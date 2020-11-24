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17-летний парень в третий раз за год угнал маршрутку в Ривном, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

17-летний парень в третий раз за год угнал маршрутку в Ривном, - Нацполиция

17-летний житель села Великий Алексин возвращался от бабушки из Ивано-Франковска. Около 20:00 он приехал на железнодорожный вокзал в Ривном и снова захотел покататься на маршрутке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сделал все, как обычно, "профессионально", ведь ранее дважды похищал аналогичное транспортное средство. Парень пришел на автостоянку на улице Макарова и, поскольку охранник как раз отлучился на несколько минут, беспрепятственно зашел на территорию стоянки. Водительская дверь была закрыта, а вот задняя - нет. В бардачке парень нашел ключи и быстро уехал со стоянки", - говорится в сообщении.

Около 00:30 охранник обходил территорию и увидел, что одной из маршруток нет. Он сразу сообщил в полицию. Патрульным полицейским в это время поступила информация, что водитель транспортного средства мог поехать в село Великий Алексин, поэтому они направились туда. Экипаж патрульных обнаружил маршрутное такси на улице Алексинской в Ривном. Однако парень по требованию полицейских не останавливался и даже сумел "оторваться" от копов, съехав на полевую дорогу и выключив свет фар.

Через некоторое время патрульные инспекторы все же разыскали без механических повреждений и в исправном состоянии транспортное средство на одной из улиц села Великий Алексин.

Сотрудники полиции установили и личность похитителя: им оказался уже всем знакомый 17-летний "угонщик маршруток". Парень аналогичным способом похитил маршрутку 26 февраля этого года, а через четыре дня - еще одну.

Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом без электронного средства контроля. И хотя суд вынес ему приговор - два года испытательного срока, он еще не вступил в законную силу.

По факту незаконного завладения транспортным средством, совершенного повторно, начато досудебное расследование по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Несовершеннолетний признается в содеянном и, как и в прошлые разы, утверждает, что просто хотел покататься.

Также читайте: Увеличение сроков тюремного заключения за угон авто усилит имущественную защиту граждан, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
Та подарите ему уже газельку, у пацана явно призвание.
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24.11.2020 12:24
+22
зробіть вже хлопця маршрутчіком!
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24.11.2020 12:29
+7
Сколько он еще долден маршруток украсть чтобы его в психушку засунули?
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24.11.2020 12:26
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Та подарите ему уже газельку, у пацана явно призвание.
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24.11.2020 12:24 Ответить
зробіть вже хлопця маршрутчіком!
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24.11.2020 12:29 Ответить
Виртуальным у тренажёра в палате 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3849
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24.11.2020 12:48 Ответить
Тогда завтра начнут самолёты и корабли угонять ну как бы брать на прокат 17-летний парень в третий раз за год угнал маршрутку в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6652
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24.11.2020 12:33 Ответить
пацана в психушку, ментов - уволить
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24.11.2020 12:25 Ответить
Сколько он еще долден маршруток украсть чтобы его в психушку засунули?
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24.11.2020 12:26 Ответить
Один авто из президентского обслуживания или катафалк и палата обеспечена 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1457
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24.11.2020 12:52 Ответить
я б в маршрутчики пошёл, пусть меня научат.)))
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24.11.2020 12:27 Ответить
Оце настирний пацан, маршрутчіком буде 17-летний парень в третий раз за год угнал маршрутку в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 867
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24.11.2020 12:28 Ответить
а может его зэбилы новым президентом выберут
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24.11.2020 12:46 Ответить
21 ему только через 4 года 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5634 так что будет другой 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 924
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24.11.2020 12:54 Ответить
він що, встиг рейс у Київ зробити?
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24.11.2020 12:28 Ответить
Киев, Великий Алексин, ул. Алексинская в Киеве, полевая дорога, Ривне.

Что вообще в статье написано?
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24.11.2020 12:31 Ответить
уже відредактували "Патрульным полицейским в это время поступила информация, что водитель транспортного средства мог поехать в село Великий Алексин, поэтому они направились туда. Экипаж патрульных обнаружил маршрутное такси на улице Алексинской в РивномИсточник: https://censor.net/ru/n3232874"
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24.11.2020 12:39 Ответить
парень опытный, так сумел все запутать и не поймешь....
при том, что возвращался от бабушки из ивано-франковска
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24.11.2020 12:46 Ответить
У мальчика явно с головушкой не в порядке. Его родители - здоровые люди? В любом случае их то же пора бы спросить.
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24.11.2020 12:35 Ответить
Да купите вы парню автобус, все видят как он мучается и никто не поможет
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24.11.2020 12:36 Ответить
настоящее кино : "берегись автомобиля"Юнный герой с фамилией Деточкин
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24.11.2020 12:39 Ответить
Интересно, кто будет отвечать, за непринятие мер по предотвращению преступления, когда он в четвертый раз маршруткой задавит кого то?
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24.11.2020 12:42 Ответить
Шутки шутками, а для тех кто внимательно читал материал должны понимать, что подобные покатушки да ещё и с выключенным светом ,заканчиваются серьёзными авариями, где страдают невинные люди, а также другие водилы и их транспортные средства, поэтому надо наказывать и ограничивать, как вариант в психушку на пару лет и давать на завтрак отварные буряки и давать лекарства для успокоения пыла
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24.11.2020 12:45 Ответить
может надо ключи в бардачке не оставлять, для начала?
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24.11.2020 12:57 Ответить
Само собой не надо , но украсть например газель и без ключей не проблема 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2666,
некоторые ещё и техпаспорт с правами там за компанию хранят 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2595
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24.11.2020 13:00 Ответить
Оставьте парня в покое.
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24.11.2020 12:56 Ответить
Третий раз - уже рецидивист!
Правда, без мозгов.
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24.11.2020 12:57 Ответить
Есть хороший способ прекратить угоны транспорта, поломать ему ноги и руки. Для некоторых дебилов понимание правила поведения в обществе доходит только через личные увечья.
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24.11.2020 13:28 Ответить
Может ему жить негде?
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24.11.2020 13:31 Ответить
Маньяк малолетний какой то... 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7600
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24.11.2020 13:31 Ответить
Побеждён - но не сломлен
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24.11.2020 13:32 Ответить
Біля, що в нас за суди? Цей хлопець міг би когось по дорозі вбити.
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24.11.2020 13:35 Ответить
Чему удивляться, у на главнокомандующий на ходу учится.
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24.11.2020 14:02 Ответить
Сэкономил на проезде, рассчитается временем на нарах. Время-деньги.
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24.11.2020 14:36 Ответить
Пока десять раз не угонит - на сажать! Тока с одинадцатого раза!
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24.11.2020 15:24 Ответить
Таксує по ночах
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24.11.2020 15:43 Ответить
серійний шизофренік)
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24.11.2020 16:31 Ответить
рецидивист... роба в полосочку, небо в клеточку.
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24.11.2020 21:52 Ответить
"Угнал и не только никого не сбил, но и маршрутку сберёг. Ай молодец, ай красавчик! Знает цену маршрутке. "
17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6638
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29.12.2020 23:36 Ответить
 
 