Австрия начнет вакцинацию от коронавируса в январе, завтра представят всеобъемлющий план

Австрия планирует в начале января начать вакцинацию против коронавируса, завтра будет представлен всеобъемлющий план вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Local.

Согласно плану вакцинации Европейского Союза, в Австрии будет доступно 24 миллиона доз.

По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, процесс, скорее всего, начнется в начале января.

"В январе у нас будет несколько сотен тысяч доз. Соответствующая логистика находится в стадии подготовки. Утверждение (вакцины. - Ред.) на рынке определяет фактический старт", - сказал Аншобер.

Отмечется, что в среду Австрия представит всеобъемлющий план вакцинации, а канцлер Себастьян Курц заявил, что он "вернет Австрию на путь возврата к нормальной жизни".

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