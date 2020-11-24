Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю "встретить праздники в режиме онлайн"

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает идею введения полного локдауна на новогодние праздники.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Ткаченко отметил, что "по озвученному плану Миндрава нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме и о малом и среднем бизнесе и тому подобное".

По мнению министра, "ситуация должна быть прогнозируемой, а растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной и-за негативного влияния на экономику".

"Лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, Правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме", - подытожил Ткаченко.

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