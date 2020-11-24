Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун
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В музее Революции Достоинства считают, что действовали законно, когда перечисляли подрядчику авансовый платеж в размере 80% стоимости проекта Мемориала Небесной Сотни.
Об этом заявила заместитель директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Оксана Моргун, говорится в статье Цензор.НЕТ.
"Предварительную оплату товаров регулируют постановления Кабинета Министров. В постановлениях №№117 и 1764 урегулирован вопрос такой предоплаты. Поэтому законное основание перечислить деньги в размере 111 млн грн у нас было. Генподрядчик открыл счет в Государственной казначейской службе, и мы туда перечислили средства. Для того, чтобы взять их с этого счета, он должен предоставить казначейской службе счета на все платежи и информацию, на что он будет тратить эти средства. Это не его личный счет, он не может свободно распоряжаться этими средствами", - сказала Моргун.
Она также отметила, что с генподрядчиком был составлен предварительный план работ, но когда договор уже был заключен, на земельный участок прокуратурой был наложен арест в связи с необходимостью проведения следственных экспериментов.
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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Ведь гранит должен быть гранитным.
Так?
А липы - липовыми.
Ну вот. Всё по-честному.
Где зебилы воющие про пропажу?
Источник:https://censor.net/ru/r3232845
Покажи.
Потому что задача у зебилоидов просто обосрать. Хоть как-нибудь.
Гроші де?
І у валєріча теж.
Визивай швидку.
По темі є що сказати?