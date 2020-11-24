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Дерюгина о Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве: 23 страны делают большой подвиг ради спорта. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Уже на этой неделе, с 26 по 29 ноября в Киевском дворце спорта стартует 36-ой Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Из-за пандемии коронавируса "Европейская гимнастика" (European Gymnastic) решила перенести несколько чемпионатов Европы, запланированных в этом году. Но все же три из них состоятся. Первый - по художественной гимнастике - пройдет именно в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в понедельник, 23 ноября, на пресс-конференции в Киеве сообщил президент "Европейской гимнастики" Фарид Гаибов.

"Первый чемпионат пройдет в этой прекрасной стране. Это уже второй раз, когда здесь проводится Чемпионат Европы, также здесь проводился Чемпионат мира", - отметил он.

Фарид Гаибов также рассказал, что Европейская гимнастика вынуждена была разработать новые рекомендации по организации соревнований и всех противоэпидемических мероприятий.

Дерюгина о Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве: 23 страны делают большой подвиг ради спорта 01

"Это достаточно большой документ и мы постарались учесть все новые правила, рекомендации. Конечно же, это определенные неудобства нашим организаторам, но еще раз спасибо за то, что они смогли все сделать правильно", - сказал он.

Как рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, несмотря на пандемию Covid-19, в сентябре этого года Украина успешно провела международный турнир по художественной гимнастике - "Кубок Дерюгиной", а теперь проводит в столице и континентальное первенство.

"Нам очень приятно, что художественная гимнастика работает, дети готовятся к основным соревнованиям, к Олимпийским играм. Два месяца назад мы провели в Киеве "Кубок Дерюгиной" и провели на высоком уровне. В такие тяжелые времена мы провели это мероприятие и сейчас мы проводим Чемпионат Европы в городе Киеве", - сказал Гутцайт.

Дерюгина о Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве: 23 страны делают большой подвиг ради спорта 02

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина в свою очередь отметила, что 23 страны, которые примут участие в чемпионате, делают большой подвиг ради спорта.

"Я знаю, какие безумные трудности испытывает сегодня каждая страна. Сегодня гимнастика борется за свое сосуществование в мире, потому что когда перенесли Олимпиаду, когда убрали все соревнования - мы всеми силами пытались делать в стране все, что мы могли сделать. Даже больше. Все для того, чтобы подготовить детей к соревнованиям, потому что психологически, физически и морально было тяжело. Поэтому 23 страны, которые приезжают - эти страны делают подвиг ради спорта. Ради того, чтобы сохранить гимнастику к Олимпиаде, сохранить Олимпийские игры", - отметила она.

Финал Чемпионата Европы по художественной гимнастике будет транслироваться на эфирном канале Индиго TV, зрители которого получат доступ к просмотру важного события на всех платформах (Т2, спутник, отт-сервисы и кабельное телевидение), а полную версию и все выступления сборной на Чемпионате Европы смогут посмотреть пользователи платформы OLL.TV. "Болельщики не смогут прийти лично на Чемпионат, но мы сделаем все возможное для того, чтобы соревнования смогли люди в любой точке страны", - отметил директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов.
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Для непосвященных сообщаю, что участие во всех "кубках", которые организовывает и проводит Дерюгина, стоят в 2-3 раза больше, чем в любой европейской стране. А украинская гимнастика уже много лет "пасет задних" на всех мировых чемпионатах.
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24.11.2020 13:07 Ответить
Добавлю только, что дерюгина - рыг, и от этого она никогда не отмоется.
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24.11.2020 13:10 Ответить
Бабло уже давно победило Дерюгину. Поэтому рыги, россияне, сепары - ей фиолетово. Главное чтобы бабло платили. И "отмываться" она не собирается. Нормально себя чухает. КТО ей предъявит?
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24.11.2020 13:29 Ответить
Там вся сімейка така: "блоха" також один день в "компарті", два -- в "риґах". Тьху, яке мерзотне меркантильне сімейство.
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24.11.2020 13:50 Ответить
На чьи денежки это сборище? На ковидные? Или Дерюгина на свои "гуляет"?
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24.11.2020 13:08 Ответить
Просто бізнес, нічого особистого.
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24.11.2020 13:12 Ответить
Кому эпидемия, кому денег мало.
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24.11.2020 13:15 Ответить
обычно, подвиги совершают...)
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24.11.2020 13:36 Ответить
Як же ця ***** плакалася, коли поїздку її підопічних в москву (під час війни) відмовилася фінансувати держава Україна. Ех Олежка, Олежка - був ти хорошим футболістом (як і твоя жінка - гімнасткою), а людина - ти гівно (як і твоя жіночка).
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24.11.2020 13:47 Ответить
Вадик Мисюра просто непотопляемый,красава,и тут он приткнулся.. Дерюгіна про Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві: 23 країни роблять великий подвиг заради спорту - Цензор.НЕТ 8587
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24.11.2020 14:30 Ответить
з цвітінням зеленої плісняви паскудні ригі знову захопили весь спорт у країні(( бздірюгіни, гутсрайти.. легку атлетику потворний дауняцький риг хабібуллін знову буде кацапським допінгом заливати як до 2014-го(((
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24.11.2020 14:54 Ответить
 
 