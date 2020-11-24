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Новости Политика Украины
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Офис Генпрокурора планирует создать мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе, - Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Генпрокурора планирует создать мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе, - Мамедов

Офис Генерального прокурора намерен создать шесть мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе.

Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в постоянном поиске, как еще усовершенствовать методику расследования, активизировать его, найти новые доказательства. Последствия вооруженного конфликта обязывают находить новые инструменты. Опять же, обратившись к международному опыту и проаудировав наши дела, мы вышли на ряд проблем. Например, не всегда оперативно фиксировались факты по горячим следам, и не было стандарта правовой оценки преступлений, в том числе для возможности рассмотрения кейсов в международных инстанциях.

Поэтому мы планируем запустить новый инструмент — мобильные группы. Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет об освобожденных территориях в 2014–2015 годах. Несмотря на то, что прошло более пяти лет, на месте событий могут быть доказательства, имеющие значение для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий", рассказал он.

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По словам Мамедова, сейчас рассматривают вариант создания 6 таких групп сроком действия на полгода и с распределением их работы по территориальному принципу.

Например, одна группа – Авдеевка – Красногоровка – Марьинка Донецкой области, вторая – Мариуполь и т.п.

В такие миссии по установлению фактов должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты – судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны.
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Топ комментарии
+7
Отличный повод дать ещё и прокурорам УБД .. Не держа в руках автомат
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24.11.2020 11:31
+3
что только не изобретаете чтобы не работать
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24.11.2020 11:33
+3
Волонтеров будут отлавливать? А то ведь снабжают ребят нужными вещами, мешают качественно разваливать Армию.
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24.11.2020 11:50
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Лучше создать мобильные карательные группы Офис Генпрокурора планирует создать мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе, - Мамедов - Цензор.НЕТ 581
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24.11.2020 11:30 Ответить
Вже було- погано закінчилося для "создатЄлЄй".
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24.11.2020 11:36 Ответить
Так это они и будут по сути, совковая система вернулась, там на заборе пишут одно, а в реале совсем другое. Красивые вывески для лохов.
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24.11.2020 11:53 Ответить
Отличный повод дать ещё и прокурорам УБД .. Не держа в руках автомат
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24.11.2020 11:31 Ответить
что только не изобретаете чтобы не работать
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24.11.2020 11:33 Ответить
Капець коли вони прокинулися... а до цього чим займалися?
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24.11.2020 11:35 Ответить
Военно-полевые суды
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24.11.2020 11:41 Ответить
Волонтеров будут отлавливать? А то ведь снабжают ребят нужными вещами, мешают качественно разваливать Армию.
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24.11.2020 11:50 Ответить
Одному мне кажется что ловить они будут не сепаров а наших добровольцев? Нудно просто выпустить из Мариупольских застенков партизан группы "Тени"- они сами найдут кого надо, без прокуроров и следаков.
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24.11.2020 12:31 Ответить
Чергові шобли паразитів-дармоїдів на наші податки. З надбавками до зарплатні, командировочними, "бойовими", статусами УБД (отриманням квартир, земельних ділянок, пільг,, пенсій...). Это какой-то п-ц...
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24.11.2020 17:53 Ответить
 
 