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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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горсовет (659) Львов (4433) местные выборы (2145) мэр (1632) Садовый (644)

Горсовет Львова собрался на первое заседание без мэра. Садовый заявил о попытке узурпации власти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Горсовет Львова собрался на первое заседание без мэра. Садовый заявил о попытке узурпации власти

Львовский городской совет нового созыва во вторник провел первое заседание, на котором депутаты приняли присягу.

Заседание прошло в сессионном зале Львовского городского совета и в нем приняли участие депутаты от "Европейской солидарности", ВО "Свобода" и партии "Варта", количество которых в целом составляет 39 депутатов. Представители "Самопомочи" и "Голоса" участия в заседании не принимали. Всего в горсовете Львова 64 депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий зачитал результаты выборов депутатов горсовета, после чего старейший депутат совета Роман Грицевич зачитал присягу депутата.

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Также депутаты проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. По решению совета, в него войдут по одному депутату от каждой партии.

После заседания Слипецкий заявил журналистам, что сейчас комиссия устанавливает результаты выборов мэра Львова, и как только они будут установлены, депутаты снова соберутся на сессию, чтобы представить нового голову Львовской объединенной территориальной громады.

Отвечая на вопрос о целесообразности проведения сессии именно 24 ноября Слипецкий отметил, что речь идет не о целесообразности, а о выполнении требований закона.

"У нас есть закон, который обязывает провести первую сессию в определенный срок. Мы и так уже провели сессию позже", – сказал он.

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Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что расценивает проведение сессии 24 ноября как попытку узурпации власти со стороны депутатов. Он утверждает, что по закону после принесения присяги новым составом горсовета предыдущий мэр утрачивает свои полномочия. До официального объявления и приведения к присяге нового мэра горсовет может назначить временный президиум, секретаря, который будет и.о. мэра, заместителей мэра, членов исполкома, а также принимать любые решения по бюджету и так далее.

Садовый во втором туре был переизбран мэром, но официальные результаты еще не объявлены, и в ближайшие дни вступить в должность он не сможет. Он считает, что действия избиркома имеют целью узурпацию власти в городе.

"С сегодняшнего дня ситуация с полномочиями непонятна, потому что сессия фактически прекращает полномочия действующего городского головы. Наши юристы изучают ситуацию… С этой минуты я не буду ничего подписывать, жду разъяснений юристов", – сказал Садовый, комментируя проведение первой сессии городского совета нового созыва.

По его мнению, избирательная комиссия могла еще 23 ноября установить результат по выборам мэра Львова, но "затягивала, чтобы провести это экстренное заседание" горсовета.

"Для чего это делать? Показать свою силу, показать, кто в доме хозяин, нивелировать решение громады. Это глупо, просто глупо", - выразил мнение Садовый.
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Топ комментарии
+34
Тоесть депутаты, большинством посмели собраться, и даже не спросив Садового? Ужас какой...
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24.11.2020 12:13
+29
Просто Садовий ще не вкурсі, що його партія вже в опозиції і прийдеться не давати прямі вказівки, а радитись з новоствореною радою. А хто сказав, що буде легко?
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24.11.2020 12:19
+18
Новообраним депутатам Львівської міськради доводиться голосувати у незручних позах

Садовий просто забрав з сесіійної ради майже всі крісла ))))
Досить "дрібненька помста" ,але це типово для Андрійка "Доля",щирого грекокатолика і вишиванкового "патрійоти"...
Горсовет Львова собрался на первое заседание без мэра. Садовый заявил о попытке узурпации власти - Цензор.НЕТ 8426


у сесійній залі ще не встановлена електронна система для голосування, відсутні крісла, картки для голосування та система "Віче". Тож новообраним депутатам доводиться голосували стоячи і руками
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24.11.2020 12:23
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Свободівці-депутати, це те саме, що комуністи -депутати, тільки з іншого боку, правого. Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади - Цензор.НЕТ 2207
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24.11.2020 19:42 Ответить
Перша сесія тривала кілька хвилин, депутати обрали тимчасову комісію з представників п'яти партій, яка сформує порядок денний сесії. «Голова ТВК виніс законне рішення і закликав до депутатів до праці. Нам ТВК повідомила. Робоча президія, у консультаціях із новим міським головою, напрацює порядок денний на наступну сесію, оприлюднить його і призначить сесію через 10 днів після оприлюднення», - представник «Європейської солідарності» Петро Адамик.
Але Садовий вважає сесію незаконною, бо без капелана. «Порушена традиція міста, бо у нас завжди на сесії першим бере слово капелан", - наголосив Андрій Садовий.
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24.11.2020 17:05 Ответить
поважаю капеланів... але не розумію, що їм робити на сесії???? Садовий ти живеш в якому часі?
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24.11.2020 18:58 Ответить
Капелан мав відспівати Андрійка і його "мономеншість" Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади - Цензор.НЕТ 9811
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24.11.2020 19:43 Ответить
Садовий геть нюх загубив, кричить : Капелан, дай команду! Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади - Цензор.НЕТ 4767
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24.11.2020 19:44 Ответить
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