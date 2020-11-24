Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция Петербурга ведет переговоры с мужчиной, который заперся дома в квартире в Колпино с детьми и обещает их убить. Его требования невнятны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фонтанку", около часа дня в правоохранительные органы поступила информация о ЧП в квартире дома на Пролетарской.
По предварительной информации, хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать, и "убьет всех".
Мужчина, захвативший в заложники свою семью, может владеть оружием. По данным издания, большую часть своей жизни он проработал охранником, а также открывал своё охранное предприятие.
По данным ТАСС, мужчина, захвативший заложников находится в состоянии алкогольного опьянения, он вооружен топором и угрожает детям.
Как сообщил российскому изданию источник в правоохранительных органах, причиной удержания шестерых детей мужчиной мог стать бытовой конфликт с супругой.
В МВД РФ подтвердили, что с мужчиной ведутся переговоры и сообщили, что он не состоит на учете в полиции.
"Супруг выгнал женщину из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По предварительным данным, данный гражданин на учете в полиции не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал представитель МВД РФ.
Как сообщает Телеграм-канал "Baza", в квартире заперся Денис Бельтюков. Также сообщается, что он держит нож у горла ребенка и орет на полицейских. Он требует не подходить к нему.
Пожалуйста, подождите...
У нас для этого гранаты уже есть.
Мужик с оторванной кистью чувствует себя нормально.
Вот что боярышник животворящий делает!
с поломанной ножкой
супчик хлебал
деревянною ложкой
- "Хватит! Нажралась
скотина хромая!"
мама сказала,
топор вынимая...
на бульбандии соответствующее кино сняли - "спайс бойз"
И прочим кликбейтным заголовкам ?
Хочу минусить любой треш про раша-парашу - к чему нам их зверинец? Своих проблем мало?
Нету пальцев столько на ногах
С каждым годом всё они красивей
Утопают в солнце и в снегах
В Ростове шикарные плюхи
Размером с большую печать
В Москве ********** нюхать
В Челябинске лучше торчать
А в Питере - пить!
В Питере - пить!
В Питере тире - пить!
В Питере - пить!
В Питере - пить!
В Питере тире - пить!(с)
Только оно нам надо.. Своих алкашей хватает.