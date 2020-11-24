Горсовет Львова собрался на первое заседание без мэра. Садовый заявил о попытке узурпации власти

Львовский городской совет нового созыва во вторник провел первое заседание, на котором депутаты приняли присягу.

Заседание прошло в сессионном зале Львовского городского совета и в нем приняли участие депутаты от "Европейской солидарности", ВО "Свобода" и партии "Варта", количество которых в целом составляет 39 депутатов. Представители "Самопомочи" и "Голоса" участия в заседании не принимали. Всего в горсовете Львова 64 депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий зачитал результаты выборов депутатов горсовета, после чего старейший депутат совета Роман Грицевич зачитал присягу депутата.

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Также депутаты проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. По решению совета, в него войдут по одному депутату от каждой партии.

После заседания Слипецкий заявил журналистам, что сейчас комиссия устанавливает результаты выборов мэра Львова, и как только они будут установлены, депутаты снова соберутся на сессию, чтобы представить нового голову Львовской объединенной территориальной громады.

Отвечая на вопрос о целесообразности проведения сессии именно 24 ноября Слипецкий отметил, что речь идет не о целесообразности, а о выполнении требований закона.

"У нас есть закон, который обязывает провести первую сессию в определенный срок. Мы и так уже провели сессию позже", – сказал он.

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Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что расценивает проведение сессии 24 ноября как попытку узурпации власти со стороны депутатов. Он утверждает, что по закону после принесения присяги новым составом горсовета предыдущий мэр утрачивает свои полномочия. До официального объявления и приведения к присяге нового мэра горсовет может назначить временный президиум, секретаря, который будет и.о. мэра, заместителей мэра, членов исполкома, а также принимать любые решения по бюджету и так далее.

Садовый во втором туре был переизбран мэром, но официальные результаты еще не объявлены, и в ближайшие дни вступить в должность он не сможет. Он считает, что действия избиркома имеют целью узурпацию власти в городе.

"С сегодняшнего дня ситуация с полномочиями непонятна, потому что сессия фактически прекращает полномочия действующего городского головы. Наши юристы изучают ситуацию… С этой минуты я не буду ничего подписывать, жду разъяснений юристов", – сказал Садовый, комментируя проведение первой сессии городского совета нового созыва.

По его мнению, избирательная комиссия могла еще 23 ноября установить результат по выборам мэра Львова, но "затягивала, чтобы провести это экстренное заседание" горсовета.

"Для чего это делать? Показать свою силу, показать, кто в доме хозяин, нивелировать решение громады. Это глупо, просто глупо", - выразил мнение Садовый.