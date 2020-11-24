Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун

В музее Майдана сообщили, что генподрядчик по строительству мемориала Героям Небесной Сотни пока не может официально отчитаться об использовании аванса, но прислал письмо, в котором было перечислено, что уже приобретено.

Об этом заявила заместитель директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Оксана Моргун, говорится в статье Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, общались ли представители музея все это время с генподрядчиком и как он отчитывался об использовании денег, она уточнила, что отправлялись письма, чтобы уточнить, что закуплено. По словам Оксаны Моргун, после того, как липы привезли в Украину, представители музея ездили смотреть, как их высаживали в питомнике. А потом навещали их, когда они зацвели. Также генподрядчик показывал им закупленные гранитные плиты. Замдиректора добавляет, что генподрядчик прислал письмо, в котором было перечислено, что уже приобретено. И в нем, по ее словам, указана стоимость.

"Цены на материалы соответствовали тем, что указаны в сметной документации, утвержденной государственной экспертизой. Но пока официально отчитаться об авансе он перед нами не может. Потому что по договору мы должны принять и работы, и материалы комплексно, – говорит Оксана Моргун. – Поскольку с этой проблемой мы столкнулись давно, то уже информировали о ней и Министерство экономики, и Минрегион. Чтобы они нам сообщили, существует ли механизм, который позволит генподрядчику отчитаться о том, на что потрачены средства, и можем ли мы принять материалы в случае, когда проект так вот "завис". Но, к сожалению, такой механизм законодательством не предусмотрен".

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.