Зеленский уволил Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА и назначил и.о. Примуша, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №510/2020.

"Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Другим указом 511/200 Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Хмельницкой областной государственной администрации на Романа Примуша.

Напомним, ранее Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Сергея Гамалия.

Отметим, что Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА 22 ноября 2019 года.

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