Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров: "Хочу, чтобы это были ребята знаковые, с ценностями"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал основные характеристики, необходимые для блогеров "в президентском пуле".
Об этом Подоляк рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу, чтобы это были ребята знаковые, которые имеют ценностный флер", - сказал Подоляк, отвечая на вопрос о планах по формированию пула блогеров.
При этом Подоляк подчеркивает, что "блогеров с ценностями нельзя просто заставить делать то, что им скажет какой-то Миша".
Подоляк убежден, что не нужно заставлять блогеров "писать по каким-то темникам".
"В социальных сетях работает авторитет. Блогеры должны иметь возможность приходить на оффреки в Офис президента, чтобы обсудить текущие вопросы... Для меня работа с блогерами - вопрос ценностей, а не ста долларов", - говорит советник главы ОП.
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Я Вам уже писала......
и еще(!) раз - до свидания......
Что значит разговаривать с репортером «НЕ ДЛЯ ЗАПИСИ» (off the record)?
идет набор суперкоманды "ценностных" блогеров
командиром назначена кучерявая собачка Бабломойского
гидотні блаЗЄнські виродки, ви ж ніби молоде покоління, мусили б знати, що все це смердить совком.
Блогеры за коломойское бабло ...
И зеля гонит на пороха?
А делает точь в точь как он, только хуже!!!!
Петя собрал порохоботов..... Зеля собирает зелеботов.....
Пи-ц.......
А что нибудь хорошее делать зелик не собирается? Посадить оппорыгов, Медведева или брата Ермака?
При хороших делах и боты не нужны!
Ты идиот! И не надейся что у украинцев память короткая!!!
Где, когда, при каких обстоятельствах? Очень интересно.
https://www.unian.ua/politics/10496895-zmi-diznalisya-pro-shcho-govoriv-poroshenko-na-zakritiy-zustrichi-z-loyalnimi-blogerami.html
Ты бы говно так не палилось. Не то на бояру не заработаешь!
Я с идиотами и проплачеными троллями не общаюсь!
А ты подходишь под две эти категории.
https://m.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo