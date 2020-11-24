РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15887 посетителей онлайн
Новости Общество
1 798 6
майдан (4138) обыск (1845) Небесная Сотня (409) Музей Майдана (61) Моргун (7)

Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун

Новости Цензор.НЕТ Общество

Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун

В музее Майдана сообщили, что генподрядчик по строительству мемориала Героям Небесной Сотни пока не может официально отчитаться об использовании аванса, но прислал письмо, в котором было перечислено, что уже приобретено.

Об этом заявила заместитель директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Оксана Моргун, говорится в статье Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, общались ли представители музея все это время с генподрядчиком и как он отчитывался об использовании денег, она уточнила, что отправлялись письма, чтобы уточнить, что закуплено. По словам Оксаны Моргун, после того, как липы привезли в Украину, представители музея ездили смотреть, как их высаживали в питомнике. А потом навещали их, когда они зацвели. Также генподрядчик показывал им закупленные гранитные плиты. Замдиректора добавляет, что генподрядчик прислал письмо, в котором было перечислено, что уже приобретено. И в нем, по ее словам, указана стоимость.

"Цены на материалы соответствовали тем, что указаны в сметной документации, утвержденной государственной экспертизой. Но пока официально отчитаться об авансе он перед нами не может. Потому что по договору мы должны принять и работы, и материалы комплексно, – говорит Оксана Моргун. – Поскольку с этой проблемой мы столкнулись давно, то уже информировали о ней и Министерство экономики, и Минрегион. Чтобы они нам сообщили, существует ли механизм, который позволит генподрядчику отчитаться о том, на что потрачены средства, и можем ли мы принять материалы в случае, когда проект так вот "завис". Но, к сожалению, такой механизм законодательством не предусмотрен".

Полную версию статьи читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
красти та брехати...- брехати та красти...наше все...
" хлеб не должен находиться вне учета, ибо социализм - это прежде всего учет." Ленин... Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун - Цензор.НЕТ 2639
показать весь комментарий
24.11.2020 13:04 Ответить
Навещали липы....
А гранит они не навещали?
Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун - Цензор.НЕТ 9447
показать весь комментарий
24.11.2020 13:13 Ответить
По словам Оксаны Моргун, после того, как липы привезли в Украину, представители музея ездили смотреть, как их высаживали в питомнике. А потом навещали их, когда они зацвели. Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун - Цензор.НЕТ 7138
Источник:https://censor.net/ru/n3232885
показать весь комментарий
24.11.2020 13:14 Ответить
У Моргун липовый чай за 100 млн - это любимый напиток... Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун - Цензор.НЕТ 8804
показать весь комментарий
24.11.2020 13:32 Ответить
Класична схема-договорняк розкрадання бюджетних коштів у трикутнику: МУЗЕЙ (моргуни)- ПРОКУРАТУРА(СУД)(горбатюки) - ПІДРЯДНИК (бандюки). МУЗЕЙ авралом перекидає 111 млн. гривень (передплати!) БАНДЮКАМ. СУД З ПРОКУР(В)АТУРОЮ тут же наклають заборону на будівництво музею. БАНДЮКИ 2 роки "крутять 111 млн. гривень а нал і навар ділять між зацікавленими сторонами. Через два роки починаються показові "перевірки", директор музею з юристами "спокійні" (ще б пак!), а зам. директора контролює, як "липи цвітуть". Цікаво - хто контролює, чи "хрущі над тими липами гудуть?" Генпідрядник з будівництва меморіалу Небесної Сотні не може офіційно відзвітувати, тому що ми повинні комплексно прийняти роботи та матеріали, - Моргун - Цензор.НЕТ 8442
показать весь комментарий
24.11.2020 13:52 Ответить
ще пару днів назад тут кричали ,що Зеленський *********** на ідеали Майдану,бандити з СБУ творять безчинства,хоча обшуки проводились співробітниками МВС,а сьогодні виявляється,що є ознаки злочину і тихо щось стало!
показать весь комментарий
24.11.2020 16:27 Ответить
 
 