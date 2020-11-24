Уполномоченному правительства Венгрии Греже отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД

Во вторник уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Украины Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины из-за существующего запрета, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Решение о запрете въезда гражданам иностранных государств принимается в соответствии с существующим в правовом поле Украины порядке. Одним из оснований для этого является установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины. В случае с господином Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине - участника избирательного процесса", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте министерства во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений, запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения.

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"Согласно установленному порядку, решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу Украины. Законодательством Украины не предусмотрена возможность заранее информировать иностранца о принятом решении о запрете ему въезда на территорию Украинского государства", - пояснили в МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство в который раз призвало иностранных граждан, посещающих Украину, независимо от занимаемых ими должностей уважать ее законодательство.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающие вмешательство во внутреннюю политику других государств. В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующую в местных выборах на Закарпатье, а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.