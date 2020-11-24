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Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун

Новости Цензор.НЕТ Общество

Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун

В музее Революции Достоинства считают, что действовали законно, когда перечисляли подрядчику авансовый платеж в размере 80% стоимости проекта Мемориала Небесной Сотни.

Об этом заявила заместитель директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Оксана Моргун, говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Предварительную оплату товаров регулируют постановления Кабинета Министров. В постановлениях №№117 и 1764 урегулирован вопрос такой предоплаты. Поэтому законное основание перечислить деньги в размере 111 млн грн у нас было. Генподрядчик открыл счет в Государственной казначейской службе, и мы туда перечислили средства. Для того, чтобы взять их с этого счета, он должен предоставить казначейской службе счета на все платежи и информацию, на что он будет тратить эти средства. Это не его личный счет, он не может свободно распоряжаться этими средствами", - сказала Моргун.

Она также отметила, что с генподрядчиком был составлен предварительный план работ, но когда договор уже был заключен, на земельный участок прокуратурой был наложен арест в связи с необходимостью проведения следственных экспериментов.

Полную версию статьи читайте здесь.

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+8
Та питання зовсім в іншому.
Гроші де?
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24.11.2020 12:45
+5
Не спеши обвинять.
Ведь гранит должен быть гранитным.
Так?
А липы - липовыми.
Ну вот. Всё по-честному.
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24.11.2020 12:47
+5
Головка бо-бо?
Визивай швидку.
По темі є що сказати?
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24.11.2020 12:54
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Не спеши обвинять.
Ведь гранит должен быть гранитным.
Так?
А липы - липовыми.
Ну вот. Всё по-честному.
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24.11.2020 12:47 Ответить
А то место в статье про арест стройплощадки никто не увидел? Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун - Цензор.НЕТ 9308
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24.11.2020 12:58 Ответить
"липы из Нидерландов и гранит из США" єто из нового расследования петуШария? Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун - Цензор.НЕТ 3451
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24.11.2020 12:48 Ответить
Спс) В статье, кстати, хорошо расписано на что потратили деньги.

Где зебилы воющие про пропажу?
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24.11.2020 12:54 Ответить
Шо ж ти таке тупеньке? Про це ж тут написано.
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24.11.2020 12:50 Ответить
По словам Оксаны Моргун, за это время были заказаны материалы, которые везли из-за границы. Основной из них - белый гранит, его везли из США. А также липы, их доставляли из Нидерландов.

Источник:https://censor.net/ru/r3232845
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24.11.2020 12:52 Ответить
Хорошо) - купили гранит и липы. так вы ж в падучей бились что все украл директор музея Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун - Цензор.НЕТ 8886
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24.11.2020 12:56 Ответить
Где гранит и липы на 111,5 млн.?
Покажи.
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24.11.2020 12:58 Ответить
спрашивай у подядчика. Причем тут музей?
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24.11.2020 12:59 Ответить
Спросят и у них.
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24.11.2020 13:00 Ответить
Но спрашивают почему-то только у музея, который к тем деньгам никаким боком.

Потому что задача у зебилоидов просто обосрать. Хоть как-нибудь.
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24.11.2020 13:04 Ответить
Музей Майдану мав законну підставу переказати 111 млн грн генпідряднику на будівництво меморіалу, - заступниця директора Моргун - Цензор.НЕТ 4174
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24.11.2020 13:02 Ответить
Музей Майдану мав законну підставу переказати 111 млн грн генпідряднику на будівництво меморіалу, - заступниця директора Моргун - Цензор.НЕТ 8643
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24.11.2020 12:59 Ответить
Так зачем ты сюда петушария приплёл, "честный" ты "наш"?
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24.11.2020 13:01 Ответить
Та питання зовсім в іншому.
Гроші де?
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24.11.2020 12:45 Ответить
У Ігоря Валєріча запитай.
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24.11.2020 12:46 Ответить
Запитаємо.
І у валєріча теж.
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24.11.2020 12:49 Ответить
На депозитах.
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24.11.2020 12:54 Ответить
Зебілосуки,що далі..?,а може хто знає..,де падлюка партнов поки ще живе?
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24.11.2020 12:47 Ответить
Головка бо-бо?
Визивай швидку.
По темі є що сказати?
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24.11.2020 12:54 Ответить
по темі - висмоктана з портновського хера "сенсація".
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24.11.2020 13:00 Ответить
Очень часто деньги из бюджета поступают к концу года, когда нет времени их потратить и они возвращаются в бюджет. Это государственная уловка, чтоб "кинуть" тех, кому обещано госфинансирование и это занесено в утвержденный бюджет. Музей "выкрутился", перечислив огромный аванс подрядчику, но всех остальных до сих пор, кто пробовал так поступить, уголовно преследовали. Я знаю фирму, которая получила в декабре деньги за строительство котельной, так ребята героическими усилиями к 15 января ее таки построили, а 16 января уже приехала проверка по "сигналу", что деньги перечислены, а объект не готов до конца года.
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24.11.2020 13:16 Ответить
прочитав брехню пані Оксани про крадіжку грошей. Стає гірко на душі, що у нас бездарні не профі керівники розказують байки. При будівництві любої споруди замовником ведеться технічний щомісячний технічний наляд за обсягами та за придбаними матріалами і складаються акти. По тих актах і списуються кошти з замовника-музею. Зараз СБУ шукає пальчики тих злодійчиків які провернули цю аферу .Грошенята то держані потрібно відповідати за крадіжку. У мене стаж 48років на посадах підрядника та замовника і я ніколи не одержував і не давав аванс біпьше 30% це принята практика використання державних коштів Питання до казначейства -де гроші??
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24.11.2020 13:18 Ответить
написано ж - купили ліпи з Нідердандів та граніт зі США. Тепер їздять провідують липи, платять за їх утримання, а також за зберігання граніту.
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24.11.2020 13:32 Ответить
 
 