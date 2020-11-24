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Новости Политика Украины
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блогер (205) Подоляк Михаил (243)

Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров: "Хочу, чтобы это были ребята знаковые, с ценностями"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал основные характеристики, необходимые для блогеров "в президентском пуле".

Об этом Подоляк рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы это были ребята знаковые, которые имеют ценностный флер", - сказал Подоляк, отвечая на вопрос о планах по формированию пула блогеров.

При этом Подоляк подчеркивает, что "блогеров с ценностями нельзя просто заставить делать то, что им скажет какой-то Миша".

Читайте также: Советник главы ОП Подоляк заявил, что на интервью Зеленского приглашали журналистов "Суспільного". На телеканале это отрицают

Подоляк убежден, что не нужно заставлять блогеров "писать по каким-то темникам".

"В социальных сетях работает авторитет. Блогеры должны иметь возможность приходить на оффреки в Офис президента, чтобы обсудить текущие вопросы... Для меня работа с блогерами - вопрос ценностей, а не ста долларов", - говорит советник главы ОП.
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Топ комментарии
+22
Арєстовіч нині вихідний. Працює Шкарлет. Заяаив, що "всупереч минулій владі" вони здійснюватимуть доплати вчителям. Але фішка і тму, що його патрон Шмигаль 24 листопада провів засідання уряду, де виплати вчителям заморозити до грудня 2021 року. А тепер я думаю, що це було? Уряд Шмигаля вже минулий?
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24.11.2020 12:28
+17
а єто, случайно, не "ботоферма " в существовании которой обвиняли петю? Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров: "Хочу, чтобы это были ребята знаковые, с ценностями" - Цензор.НЕТ 15
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24.11.2020 12:25
+16
Він зараз зализує екзістенціальну рану після провалу спецоперації з "ветерано-патріотами по 300 грн/шт" біля кафешки, що біля будинку Пороха.
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24.11.2020 12:26
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А шо, Мендель вже фсьо сказала? Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров: "Хочу, чтобы это были ребята знаковые, с ценностями" - Цензор.НЕТ 3477
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24.11.2020 12:34 Ответить
При том что вы ведете себя как мелкие вруны и жулики, никакие блоггеры вам не помогут.
Свежий скандал в Казахстане - министра Криклия с делегацией не пустили на встречу с премьером Казахстана, т.к. он подделал ПЦР-тест на ковид на цветном принтере и его в этом уличили. ссылка
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24.11.2020 12:35 Ответить
Почему-то всегда читаю фамилию этого «деятеля» без четвертой буквы (вторя «О»)....😬
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24.11.2020 12:35 Ответить
Может к Букварю вернётесь для начала?
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24.11.2020 12:38 Ответить
Евгеньевич,
Я Вам уже писала......
и еще(!) раз - до свидания......
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24.11.2020 12:53 Ответить
І не мрійте.
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24.11.2020 13:03 Ответить
и с длинными влажными языками! важно!
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24.11.2020 12:35 Ответить
Каждому важно что-то своё)))
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24.11.2020 12:39 Ответить
Ну как вы покупаете блогеров мы уже знаем. Заставить конечно не можете, зато подкупить это в порядке вещей.
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24.11.2020 12:37 Ответить
Это тот самый советник, который создаёт чудесный образ солнцеликого ЗЕ в медиа? Вау, ну что ж, это профессионал - желаю ему успеха в его нелёгком труде. Кстати, что тарое "оффреки"?
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24.11.2020 12:39 Ответить
Загугіть, якщо здатні.
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24.11.2020 12:43 Ответить
Я загуглил и выяснил, что ни в украинском, ни в русском языках такое слово не имеет никакого значения. Это уровень советника ОП - сленг дворового гопника-любителя, вот всё
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24.11.2020 12:57 Ответить
Тобто не здатні.
Что значит разговаривать с репортером «НЕ ДЛЯ ЗАПИСИ» (off the record)?
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24.11.2020 13:05 Ответить
This idiot again.
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24.11.2020 13:24 Ответить
yes, it's about you again
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24.11.2020 13:30 Ответить
You're just stupid. Дєдушка, тебе до гри в доміно в дворі не пускають? Ти постиш багато і ні про що.
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24.11.2020 13:32 Ответить
Хазяйнуй у себе, малолЄтка.
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24.11.2020 13:34 Ответить
Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 4409
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24.11.2020 12:39 Ответить
Пул блогерів , це і є таж сама - ботоферма Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 1861 .. Подоляк формує прозеленські ботоферми ,, так би прямо і казав . Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 2180 .
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24.11.2020 12:39 Ответить
Запишитесь блогером на "оффреки" при ОП - может там объяснют
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24.11.2020 12:59 Ответить
ПОЦ, ГДЕ ЦЕННОСТИ И ГДЕ ЗЕЛЁНАЯ МРАЗЬ?
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24.11.2020 12:42 Ответить
Одне радує і надихає, - за що ні візьмуться вазелинові, "шостий" мішка Барні вимальовується. Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 8179
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24.11.2020 12:44 Ответить
Где вы взяли откровенного придурка? Они его выпустили чтобы поржать?
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24.11.2020 12:44 Ответить
это типа умный полудурок - аж целый Советник главы ОП Подоляк Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 8493
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24.11.2020 12:51 Ответить
Блок-бастер операция "Спасти рядового ПОЛ-ШЕСТОГО".
идет набор суперкоманды "ценностных" блогеров
командиром назначена кучерявая собачка Бабломойского Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 2764
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24.11.2020 12:48 Ответить
ku*wa, що б не робили, а виходить совдепія.

гидотні блаЗЄнські виродки, ви ж ніби молоде покоління, мусили б знати, що все це смердить совком.
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24.11.2020 12:49 Ответить
не дивуйтесь, це генерація, яка виросла в "простих совєцьких єврейських семьях" Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 398
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24.11.2020 13:02 Ответить
Звісно. Саме така "еліта" личить 73% хохлобидла.
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24.11.2020 13:43 Ответить
Гражданин Подоляк, а если я соглашусь войти в Ваш пул лояльных блогеров, можно будет хвалить президента и Ермака - их высказывания, поведение.?...Или можно только восхищаться и восторгаться? И почём купите мои "перлы"? Могу испражняться в стихах...Но это будет дороже... На 50 грн...
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24.11.2020 12:51 Ответить
После последнего рандеву Соколовой с Аферистовичем, начинаю думать может и она в этом пуле?
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24.11.2020 12:54 Ответить
В Ольгіно шукай - там якраз вони усі й зібрались, вірніше путєн їх там зібрав...
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24.11.2020 12:56 Ответить
да уж, 100 баксами тут не обойдешься.
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24.11.2020 12:57 Ответить
"люди знакові, з цінностями"?!! Хіба такі почнуть піарити та захищати янелоха?!! Ідіот! У зелених лишається надія тілька на ********* - лещенка та арестовича з їх єдиною цінністю - великими бабками!
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24.11.2020 12:58 Ответить
Ботов и телевидения недостаточно!
Блогеры за коломойское бабло ...
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24.11.2020 12:59 Ответить
ну и рожа у этого подоляка .рецидивист настоящий .уголовник слабо сказано будет ..
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24.11.2020 13:04 Ответить
смешно)) видосики зелупня явно утратили силу. Токо ктож из вменяемьіх людей щас за вас впишется?))
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24.11.2020 13:21 Ответить
А я тільки встиг скучити за Днєпром , Лалала та Таньою Лайф....
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24.11.2020 13:35 Ответить
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 7771 , а жаргон, как у зоновсой шестерки Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 7771
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24.11.2020 13:39 Ответить
А пика хіба нє? Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 9429 Подивіться на цей суворий погляд.
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24.11.2020 15:04 Ответить
советники (блогеры) советника главы ОПы..... - **** , это какая то дичь Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями" - Цензор.НЕТ 6937
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24.11.2020 13:49 Ответить
Ой ржу не могу.....
И зеля гонит на пороха?
А делает точь в точь как он, только хуже!!!!
Петя собрал порохоботов..... Зеля собирает зелеботов.....
Пи-ц.......
А что нибудь хорошее делать зелик не собирается? Посадить оппорыгов, Медведева или брата Ермака?
При хороших делах и боты не нужны!
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24.11.2020 13:53 Ответить
Міфічних ;порохоботів; так і не знайшли, хоча навіть СБУ займалася. А от ботоферма ;Зе!диджитал; офіційно визнана її куратором Фьодоровим.
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24.11.2020 14:51 Ответить
https://www.unian.ua/politics/10496895-zmi-diznalisya-pro-shcho-govoriv-poroshenko-na-zakritiy-zustrichi-z-loyalnimi-blogerami.html

Ты идиот! И не надейся что у украинцев память короткая!!!
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24.11.2020 15:51 Ответить
Ти статтю читав, чи української мови не розумієш?
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24.11.2020 16:12 Ответить
"Петя собрал порохоботов"...

Где, когда, при каких обстоятельствах? Очень интересно.
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24.11.2020 15:00 Ответить
А ты я смотрю или тормоз или порохотролль
https://www.unian.ua/politics/10496895-zmi-diznalisya-pro-shcho-govoriv-poroshenko-na-zakritiy-zustrichi-z-loyalnimi-blogerami.html
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24.11.2020 15:50 Ответить
Ти б статтю почитав таки. У вас же ;Яндекс-перекладач; є.
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24.11.2020 16:13 Ответить
То то я смотрю что ты им рашенское чмо пользуешься!!!!
Ты бы говно так не палилось. Не то на бояру не заработаешь!
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25.11.2020 13:23 Ответить
Веди себе культурно, Сєргєєв.
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25.11.2020 14:41 Ответить
Притуши искры из жопы.... Не то взорвешься ...порохнявый!
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25.11.2020 16:02 Ответить
И что? И где там пул? Один раз собрал блогеров, ответил на их вопросы. То есть, никакая организация с дальнейшим специальным сотрудничеством не предполагалась.
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24.11.2020 16:43 Ответить
Извини....
Я с идиотами и проплачеными троллями не общаюсь!
А ты подходишь под две эти категории.
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25.11.2020 13:24 Ответить
Якщо коротко переказати зміст, вийде щось таке - сексот закликав собі подібних: гоп до купи!
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24.11.2020 14:16 Ответить
це не пул а стадо баранів
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24.11.2020 14:28 Ответить
Візьміть зебілку Соньку Стужук, вона вам буде голу дупу показувати та народжувати у прямому ефірі. Бо Ліза Богуцька дуже страшна.
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24.11.2020 15:02 Ответить
Вот как-то оно слово «пула» с молдавского (то бишь с румынского) вот так переводится, шо не совсем изящно получается. И вообще, если «пула» руками поформировать, он может набубнявиться.
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24.11.2020 16:19 Ответить
Это которые за денежные знаки.
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25.11.2020 08:33 Ответить
Вже є готова відповідь
https://m.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo
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25.11.2020 10:02 Ответить
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