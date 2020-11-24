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Австрия начнет вакцинацию от коронавируса в январе, завтра представят всеобъемлющий план

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Австрия планирует в начале января начать вакцинацию против коронавируса, завтра будет представлен всеобъемлющий план вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Local.

Согласно плану вакцинации Европейского Союза, в Австрии будет доступно 24 миллиона доз.

По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, процесс, скорее всего, начнется в начале января.

"В январе у нас будет несколько сотен тысяч доз. Соответствующая логистика находится в стадии подготовки. Утверждение (вакцины. - Ред.) на рынке определяет фактический старт", - сказал Аншобер.

Отмечется, что в среду Австрия представит всеобъемлющий план вакцинации, а канцлер Себастьян Курц заявил, что он "вернет Австрию на путь возврата к нормальной жизни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия вслед за Словакией планирует массово протестировать население на COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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а у нас куда пообещают очередную дорогу построить? кто как думает ?
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24.11.2020 12:16 Ответить
Звучить як інфа з полю бою...
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24.11.2020 12:17 Ответить
будем посмотреть. с 5 декабря стартует всеобщее тестирование.
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24.11.2020 12:21 Ответить
В Украине тоже начнется в январе... 2022 года.
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24.11.2020 14:56 Ответить
а в Украине только полный локдаун, вся вам вакцинация, одно радует, что зеля будет каждый день весёлые видосики нам снимать успокаивать Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні, завтра представлять всеохопний план - Цензор.НЕТ 4279
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24.11.2020 19:40 Ответить
 
 