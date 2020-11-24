За сутки в МВД выявили почти 400 новых случаев заболевания COVID-19, больше всего в Киеве. ИНФОГРАФИКА

В системе органов МВД за сутки зафиксировано 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, больше всего новых случаев - в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"За сутки 397 новых случаев среди правоохранителей. Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Николаевской области (19), в Днепропетровской области (+18) и в Киеве (+66) ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 20511 сотрудников МВД, выздоровели - 19539, умерли - 58.

Отмечается также, что в течение прошлой недели COVID-19 заболели 2686 сотрудников МВД.

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