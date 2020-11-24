РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15078 посетителей онлайн
Новости Общество Расследование преступлений на Майдане
2 222 8
майдан (4138) мемориал (144) обыск (1845) строительство (1949) Горбатюк (425) Музей Майдана (61)

Мы предлагали, чтобы сначала построили музей Майдана, потому что он находится в месте, где строительство не мешает следствию, - Горбатюк

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мы предлагали, чтобы сначала построили музей Майдана, потому что он находится в месте, где строительство не мешает следствию, - Горбатюк

Бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтверждает, что представители музея Майдана неоднократно обращались в прокуратуру, чтобы согласовать, когда можно вести строительство мемориала Героям Небесной Сотни.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Мы сразу сказали, что еще не завершили проведение следственных экспериментов. Поэтому еще нельзя проводить работы, пока мы их не завершим. Они уточняли, сколько времени на это надо. Я уточнил у следователей. Предварительно они сказали, что оставалось то ли 20, то ли 30 следственных экспериментов, точно сейчас не вспомню. Определили, что нам надо до трех месяцев, чтобы завершить", – рассказал он. Но добавил, что этот срок растянулся по не зависящим от следствия обстоятельствам.

Горбатюк подчеркнул, что очень важно сохранять ландшафт местности до вступления приговоров в силу, то есть до тех пор, пока они не подтверждены в апелляции.

"Там такой план, что они практически разравнивают спуск, то есть обстановка изменится полностью, – объяснил Горбатюк. – А теперь представьте: следствие провело эксперименты, идет суд. Но как только спуск разравняют, встает подозреваемый по событиям 20 февраля и говорит, что хочет на местности показать, как это происходило. Или пять их встает. А уже показать нельзя. Смогут говорить, что уничтожили специально. Начнутся манипуляции. Мы предлагали, чтобы сначала построили музей, потому что он находится в месте, где строительство не мешает следствию. Возле него можно стелу поставить, цветы возлагать. Но они решили пойти другим путем".

Полную версию статьи читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект мемориала Небесной Сотни станет дороже, если расторгнуть договор с генподрядчиком, - замдиректора музея Майдана

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арестовыватель нарисовался. Мы предлагали, чтобы сначала построили музей Майдана, потому что он находится в месте, где строительство не мешает следствию, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4311
Заёрзали крысы.
показать весь комментарий
24.11.2020 13:50 Ответить
Интересно, а следствие по майдану когда закончится? Или его ещё никто и не начинал?
показать весь комментарий
24.11.2020 13:54 Ответить
неоднократно обращались в прокуратуру, чтобы согласовать, когда можно вести строительство
А прокуратура подождала и теперь спрашивает "почему не строили". Класика зебилизма. Мы предлагали, чтобы сначала построили музей Майдана, потому что он находится в месте, где строительство не мешает следствию, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 172
показать весь комментарий
24.11.2020 13:56 Ответить
Кацапізма.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:01 Ответить
Правильно ты его охарактеризовал.
Плюсую!
показать весь комментарий
24.11.2020 14:04 Ответить
Вопрос звучит по-другому.
Если не построили, где 111,5 млн. народных денег?
показать весь комментарий
24.11.2020 14:03 Ответить
Зельцман украл!
показать весь комментарий
24.11.2020 14:24 Ответить
 
 