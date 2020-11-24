Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей. ФОТО

Полиция Петербурга ведет переговоры с мужчиной, который заперся дома в квартире в Колпино с детьми и обещает их убить. Его требования невнятны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фонтанку", около часа дня в правоохранительные органы поступила информация о ЧП в квартире дома на Пролетарской.

По предварительной информации, хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать, и "убьет всех".

Мужчина, захвативший в заложники свою семью, может владеть оружием. По данным издания, большую часть своей жизни он проработал охранником, а также открывал своё охранное предприятие.

По данным ТАСС, мужчина, захвативший заложников находится в состоянии алкогольного опьянения, он вооружен топором и угрожает детям.

Как сообщил российскому изданию источник в правоохранительных органах, причиной удержания шестерых детей мужчиной мог стать бытовой конфликт с супругой.

В МВД РФ подтвердили, что с мужчиной ведутся переговоры и сообщили, что он не состоит на учете в полиции.

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"Супруг выгнал женщину из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По предварительным данным, данный гражданин на учете в полиции не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал представитель МВД РФ.

Как сообщает Телеграм-канал "Baza", в квартире заперся Денис Бельтюков. Также сообщается, что он держит нож у горла ребенка и орет на полицейских. Он требует не подходить к нему.



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