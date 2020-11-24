Почти 70% переселенцев нуждаются в жилье, 27% - опасаются выселения из-за невозможности платить за аренду, - Денисова. ВИДЕО

По оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% внутренне перемещенных лиц в Украине, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По приблизительным оценкам, при государственной поддержке жилье получили около 1% ВПЛ. В то же время, по оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% ВПЛ", - сказала Денисова во вторник во время презентации своего спецдоклада "Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Вместе с тем она подчеркнула, что на государственном уровне до сих пор нет официальных данных касательно потребностей ВПЛ в жилье. При этом отсутствует информация о количестве ВПЛ, которым жилье было предоставлено при поддержке государства или органов местного самоуправления.

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"За все время внутреннего перемещения ни на общегосударственном, ни на местном уровне так и не введено средне- и долгосрочных решений, необходимых для решения жилищных проблем граждан, ставших жертвами конфликта… Около 60% живут в арендованном жилье, из них по крайней мере 27% отмечают риски выселения в связи с невозможностью платить арендную плату", – заявила Денисова.

По ее словам, недостаточные объемы адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов проживания "побуждает их возвращаться на территории, где им потенциально может угрожать опасность". При этом Денисова обратила внимание, что около 65% переселенцев, которые вернулись жить на временно оккупированные территории, – это люди старше 60-ти лет.

Она также попомнила, что 1,5 миллиона граждан Украины (около 3%) были вынуждены оставить места своего проживания и переселиться в другие регионы страны в связи с вооруженной агрессии Российской Федерации.