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Новости Политика Украины
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Уполномоченному правительства Венгрии Греже отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уполномоченному правительства Венгрии Греже отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД

Во вторник уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Украины Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины из-за существующего запрета, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Решение о запрете въезда гражданам иностранных государств принимается в соответствии с существующим в правовом поле Украины порядке. Одним из оснований для этого является установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины. В случае с господином Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине - участника избирательного процесса", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте министерства во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений, запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения.

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"Согласно установленному порядку, решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу Украины. Законодательством Украины не предусмотрена возможность заранее информировать иностранца о принятом решении о запрете ему въезда на территорию Украинского государства", - пояснили в МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство в который раз призвало иностранных граждан, посещающих Украину, независимо от занимаемых ими должностей уважать ее законодательство.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающие вмешательство во внутреннюю политику других государств. В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующую в местных выборах на Закарпатье, а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.
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Топ комментарии
+6
И это правильно.
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24.11.2020 13:34
+5
респект-гнать таких приспешников сепаратизма к чертовой матери-
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24.11.2020 13:36
+5
Браво, МЗС!!!
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24.11.2020 13:36
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Уполномоченньій упал намоченньій. Уполномоченному правительства Венгрии Грежи отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД - Цензор.НЕТ 9443
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24.11.2020 13:30 Ответить
Уполномоченному правительства Венгрии Грежи отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД - Цензор.НЕТ 2877 Сейчас из-за этой грыжи начнётся...
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24.11.2020 13:31 Ответить
И это правильно.
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24.11.2020 13:34 Ответить
Парахаботі умудрілісь пєрєсратся са фсємі сасєдямі із-за сваєй мові!
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24.11.2020 13:34 Ответить
Ти вже хоч бери коментар "в лапки" - тоді сприймуть, як сарказм стосовно "адіннародовцев"... А то якийсь "суперпатріот" сприйме його "за чисту монету"...
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24.11.2020 13:44 Ответить
так это и есть типичная фраза "суперпатриота"
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24.11.2020 13:48 Ответить
энта рашисты и их венгерские падельники .навязывая свои языки Украине ,говорят,что Украиной правят националисты, из-за того,что нужно в Украине знать українську ,а они интернационалисты...
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24.11.2020 14:45 Ответить
Уполномоченному правительства Венгрии Грежи отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД - Цензор.НЕТ 275
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24.11.2020 13:35 Ответить
респект-гнать таких приспешников сепаратизма к чертовой матери-
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24.11.2020 13:36 Ответить
Браво, МЗС!!!
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24.11.2020 13:36 Ответить
Морда у него бандитская даже ,такой себе типаж Рената Уполномоченному правительства Венгрии Грежи отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД - Цензор.НЕТ 3463
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24.11.2020 13:38 Ответить
нічого, зараз сіярто вилізе з істерикою і кулеба буде в соплях розказувати про непорозуміння і пєрєгіби на мєстах
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24.11.2020 13:48 Ответить
Санкции против страны ЕС - оригинальненько. Уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС - Цензор.НЕТ 3403
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24.11.2020 14:09 Ответить
Надо было сразу арестовать на границе. Нарушителей закона надо наказывать
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24.11.2020 16:57 Ответить
Пока что ниЗя евросоюСник как ни как хоть и поганый магуар и мы не Китай и США в плане вооружения, что бы качать праваУповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС - Цензор.НЕТ 590у нас не в состоянии арестовать опзезешника ни одного а вы о начальстве мадьяров Уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС - Цензор.НЕТ 590
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24.11.2020 18:25 Ответить
Правильно сделали. Только обоссаными трусами по морде, иначе не научатся уважать законы Украины.
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24.11.2020 19:11 Ответить
 
 