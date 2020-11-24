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Лукашенко заявил, что Запад "строит схемы" и хочет подключить РФ к свержению власти в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко заявил, что Запад

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что для его свержения Запад хочет подключить РФ, но не знает, как это сделать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом он заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно - белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность, - сказал он. - Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство".

Лукашенко напомнил, что сейчас по всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития. В данную дискуссию вовлечены рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и государственных структур: "Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания".

"Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и Президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов), - продолжил он. - В связи с этим хочу сказать, что Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых".

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Топ комментарии
+16
...По всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития....

Лукашенко заявил, что Запад "строит схемы" и хочет подключить РФ к свержению власти в Беларуси - Цензор.НЕТ 335
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24.11.2020 11:58
+11
Лукашенко- успокойся!!!!ТЫ проиграл!!!!! Дай людям жить изверг!!!!!
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24.11.2020 11:48
+8
У колгоспника реально підгоріло. Він вже не знає що казати. Приліпити Захід до паРаші - це треба бути дуже "вумним".
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24.11.2020 11:58
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Лукашенко- успокойся!!!!ТЫ проиграл!!!!! Дай людям жить изверг!!!!!
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24.11.2020 11:48 Ответить
Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 8034
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24.11.2020 14:43 Ответить
Не перевелись ещё на постсовке Dolboyoby.
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24.11.2020 15:20 Ответить
Каким людям? Барыгам-Бабарыгам. Уже все заместители Бабарыги признали свою вину в криминальных преступлениях. Бабарыга тоже не отвертится.
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25.11.2020 01:41 Ответить
"большая стройка" по старшебратски от *********** )) когда официально обьявят о фактической сегодняшней оккупации, уже есть готовый дедовский паттерн - "в результате происков запада" ))
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24.11.2020 11:48 Ответить
Tut samoje ploxoje sto za beloruski narod resajet imeno on,a ne narod.On s narodom neimejet nicego obcego.
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24.11.2020 11:57 Ответить
Не согласна. Белорусский народ не единожды поддержал таракана. Теперь придётся за это платить кровью... Как украинцам пришлось за поддержку дважды судимого.
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24.11.2020 12:36 Ответить
...По всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития....

Лукашенко заявил, что Запад "строит схемы" и хочет подключить РФ к свержению власти в Беларуси - Цензор.НЕТ 335
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24.11.2020 11:58 Ответить
У колгоспника реально підгоріло. Він вже не знає що казати. Приліпити Захід до паРаші - це треба бути дуже "вумним".
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24.11.2020 11:58 Ответить
Так он понимает, что после Пашиняна следующий он. Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 2583 И нападать будут не с Запада, а совсем с другой стороны. Но в дом завел врага то он, потому и скулит Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 1910
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24.11.2020 12:10 Ответить
чім брєдовія ****** тим бидло жадібніше сажрьоть...по мєтадічкам кдб ***** куратора
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24.11.2020 12:01 Ответить
зібрати в псіхушкі разом *****, трампа ,додона,сіярто,і прочую живность і вколоти їм галоперідолу нехай поплигають...
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24.11.2020 12:05 Ответить
вполне возможно идут торги крым донбасс белораша молдова от пуйла..
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24.11.2020 12:05 Ответить
Жирно! Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 1096
Но глупо.
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24.11.2020 12:10 Ответить
Як би міг, то звернувся до Лукашенка так - Саша все так, тільки навпаки. І ти ж сам це знаєш. Зашли своїх бійців до вови і виріши питання і ти побачиш, як все зміниться.... В світі. Інакше він вирішить питання з тобою. Вже вирішує.
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24.11.2020 12:15 Ответить
Захід і підключити росію? Лука, ти їх сам підключив до себе all-inclusive
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24.11.2020 12:17 Ответить
Инопланетян хочет подключить, лишь бы свергнуть лукаша, а вообще это особый клинический случай, если так подумать, психиатрия еще будет изучать этот феномен.
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24.11.2020 12:20 Ответить
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что для его свержения Запад хочет подключить РФ, но не знает, как это сделать. Источник: https://censor.net/ru/n3232863

У колгоспника поїхав дах Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 353

Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 2233
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24.11.2020 12:39 Ответить
Галлюцинации ..."Смешались в кучу кони ,люди...." Галоперидол не поможет,только хирургия !
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24.11.2020 13:33 Ответить
Бывший презик РБ и сперматозоид адольфа (даже ус не отклеился), строй мавзолей посереди Минска. Народ тебя изберёт в него вечным манекеном. Станешь единственной мумией в Европе. Или пойдёшь на удобрение картошки.
"Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае фактов" (с)

Источник: https://censor.net/ru/n3232863
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24.11.2020 13:50 Ответить
бульбу в рот - и моменто в морэ!
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24.11.2020 14:42 Ответить
Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 5926
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24.11.2020 15:27 Ответить
кому ти потрібний, голова колгоспу (чи то радгоспу), йди вже та не свисти, ніким у світі не визнаний, на тебе ніхто не звертає уваги, так ти сам лізеш їм у очі кожного разу роблячи все абсурдніші заяви. Йди, лягай вже під *****, бо якщо не він, то ж "солдати НАТО" (с) будуть тебе окуповувати.
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24.11.2020 15:38 Ответить
Краще вже голова колгоспу ніж клоун олігарха.
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25.11.2020 01:37 Ответить
"Україна без Кучми" також свого часу "пошла на убиль". Але з часом все повернулося з більшою силою. Біларусам потрібен час, щоб дозріти.
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24.11.2020 16:17 Ответить
Пусть Запад лучше займется вопросом Ко+Зе.
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25.11.2020 01:36 Ответить
 
 