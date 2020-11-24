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Проект мемориала Небесной Сотни станет дороже, если расторгнуть договор с генподрядчиком, - замдиректора музея Майдана

Новости Цензор.НЕТ Общество

Проект мемориала Небесной Сотни станет дороже, если расторгнуть договор с генподрядчиком, - замдиректора музея Майдана

В музее Майдана рассказали, что генподрядчик может вернуть оставшиеся средства на построение мемориала Героям Небесной Сотни, если расторгнуть с ним договор. Но в таком случае проект станет дороже.

Об этом заявила заместитель директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Оксана Моргун, говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Они могут вернуть только если мы с ними расторгаем договор. Но в таком случае неизвестна уже и дальнейшая судьба мемориала. Проект станет дороже, потому что с момента, как мы заключили договор, стоимость работ возрастает. На момент, когда составлялась проектно-сметная документация, средняя заработная плата строителей по Киеву была 7,8 тысячи гривен. Сейчас она уже выросла до 11,5 тысячи. И при проведении нового тендера нужно будет делать новую документацию", - отметила Моргун.

Кроме того, по ее словам, нужно где-то хранить материалы и за это тоже платить.

"Деревья нуждаются в уходе, на это тоже идут дополнительные средства, которые не предусматривались проектом и возникли в связи с арестом земельных участков. Сейчас генподрядчик это обеспечивает за свой счет и ответственность на нем. Они нам пишут письма и спрашивают, когда начнутся строительные работы. Мы прилагаем им письма из Офиса Генпрокурора и пишем, что сроки не определены. Определение суда, с которым приехали к нам на обыск, содержало ​​информацию о том, что музей вместе с генподрядчиком заключили договор, но признаков выполнения строительных или подготовительных работ они не видят. Они видят, что нашей целью было завладение государственными средствами без всякой перспективы на дальнейшее строительство. То есть, мы якобы преследовали цель вообще не строить. И там не фигурирует третья сторона – прокуратура, не фигурируют два ареста. Не написано, что был установлен забор, что работы начинались, хоть мы фиксировали на видео, как его сносили, и передавали это видео в полицию вместе с заявлением", - отметила замдиректора.

Полную версию статьи читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+5
четко по порновским лекалам.
Арестовали участок для препятствования стройке и теперь завели дело - "почему не строили". Хуцпа 100 лвл.
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24.11.2020 13:31
+4
возвращать надо с суда арестовавшего участок.

И с прокуратурьі заблокировавшей стройку.
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24.11.2020 13:33
+4
Где мемориал?
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24.11.2020 13:52
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Та не нужно ничего возвращать.
Зеленский ещё денег выделит.
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24.11.2020 13:30 Ответить
возвращать надо с суда арестовавшего участок.

И с прокуратурьі заблокировавшей стройку.
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24.11.2020 13:33 Ответить
Твой стиль общения мне знаком.
Виновные по твоей версии - петушарий, порнов, колямойский и зеля.
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24.11.2020 13:36 Ответить
Не-не) Только "попєрєдники" - только они проклятые Проект мемориала Небесной Сотни станет дороже, если расторгнуть договор с генподрядчиком, - замдиректора музея Майдана - Цензор.НЕТ 103
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24.11.2020 13:47 Ответить
четко по порновским лекалам.
Арестовали участок для препятствования стройке и теперь завели дело - "почему не строили". Хуцпа 100 лвл.
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24.11.2020 13:31 Ответить
Кто арестовал, ты в курсе?
Тот, кто за 6 лет ничего по Майдану не расследовал.
И арестовали очень удачно.
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24.11.2020 13:34 Ответить
зеба) если б кто хотел украсть 100 миллионов то он организовал бы "фонд ковид" и там распилил на дорогах практически незаметно, а не на стройке на которую все смотрят. Проект мемориала Небесной Сотни станет дороже, если расторгнуть договор с генподрядчиком, - замдиректора музея Майдана - Цензор.НЕТ 3395
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24.11.2020 13:44 Ответить
Мне твой зеля до одного места.
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24.11.2020 13:49 Ответить
Це вата.
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24.11.2020 13:52 Ответить
зрозумів що вата) птенєц петушарія
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24.11.2020 13:58 Ответить
...і нікого не цікавить, а скільки виймають з кишень українців на святкування усіляких російських майскіх празнікав та васьмих март. А як тільки Військовий Парад, День Незалежності...то нам до копійки порахують, скільки воно коштує і як це дорого. А порахують ті, хто жити в Україні не може без усього російського.
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24.11.2020 13:38 Ответить
Где мемориал?
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24.11.2020 13:52 Ответить
Стільки років пройшло.
Вже би хоч не позорились.
Таке враження, це не музей будують, а SkyWay або Орбітальну Станцію.
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24.11.2020 14:02 Ответить
Його не будують, у тому то й справа. А не будують, бо суд за поданням прокуратури арештував ділянку. І зараз мова йде про будівництво меморіалу, а не музею.
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24.11.2020 19:26 Ответить
ну, ладно, сто лямов срочно перечислили, потому, что был конец года и они , типа, могли "сгореть". На дворе уже ноябрь заканчивается, т.е. прошло 11 месяцев, на стройплощадке конь не валялся, где результат вложения ста лямов? За деревьями ухаживали?
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24.11.2020 16:58 Ответить
Ви читати вмієте? Ділянка арештована. Як можна итати про результат на арештованій ділянці.
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24.11.2020 19:27 Ответить
Ну метода агентов(не дать что то знаковое построить а Украине) ФСБ РФ не новая!!!Так же было и со " Стеной" на границе!!!Как только её начали строить...прокуратура стала обьвинять подрядчиков в различных выдуманных финансовых "грехах" и практически остановила(якобы до выяснения) строительство Стены!!!Затем фсбешные журналисты бросились травить её куратора Яценюка-обвиняя его,якобы за воровство 1 млрда грн!!!Яценюк конечно подал в суд на журналистов и выиграл...но он сам оказался в политканализации и его "Стена" так и не была построена!!! Проєкт меморіалу Небесної Сотні стане дорожчим, якщо розірвати договір з генпідрядником, - заступниця директора музею Майдану - Цензор.НЕТ 4089
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24.11.2020 17:59 Ответить
 
 