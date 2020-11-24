Почти 70% переселенцев нуждаются в жилье, 27% - опасаются выселения из-за невозможности платить за аренду, - Денисова. ВИДЕО
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По оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% внутренне перемещенных лиц в Украине, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"По приблизительным оценкам, при государственной поддержке жилье получили около 1% ВПЛ. В то же время, по оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% ВПЛ", - сказала Денисова во вторник во время презентации своего спецдоклада "Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем она подчеркнула, что на государственном уровне до сих пор нет официальных данных касательно потребностей ВПЛ в жилье. При этом отсутствует информация о количестве ВПЛ, которым жилье было предоставлено при поддержке государства или органов местного самоуправления.
"За все время внутреннего перемещения ни на общегосударственном, ни на местном уровне так и не введено средне- и долгосрочных решений, необходимых для решения жилищных проблем граждан, ставших жертвами конфликта… Около 60% живут в арендованном жилье, из них по крайней мере 27% отмечают риски выселения в связи с невозможностью платить арендную плату", – заявила Денисова.
По ее словам, недостаточные объемы адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов проживания "побуждает их возвращаться на территории, где им потенциально может угрожать опасность". При этом Денисова обратила внимание, что около 65% переселенцев, которые вернулись жить на временно оккупированные территории, – это люди старше 60-ти лет.
Она также попомнила, что 1,5 миллиона граждан Украины (около 3%) были вынуждены оставить места своего проживания и переселиться в другие регионы страны в связи с вооруженной агрессии Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
Программисты выехали сами и жен и детей вывезли.Один в Голландии, двое - в Берлине.
Не?
фотки с бабулями возле танков и плакатами "не хотим кормить нахлебников из ЕС" распространять не надо. Лишний раз спалишься как российской пропагандист - для того эти фотки и снимались.
А у меня знакомые переселенцы первыми в добробаты вступили.
Те кто остались под оккупацией-предатели,сволочи.Те,кто выбрали Украину,потеряв все в жизни-тоже сволочи,валите назад...
Смотрите,чтоб вам не пришлрсь пережить потерю имущества.Иногда случаеться...у особо борзых.
Сейчас у эителей Луганона, понятно, в головах насрано. Но весной 14 года луганчане 99% луганчан сидело дома, и ждало смотреть по телику шоу зачистки Альфой здания СБУ. Не дождались и свалили.
И правильно сделали.
В Луганске остались те кому ехать ну совсемуж некуда. Так что, учитывая, что государство не может помочь переселенцам (и понятно -у нас тяжелая ситуация) никто не имеет права упрекать тех кто там остался.
А тем кто уехал надо помочь.
а то когда я читаю, какие все "луганчане плохие" и только и делали что "звали Путина", можно подумать что у нас реально гражданская война, а не война Украины с армией России, посланной Путиным.
А вы тут поносите ВСЕХ переселенцев с Донбасса, которые бежали как раз от российской агрессии.
Так что болен не я, а те кто в ваше говнище верят и хавают за чистую монеты, пропагандон ты ольгинский.
Так и не поняли кто виноват в катастрофе Донбасса ?
Значит мне должны дать квартиру?
А твоя методичка вже застаріла.
На дочекаєтесь, сволота москальська!!!!!!
Все печально.
Житла ніхто нікому не дасть. Бо це гроші, ті в кого вони є, зазвичай не схильні ділитись. А спільні гроші платників податків в Україні не покривають навіть суспільних потреб. Тож до приватних справа ніколи не дійде.
Прошло 6 лет.По прежднему слышу-предатели,сволочи,быдло...
Приезжала проведать старенькую мать в Донецк-я там бандеровка,предатель,сволочь.Здесь-тоже.
Спасибо,соотечественники...