Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун

В музее Революции Достоинства считают, что действовали законно, когда перечисляли подрядчику авансовый платеж в размере 80% стоимости проекта Мемориала Небесной Сотни.

Об этом заявила заместитель директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Оксана Моргун, говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Предварительную оплату товаров регулируют постановления Кабинета Министров. В постановлениях №№117 и 1764 урегулирован вопрос такой предоплаты. Поэтому законное основание перечислить деньги в размере 111 млн грн у нас было. Генподрядчик открыл счет в Государственной казначейской службе, и мы туда перечислили средства. Для того, чтобы взять их с этого счета, он должен предоставить казначейской службе счета на все платежи и информацию, на что он будет тратить эти средства. Это не его личный счет, он не может свободно распоряжаться этими средствами", - сказала Моргун.

Она также отметила, что с генподрядчиком был составлен предварительный план работ, но когда договор уже был заключен, на земельный участок прокуратурой был наложен арест в связи с необходимостью проведения следственных экспериментов.

Полную версию статьи читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство Мемориала Майдана заблокировано в 2019-м году решением суда, - Вятрович

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.