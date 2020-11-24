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Мы фиксируем уменьшение количества образцов, поступающих для ПЦР-тестов. Симптомы ОРВИ являются основанием для проверки на COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Мы фиксируем уменьшение количества образцов, поступающих для ПЦР-тестов. Симптомы ОРВИ являются основанием для проверки на COVID-19, - Ляшко

Симптомы ОРВИ являются основанием обратиться к врачу первичного звена и пройти тестирование на COVID-19.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"При имеющейся мощности нашей лабораторной базы делать 50 тыс. исследований в сутки, в последнее время мы фиксируем уменьшение количества образцов в лабораториях. Хотел бы подчеркнуть, Украина сегодня на красном уровне распространения коронавирусной болезни, поэтому люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, а это внезапное начало заболевания, лихорадка свыше 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса - это все основания обратиться к врачу и сдать образцы на исследование", - сказал Ляшко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ПЦР остается главным методом выявления коронавируса, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач отметил, что в случае отказа в проведении тестирования пациент может обратиться на горячую линию Контакт-центра МЗ 0800 60 20 19, операторы которого должны зафиксировать обращение.
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Топ комментарии
+2
Шо, лохов поубавилось?
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24.11.2020 13:11
+2
Главное привыкнуть к добровольной тюрьме.
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24.11.2020 13:33
+2
Так врачам разрешили ставить диагноз COVID-19 "на глаз", без тестов!
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24.11.2020 14:15
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Правила форума Совет форумчан
Якщо бажаючих здавати тести стає все менше, потрібно починати масові перевірки груп ризику ПЛР тестами. Медики, педагоги, водії транспорту, такстити, правоохоронці, чиновники, комунальники, продавці, кур'єри, працівники сфери послуг - всі вони мають щомісяця проходити ПЛР тест і мати сертифікат здоров'я який має бути як бейдж зверху на одязі, щоб кожен хто спілкується з ними знав що людина перевірена і не має небезпечних захворювань.
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24.11.2020 13:02 Ответить
Сегодня тест отрицательный, а завтра нет. Какие , нафик, сертификаты здоровья? Вы представляете масштабы тестирования?
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24.11.2020 13:09 Ответить
В Китаї є сертифікати здоров'я і ці сертифікати дозволили подолати коронавірус серед 1,5 млрд людей! В Китаї роблять один ПЛР тест на десять зразків і якщо там є коронавірус, беруть повторні тести у всіх 10 пацієнтів і визначають хворих.
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24.11.2020 13:13 Ответить
Деньги есть на это и сознательность населения?
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24.11.2020 13:18 Ответить
Це біологічна безпека держави, тому гроші на це потрібно знайти а населення примусити!
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24.11.2020 13:20 Ответить
Наивный
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24.11.2020 17:22 Ответить
ВОЗ недавно заявила - "мы видим некоторое снижение распостранения". И Ляшко увидел.
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24.11.2020 13:07 Ответить
Тест за 1500 грн ? Этот деятель на откатах видимо
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24.11.2020 13:08 Ответить
реально, в тесті зараз нема сенсу.
В лікарню не покладуть, ліків безкоштовних теж йок.
Нафіга він якщо доходити все одно дома...
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24.11.2020 13:11 Ответить
Шо, лохов поубавилось?
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24.11.2020 13:11 Ответить
Ну, зафиксировали (на горячей линии), и что?!?! Тест всё равно не делают))))) цирк для видосиков...
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24.11.2020 13:19 Ответить
Хм. Логично.
1) Работодатели ужимаются в доходах, а потому не готовы оплачивать сотрудникам тестирование "на всякий случай". Хотя некоторые все же заставляют.
2) И главное. Здоровый человек без симптомов вряд ли пойдет делать тест. Зачем? Отсюда - выходит с симптомами уже поменьше народу.
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24.11.2020 13:20 Ответить
Я давно говорила пока всех не обилетят со своими тестами по 1000 гривен минимум то не успокоятся.
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24.11.2020 13:29 Ответить
Главное привыкнуть к добровольной тюрьме.
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24.11.2020 13:33 Ответить
От дебил ещё один Милованов, семейние врачи не направляют на тест, говорят: вот когда совсем хреново станет, тогда пройдешь, а этот пургу гонит.
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24.11.2020 13:42 Ответить
Это точно.Почему в Харькове так резко упала статистика, да потому что тестировать стали тех, у кого температура выше 38 и рентген показал пневмонию.Остальные при желании сами могут протестироваться за деньги. При выписке с больничного тоже не делают. Две недели прошло,самочувствие нормальное и все, никаких тестов.
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24.11.2020 14:09 Ответить
Симптомы ОРВИ являются основанием обратиться к врачу первичного звена и пройти тестирование на COVID-19.

На практиці лікарі не дають направлення на тест, якщо бронхіт чи ГРВІ, кажуть, що хрипів не має. В кращому разі посилають зробити рентген. На тест направляють, тоді коли є запалення легень.
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24.11.2020 13:50 Ответить
Реальна кількість хворих і заразних на коронавірус мінімум у 10 (десять) разів більша, ніж хронічно брешуть зеленські-ляшки-степанови - шмигулі. Переважна більшість народу переносить інфекцію в легкій і середньої важкості формі (як звичайну простуду) і нікуди не звертаються взагалі. А ляшки враховують лише тих, хто звернувся і у кого позитивний тест на ПЛР.
Це злочинний режим продажних злодюг і брехунів.
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24.11.2020 14:03 Ответить
Так врачам разрешили ставить диагноз COVID-19 "на глаз", без тестов!
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24.11.2020 14:15 Ответить
 
 