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В РФ установлен новый рекорд смертности из-за COVID-19 - за сутки умер 491 человек

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В РФ установлен новый рекорд смертности из-за COVID-19 - за сутки умер 491 человек

Россия обновила антирекорд по числу умерших за сутки пациентов, заразившихся коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

За последние сутки в России зарегистрировали 491 смерть заразившихся COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Данные штаба отличаются от цифр, которые дает Росстат - служба выявляет гораздо больше летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Так или иначе зафиксированный сейчас показатель смертности снова оказался максимальным за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в субботу, 21 ноября, когда штаб отчитался о 467 смертях. После этого два дня цифры были заметно ниже - 401 в воскресенье и 361 в понедельник, а до субботы этот показатель несколько раз обновлял максимумы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19, - ВОЗ

Суточный прирост Covid-19 при этом сократился - за последние сутки выявили 24 326 новых случаев, тогда как накануне регистрировали рекордные 25 173 заражения. В субботу было 24 822 случая, в воскресенье - 24 581. Таким образом, этот показатель снова опустился ниже отметки 25 тысяч, которая впервые была преодолена в понедельник. Планка в 24 тысяч впервые была превышена в пятницу.

За весь период цифры у штаба такие: 2 138 828 заражений, 1 634 671 выписанных, 37 031 умерший.
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Топ комментарии
+5
Навіщо нам ця інформація?
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24.11.2020 12:20
+5
Не понимаю и категорически не поддерживаю тех, кто радуется и ёрничает по это поводу! Люди, одумайтесь!!! Оставайтесь думающими людьми, а не зомби! Нельзя ТАКОМУ радоваться!!!

Как можно радоваться тому, что подохло так мало этих скотов?!!!
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24.11.2020 12:26
+3
Найцікавіше, що кацапи купу лікарів привили цією вакциною, але багато з них уже похворіли на ковід...
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24.11.2020 12:25
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Навіщо нам ця інформація?
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24.11.2020 12:20 Ответить
Ну, живуть ж не Марсі, нажаль. Якщо у сусіда за парканом палає стайня - не можна бути байдужим: вогонь не дивиться на твої політичні погляди .
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24.11.2020 12:28 Ответить
Чим більше кацапів здохне тим краще У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 5268
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24.11.2020 13:33 Ответить
Тут вчера грудью на амбразуру кидались защищая вакцину российскую, может кто-нибудь из тех недалёких это прокомментировать.
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24.11.2020 12:23 Ответить
Найцікавіше, що кацапи купу лікарів привили цією вакциною, але багато з них уже похворіли на ковід...
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24.11.2020 12:25 Ответить
Не понимаю и категорически не поддерживаю тех, кто радуется и ёрничает по это поводу! Люди, одумайтесь!!! Оставайтесь думающими людьми, а не зомби! Нельзя ТАКОМУ радоваться!!!

Как можно радоваться тому, что подохло так мало этих скотов?!!!
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24.11.2020 12:26 Ответить
В принципе они также думают.
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24.11.2020 12:33 Ответить
У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001
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24.11.2020 12:59 Ответить
Так більшість українців шкодує Шо мало... У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8217
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24.11.2020 13:34 Ответить
Навперед більше.
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24.11.2020 12:39 Ответить
Смысл писать про смертность от ковид в РФ в том, чтобы мы, сравнивая с украинской и замечая, что на душу населения у нас смертность в 3 раза выше российской, осознавали ущербность.
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24.11.2020 12:55 Ответить
Цифры умерших занижены раз 10....Чтобы показать, какая прекрасная "вакцина" сварена расейскими умельцами из кошачьего дерьма, кедровых шишек, болотной тины и донорской блевотины.... Мертведчук хвастался, что уже укололся...Но, похоже, брешет, потому что ещё живой....Хотя,выглядит, как засохший труп.... У кремлёвской навозной личинки тоже нездоровая трупная желтизна и синева на ботоксных щёчках....
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24.11.2020 13:04 Ответить
У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 2032
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24.11.2020 14:02 Ответить
"спутник" работает.
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24.11.2020 13:18 Ответить
Ерунда.

Они уже давно "впереди планеты всей".
Просто стесняются признать.
Скоро один микроцарь в бункере останется...
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24.11.2020 14:04 Ответить
Не знаю кому как, а мне по нраву такие рекорды!
От всей души желаю расейке ежедневно превышать свои рекорды!
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24.11.2020 14:13 Ответить
так само как и у нас...если соотнести к численности населения
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24.11.2020 14:54 Ответить
Но мы не визжим на весь мир, что ДВА МЕСЯЦА НАЗАД создали вакцину.
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24.11.2020 16:51 Ответить
походу это умирают больше от росийской вакцины У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 3903
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24.11.2020 19:42 Ответить
 
 