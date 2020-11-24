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Новости Политика Украины
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Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской федерации в Донецкой и Луганской областях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия в уголовных производствах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.

Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенными силами.

Напомним, соответствующий законопроект Рада приняла 15 сентября.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Ви просто не розумієте для чого це зроблено. Це потрібно для того, щоб захисників України повільно по одному пересаджати у тюрми.
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24.11.2020 12:13
+8
Це помилкове рішення Зеленського. Тепер всі слідчі та прокурори будуть учасниками бойових дій, що Україні абсолютно непотрібно! Потрібно ввести воєнний стан і проводити слідчі дії силами військової служби правопорядку, а судити за злочини - військовими трибуналами.
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24.11.2020 12:07
+7
Ой, і як це? Невже прокури будуть мотаться в ордло, щоб проводити досудові слідства? Чи це для того, щоб "кошмарити" наших воєнних і влаштувати на українських позиціях "прохідний двір" для колаборантів?
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24.11.2020 12:12
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Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе - Цензор.НЕТ 1355
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24.11.2020 11:45 Ответить
Це помилкове рішення Зеленського. Тепер всі слідчі та прокурори будуть учасниками бойових дій, що Україні абсолютно непотрібно! Потрібно ввести воєнний стан і проводити слідчі дії силами військової служби правопорядку, а судити за злочини - військовими трибуналами.
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24.11.2020 12:07 Ответить
Ви просто не розумієте для чого це зроблено. Це потрібно для того, щоб захисників України повільно по одному пересаджати у тюрми.
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24.11.2020 12:13 Ответить
Как посадили в Мариуполе проукраинских партизан Донецка - группу Тени.
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24.11.2020 12:36 Ответить
Далеко и ездить не надо . За 2-х часовую командировку в Мариуполь получали .
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24.11.2020 12:36 Ответить
Ой, і як це? Невже прокури будуть мотаться в ордло, щоб проводити досудові слідства? Чи це для того, щоб "кошмарити" наших воєнних і влаштувати на українських позиціях "прохідний двір" для колаборантів?
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24.11.2020 12:12 Ответить
То что «следователи» будут мотаться в дырляндию - сомневаюсь, а вот что могут кошмарить ВСУ - очень возможно.......
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24.11.2020 12:15 Ответить
Тепер янєлохМінє42 зможе посадити усіх з ЗСУ за "незаконне повадження зі зброєю" як що хтось у сепарів або рашистів вистрелить.
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24.11.2020 12:31 Ответить
Найбільш негативне рішення яке тільки могла прийняти Верховна рада. Наслідки будуть жахливі - починаючи від кримінальних проваджень на всіх неугодних військових, навіть за невиконання наказу гідранта відійти від займаних позицій і закінчуючи масовим отриманням УБД прокурорами і слідаками за 2-3 дні відрядження.
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24.11.2020 12:59 Ответить
ага полезут они на передок. там выше ротного никого не затащиш ...
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24.11.2020 13:08 Ответить
А на передок і лізти не треба - штабна печатка не на передку.
Головне буде оформити правильно у штабі бОмаги.
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24.11.2020 14:22 Ответить
Сутки в районе ООС и уже участник. Нехилый подгон следакам и прокурорам от зезасмоктыша.
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24.11.2020 14:08 Ответить
По УБД?
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24.11.2020 14:17 Ответить
 
 