Мы фиксируем уменьшение количества образцов, поступающих для ПЦР-тестов. Симптомы ОРВИ являются основанием для проверки на COVID-19, - Ляшко

Симптомы ОРВИ являются основанием обратиться к врачу первичного звена и пройти тестирование на COVID-19.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"При имеющейся мощности нашей лабораторной базы делать 50 тыс. исследований в сутки, в последнее время мы фиксируем уменьшение количества образцов в лабораториях. Хотел бы подчеркнуть, Украина сегодня на красном уровне распространения коронавирусной болезни, поэтому люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, а это внезапное начало заболевания, лихорадка свыше 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса - это все основания обратиться к врачу и сдать образцы на исследование", - сказал Ляшко.

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Главный санитарный врач отметил, что в случае отказа в проведении тестирования пациент может обратиться на горячую линию Контакт-центра МЗ 0800 60 20 19, операторы которого должны зафиксировать обращение.