить
ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2079
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24.11.2020 11:44 Ответить
не смішить.Їм Германія ще відсипе-----------------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''
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24.11.2020 12:20 Ответить
А з Оманом?
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24.11.2020 11:50 Ответить
а что это даст Украине? ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 906
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24.11.2020 11:51 Ответить
Вова не забуває про своє шкодливе плем"я...
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24.11.2020 12:03 Ответить
Клоуне, а ти жид чи ти єврей? Бо жиди в Ізраїлі на куй не нужні, а євреї всі мають пройти військову службу в Цахал. То, мабуть, ти ****, ліпше останешся жидом в Україні чим євреєм в Ізраїлі.
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24.11.2020 12:18 Ответить
А ЗСТ з Ростовом коли буде?..
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24.11.2020 13:23 Ответить
ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января, - Зеленский/ Нетаньяху приехал в Украину. Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее./ Подвёл пианист мировой еврейский капитал с продажей 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни еврейские руки. И суета с КС не поможет. Теперь ждать проблем с кредитами и инвестициями.
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24.11.2020 14:39 Ответить
А за зоною вільної торгівлі буде йти законодавство про подвійне громадянство, а потім на землю без народу прийдуть хазяйнувати люди без землі, але з грошима. Як все і планувалося Бенефіціаром (Бенєй) єврейських грошей і його лялькою Зеленським.
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24.11.2020 15:10 Ответить
 
 