В РФ установлен новый рекорд смертности из-за COVID-19 - за сутки умер 491 человек

Россия обновила антирекорд по числу умерших за сутки пациентов, заразившихся коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

За последние сутки в России зарегистрировали 491 смерть заразившихся COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Данные штаба отличаются от цифр, которые дает Росстат - служба выявляет гораздо больше летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Так или иначе зафиксированный сейчас показатель смертности снова оказался максимальным за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в субботу, 21 ноября, когда штаб отчитался о 467 смертях. После этого два дня цифры были заметно ниже - 401 в воскресенье и 361 в понедельник, а до субботы этот показатель несколько раз обновлял максимумы.

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Суточный прирост Covid-19 при этом сократился - за последние сутки выявили 24 326 новых случаев, тогда как накануне регистрировали рекордные 25 173 заражения. В субботу было 24 822 случая, в воскресенье - 24 581. Таким образом, этот показатель снова опустился ниже отметки 25 тысяч, которая впервые была преодолена в понедельник. Планка в 24 тысяч впервые была превышена в пятницу.

За весь период цифры у штаба такие: 2 138 828 заражений, 1 634 671 выписанных, 37 031 умерший.