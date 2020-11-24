Проект мемориала Небесной Сотни станет дороже, если расторгнуть договор с генподрядчиком, - замдиректора музея Майдана

В музее Майдана рассказали, что генподрядчик может вернуть оставшиеся средства на построение мемориала Героям Небесной Сотни, если расторгнуть с ним договор. Но в таком случае проект станет дороже.

Об этом заявила заместитель директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Оксана Моргун, говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Они могут вернуть только если мы с ними расторгаем договор. Но в таком случае неизвестна уже и дальнейшая судьба мемориала. Проект станет дороже, потому что с момента, как мы заключили договор, стоимость работ возрастает. На момент, когда составлялась проектно-сметная документация, средняя заработная плата строителей по Киеву была 7,8 тысячи гривен. Сейчас она уже выросла до 11,5 тысячи. И при проведении нового тендера нужно будет делать новую документацию", - отметила Моргун.

Кроме того, по ее словам, нужно где-то хранить материалы и за это тоже платить.

"Деревья нуждаются в уходе, на это тоже идут дополнительные средства, которые не предусматривались проектом и возникли в связи с арестом земельных участков. Сейчас генподрядчик это обеспечивает за свой счет и ответственность на нем. Они нам пишут письма и спрашивают, когда начнутся строительные работы. Мы прилагаем им письма из Офиса Генпрокурора и пишем, что сроки не определены. Определение суда, с которым приехали к нам на обыск, содержало ​​информацию о том, что музей вместе с генподрядчиком заключили договор, но признаков выполнения строительных или подготовительных работ они не видят. Они видят, что нашей целью было завладение государственными средствами без всякой перспективы на дальнейшее строительство. То есть, мы якобы преследовали цель вообще не строить. И там не фигурирует третья сторона – прокуратура, не фигурируют два ареста. Не написано, что был установлен забор, что работы начинались, хоть мы фиксировали на видео, как его сносили, и передавали это видео в полицию вместе с заявлением", - отметила замдиректора.

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.