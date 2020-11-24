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Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю "встретить праздники в режиме онлайн"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает идею введения полного локдауна на новогодние праздники.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Ткаченко отметил, что "по озвученному плану Миндрава нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме и о малом и среднем бизнесе и тому подобное".

По мнению министра, "ситуация должна быть прогнозируемой, а растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной и-за негативного влияния на экономику".

"Лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, Правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме", - подытожил Ткаченко.

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Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю встретить праздники в режиме онлайн 01
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Топ комментарии
+11
Саша, покрышки онлайн не тот эффект.
Да и как кидать куски асфальта онлайн мне не понятно. впрочем, саша, ты и твоя говенная команда с телепомойки Г+Г метать ртом говно онлайн умеете как ни кто лучше в этой стране.
Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю "встретить праздники в режиме онлайн" - Цензор.НЕТ 4411
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24.11.2020 12:09
+8
Эти твари совершенно сознательно убивают экономику.
Да что там экономику?
Они нас убивают.
Почему какое-то чмо - клоун или журнашлюх решает за меня - жить мне или умереть?
От того локдауна (когда транспорт не ездил) до сих пор не оклемались (и это при том, что я фрилансер и максимум куда хожу - до банкомата). А что делать всем предпринимателям?
Вешаться?
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24.11.2020 12:01
+7
Ткаченко - засракуль (заслужєнньій работнік культурьі) вже став очпуїтєльним експертом в царині епідеміології. Поістінє гльіба!
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24.11.2020 12:00
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А вернуть украденное бабло и направить в ковидный фонд -- в голову такие простые решения не приходят ?
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24.11.2020 12:07 Ответить
Хочу ,чтобы вся гнусавая Зелёная власть следующий год провела в режиме онлайн,например в Jope
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24.11.2020 11:58 Ответить
Начался сбор новогодних пожеланий. Глава Мінкульту Ткаченко: Новорічний локдаун підтримую, пропоную "зустріти свята в режимі онлайн" - Цензор.НЕТ 7848
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24.11.2020 12:11 Ответить
как я рад что ни куда ни схожу ни поеду на НГ.. буду дома взаперти в экстазе с зомбоящиком сольюсь))
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24.11.2020 11:59 Ответить
Иди.
Тебе можно и нужно. Глава Мінкульту Ткаченко: Новорічний локдаун підтримую, пропоную "зустріти свята в режимі онлайн" - Цензор.НЕТ 4793
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24.11.2020 12:13 Ответить
не лезь ко мне, вонючий тролль
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24.11.2020 12:26 Ответить
І Водохрещу?
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24.11.2020 12:00 Ответить
Хоча мені пох- я Новий Рік святом не вважаю. І атеїст. Святкуйте що і як хочете без мене.
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24.11.2020 12:01 Ответить
Ткаченко - засракуль (заслужєнньій работнік культурьі) вже став очпуїтєльним експертом в царині епідеміології. Поістінє гльіба!
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24.11.2020 12:00 Ответить
Эти твари совершенно сознательно убивают экономику.
Да что там экономику?
Они нас убивают.
Почему какое-то чмо - клоун или журнашлюх решает за меня - жить мне или умереть?
От того локдауна (когда транспорт не ездил) до сих пор не оклемались (и это при том, что я фрилансер и максимум куда хожу - до банкомата). А что делать всем предпринимателям?
Вешаться?
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24.11.2020 12:01 Ответить
А чого фрілансера так доля бізнесменів турбує?
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24.11.2020 12:03 Ответить
А тому що бізнес - передпроектне управління індустріальними інвестиційними проектами.
Все стоїть.
Повністю.
Замовлень немає.
І не передбачається.
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24.11.2020 12:05 Ответить
То вчися щось інше робити. Якщо здатен.
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24.11.2020 12:14 Ответить
****То вчися щось інше робити*****
Можу таким як ти проводити інструктажі з тактики міського штурму, роботи малих мобільних груп, вогневої підготовки, парамеду, інженерки, трохи снайпінгу.
А, нє..
Не мій контингент. Краще ж з диванчику пописати коментарі..
Вірно?
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24.11.2020 12:59 Ответить
Не потребую- маю більше десятка спеціальностей, тому і не скиглю.
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24.11.2020 13:01 Ответить
Тому що клієнти фрілансерів - це як раз дрібний бізнес.
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24.11.2020 12:06 Ответить
Та невже...))) а де тут мова за дрібний бізнес йде?
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24.11.2020 12:15 Ответить
А хіба значна частина підприємців (ФОПів) - це не дрібний бізнес? Саме про них і мова. Я теж фрілансер, більшість клієнтів - невеликий бізнес, і мене також турбує доля таких бізнесменів, бо це і мій хліб у тому числі.
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24.11.2020 12:18 Ответить
Ещё раз- где в словах "всем предпринимателям" читается "невеликий бізнес"?
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24.11.2020 12:20 Ответить
Ніде. Але, оскількі більшість підприємців - це "невеликий бізнес" - то це не потребує уточнення. Я чомусь думаю, що все зрозуміло, хто що мав на увазі.
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24.11.2020 12:22 Ответить
Ойфсьо.)))
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24.11.2020 12:26 Ответить
Ну, чокаться шампанским в камеру,- это ещё куда ни шло, но, секс - онлайн?!!!...
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24.11.2020 12:05 Ответить
Ти то свою зарплатню міністра отримаєш, а я людям бути. Зелений підлипала.
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24.11.2020 12:05 Ответить
Якщо всі будуть онлайн святкувати Новорічні свята, то весь онлайн може накритись...
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24.11.2020 12:07 Ответить
Саша, покрышки онлайн не тот эффект.
Да и как кидать куски асфальта онлайн мне не понятно. впрочем, саша, ты и твоя говенная команда с телепомойки Г+Г метать ртом говно онлайн умеете как ни кто лучше в этой стране.
Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю "встретить праздники в режиме онлайн" - Цензор.НЕТ 4411
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24.11.2020 12:09 Ответить
Программу "Надзвичайнi cитуацii" то муж ее ведет? Вечно тенденциозно рисует картину тока в черных тонах, походу их доця ведущая? - ватница .
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24.11.2020 13:24 Ответить
Я не смотрю это говн..ще, с разного рода шлюхами от журналистики. И вам не советую. Просмотр разного рода мерзостей от метателей какашек ртом, типа Мосийчук + Мазур = Мразийчук, или разного рода Маричек Падла, ну той, что жена платного борцуна с коррупцией Егорки Хорькова-Соболева, негативно отражается на умственных способностях человека разумного.
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24.11.2020 13:32 Ответить
СПСБ... за понимание. Я ТV, практически. не смотрю... А мразе-мосийчуков смотрет - дегенератом быть , не перебыть.
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24.11.2020 14:01 Ответить
Бач, як, людина може просто вийти із свого кабінету і місяць провести в "ізоляції" (а хто перевірить) нічого при цьому не втрачаючи. А люди які мають мікробізнес, ресторанний, дозвільний постраждають найбільше, тому що різдвяних і новорічних свят вони чекають найбільше. ПреЗедент не дасть збрехати
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24.11.2020 12:10 Ответить
Хуже не будет!
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24.11.2020 12:12 Ответить
Ото ж бо. Говорили, кричали навіть людям. Хоча про що я
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24.11.2020 12:14 Ответить
Рабив до зуму лишь пускають.
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24.11.2020 12:11 Ответить
новогодние праздники/ Неудачный год для слуги Коломойского Ткаченко.Он очень хотел пилить бюджет Киева ."Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ Выборы мэра Киева: "Слуга народа" Ткаченко будет участвовать в праймериз./ Но киевляне вором государственного значения побрезговали и послали по известному адресу. Теперь неудачник пилит бюджет бедного министерства.
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24.11.2020 12:11 Ответить
первое подготовлен дворец спорта на декабрь к концертам или к ковид госпиталю?. второе куда у тебя билеты на новогодние?..третье учили ли не озвучивать панические атаки?)
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24.11.2020 12:18 Ответить
Интересно..
Ляпают что попало..

Знаете больным по фиг на ваши праздники.. Убейтесь об стену. Вместе с теми идиотами которые орали что хуже не будет..
Ковид ушел.. А двухсторонняя пневмония? Сколько будет уходить? Месяц? Два?
Полгода... ? Сколько счас с пневмониями?.. Вы должны не переохлаждаться? Кароче... Люди болеют.. Люди умирают... И всем посрать.. Пейте серрату.. Е мае.. Она рассасывает очаги воспаления.... А если мне хреново после нее? Я смотрю у нашего народа все мозги рассосались.. И выбрали то что выбрали.. Каков поп таков и приход... Чо ты возмущаешься? Ты ничего не изменишь.. Думай о позитиве... ******** позитив.. Страна катится в жопу.. Больные выживают.. Здоровым насрать на больных пока жареный петух не клюнет им в задницу или родственникам.. Даже моя одна моя подруга.. Где ты могла заразиться.. В звезде... Сказала та что работает парикмахером... Е мае... Учителя болеют.. Дети болеют.. Медики болеют.. Пенсионеры умирают.... А дебилам праздники.. Хотя не удивлюсь они и праздники с поминками устроят... А чо?.. Я ничему не удивляюсь.. Уже....
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24.11.2020 12:20 Ответить
Ну положим то что Вы описали было всегда. Только не афишировалось так как ковид и собственно Вас не коснулось. Больные всегда выживали как могли. Причем каждый самостоятельно со своей бедой. Люди болели и дальше будут болеть. Некоторые умирали и дальше будут умирать. С другой стороны люди рождались и будут рождаться, люди праздновали праздники и будут праздновать. Такова жизнь. У кого-то горе, у кого-то веселье.
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24.11.2020 13:33 Ответить
Я не пойму Новый год - это чисто семейный праздник, кто дружит с головой , всегда встречает новый год в кругу семьи. А при чем здесь к нему коронавирус. Карантин, априори, и есть карантин, чтобы его соблюдать независимо от празднично-будничных дней. КАРАНТИН - ЭТО НЕ ПРАЗДНИК , А ВЫЖИВАНИЕ.
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24.11.2020 12:48 Ответить
НА НОВЫЙ ГОД, ПОСЛЕ 24:00, кто мало выпил, идет из дому козу водить, мож где нальют или в дюндель вставят. Родителей посещают нормальные дети , обычно днем первого января. Но при коронавирусе нормальные дети без напоминаний, не будут лишний раз посещать даже родителей, а хоть и на новый год... ПАМЯТКА зеПОДКАЦАПНИКАМ,Минздрав предупреждает: плеазе то дринк колитатя супериоаре, онли, не ниже белого аиста(хотя бы). ПОМНИТЕ , БЕЗМIРНА ВАДА - БIЛОЧКИ РАДА.
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24.11.2020 13:06 Ответить
Смерть сфере услуг! В этот период производство и так стоит... Работает только торговля, ресторанный бизнес, маленькие предприниматели, развлечения. Для них этот месяц это 30-40% выторга за год Им "хана"...
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24.11.2020 12:59 Ответить
А ткаченко еще надеется на благоларность ,понимание и поддержку от нарида,сидящего без денег ,без работы,без перспектив по конурам на новогодние праздники? Или можно просто как всегда проплатить высокий рейтинг осла и его партии?
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24.11.2020 13:04 Ответить
скоро будет .....___999**?:?: йолка )))
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24.11.2020 13:05 Ответить
Речь идет и о креативной экономике - а креативная экономика это что?

Супермаркеты? Барыги на рынках? Или те кто держит рестораны? А может туристические агентства? Простые люди даже не заметили бы если бы вдруг пропали все рестораны и тур агентства.
Википедия пишет -Креативная экономика или экономика знаний - особый сектор экономики, основанный на интеллектуальной деятельности.
У нас сейчас востребованы болтуны и барыги. На инженера,конструктора мало кто хочет учиться. Так что дальше будет только хуже.
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24.11.2020 13:05 Ответить
Это нарапсеянский фэйшн, бубочка его высмотрел в пыниных бэньках.... Вот я думал , шо же их сближает... - шо тот шо этот,в разговоре,выкатывают глаза , шо чикатила.
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24.11.2020 13:19 Ответить
Локдаун має бути тільки для шкіл і садочків, а торгівля і промисловість хай працюють... Невже вони там всі тупі????
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24.11.2020 13:40 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: Новорічний локдаун підтримую, пропоную "зустріти свята в режимі онлайн" - Цензор.НЕТ 6411
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24.11.2020 13:48 Ответить
И то верно ! Покажут вам на гавнянных каналах елку ,праздничный стол с игристыми винами и 95 квартал для бодрости....Чем ни праздник ?
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24.11.2020 13:51 Ответить
А зеленые "слуги" (или другое слово?) будут купать чресла на Мальдивах!
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24.11.2020 13:55 Ответить
Болеше делать нех?
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10.03.2021 12:13 Ответить
 
 