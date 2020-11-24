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наемники РФ (2004) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2044)

Офис Генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе наемников РФ на Донбассе, - Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Офис Генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе наемников РФ на Донбассе, - Мамедов

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в отношении иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне наемников РФ, открыты уголовные производства. Правоохранители расследуют участие 250 наемников из 31 страны мира.

Об этом Мамедов сообщил в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ

По его словам, это лица из Европы, Азии и Америки.

"Что касается других иностранных граждан, то у нас есть уголовные производства, зарегистрированы по факту участия 250 наемников из 31 страны мира", - заявил он.

По его словам, в конце октября в ЕРДР внесли факты вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ.

"Свою "деятельность" он вел в своей стране: вербовал, собирал деньги, военное снаряжение, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью "За освобождение Крыма", - добавил он.

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там тисячи
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24.11.2020 11:37 Ответить
https://youtu.be/hmKlGu3Im2c
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24.11.2020 11:39 Ответить
Прокуратура вже давно нічого не розслідує- пора це вже вивчити "майстрам пера")))
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24.11.2020 11:45 Ответить
Цього Мамедова сьогодні щось забагато. А мені цікаво, чи не розробляє, часом, офіс генпрокурора вауцину від COVIDу???
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24.11.2020 11:48 Ответить
https://youtu.be/gi5vmeI43Vw
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24.11.2020 11:57 Ответить
 
 