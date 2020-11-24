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заложник (1486) Россия (91304)

Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Петербурга ведет переговоры с мужчиной, который заперся дома в квартире в Колпино с детьми и обещает их убить. Его требования невнятны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фонтанку", около часа дня в правоохранительные органы поступила информация о ЧП в квартире дома на Пролетарской.

По предварительной информации, хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать, и "убьет всех".

Мужчина, захвативший в заложники свою семью, может владеть оружием. По данным издания, большую часть своей жизни он проработал охранником, а также открывал своё охранное предприятие.

По данным ТАСС, мужчина, захвативший заложников находится в состоянии алкогольного опьянения, он вооружен топором и угрожает детям.

Как сообщил российскому изданию источник в правоохранительных органах, причиной удержания шестерых детей мужчиной мог стать бытовой конфликт с супругой. 

В МВД РФ подтвердили, что с мужчиной ведутся переговоры и сообщили, что он не состоит на учете в полиции.

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"Супруг выгнал женщину из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По предварительным данным, данный гражданин на учете в полиции не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал представитель МВД РФ.

Как сообщает Телеграм-канал "Baza", в квартире заперся Денис Бельтюков. Также сообщается, что он держит нож у горла ребенка и орет на полицейских. Он требует не подходить к нему.

Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей 01
Фото: Telegram- канал LifeShot
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Топ комментарии
+22
У нас все еще хуже. Всякие шоумены в политику лезут. Восемь классов окончили, х...ром по роялю стучать научились и в президенты. Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 9233
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24.11.2020 13:56
+21
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 2567
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24.11.2020 13:54
+13
Нет, настойка боярышника уже не в моде. В высших кругах русского общества сейчас распивают антисептик на основе метилового спирта.
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24.11.2020 14:00
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Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 2567
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24.11.2020 13:54 Ответить
У нас все еще хуже. Всякие шоумены в политику лезут. Восемь классов окончили, х...ром по роялю стучать научились и в президенты. Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 9233
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24.11.2020 13:56 Ответить
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 290 проблема как в анекдоте детей люблю но ПРОЦЕСС больше а тут жона заявила все процесс закрывается... Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 1698 вот мужик и навернулся... Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 5673 Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 4430
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24.11.2020 14:08 Ответить
По лицу сразу видно очередного олигофрена, как тот что расстрелял семью в Гюмри. Одна порода.
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24.11.2020 13:55 Ответить
типичная угро-финская рожа. а считают же себя славянами
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24.11.2020 14:03 Ответить
пропитая морда как керза, апахмелите белочку баярочкой и он сам откроет дверь Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 2299
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24.11.2020 15:49 Ответить
Дайте йому шаурму, його попустить. 6 дітей, не дивно що він поїхав дахом.
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24.11.2020 13:55 Ответить
шавєрму,тож пітєр!
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24.11.2020 15:34 Ответить
Удачи тебе, мужик, ведь если не ты их убьют солдаты НАТО!!! Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 8434
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24.11.2020 13:57 Ответить
пить надо меньше
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24.11.2020 13:57 Ответить
Бояра или огуречный?
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24.11.2020 13:57 Ответить
Нет, настойка боярышника уже не в моде. В высших кругах русского общества сейчас распивают антисептик на основе метилового спирта.
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24.11.2020 14:00 Ответить
Креативненко)
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24.11.2020 14:10 Ответить
Люди, не пейте антисептик, а не то русскими станете.
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24.11.2020 13:57 Ответить
очень странным стал город расчленинград...был культурной столицей, теперь лиш мем
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24.11.2020 14:00 Ответить
Мы ушли далеко от этого средневековья.....
У нас для этого гранаты уже есть.
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24.11.2020 14:00 Ответить
Где? В Магадане?
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24.11.2020 14:02 Ответить
Почитай новости.
Мужик с оторванной кистью чувствует себя нормально.
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24.11.2020 14:05 Ответить
чувак с оторванной никого не убивал, он защищался
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24.11.2020 14:11 Ответить
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 1955
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24.11.2020 14:08 Ответить
что морально проще: зарубить человека топором с кучей кровищи или элегантно снять с помощью снайперской винтовки? А если управлять байрактаром как в Карабахе, то-то вообще не считается убийсвом, можно сказать, шо в колофдути пострелял Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 6650
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24.11.2020 14:04 Ответить
Твои бредни меня перестали интересовать. Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 3749
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24.11.2020 14:06 Ответить
Хай собі х.й відрубає (щоб більше подібних собі не штампувати)! Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 7854
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24.11.2020 14:02 Ответить
Бояра не зашла.
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24.11.2020 14:04 Ответить
******** воистину
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24.11.2020 14:04 Ответить
житель ******? где находится этот *****? на донбассе шоле?
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24.11.2020 14:05 Ответить
Завтра в Нєвзоровських срєдах буде повний аналіз даного кейсу.
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24.11.2020 14:06 Ответить
расчЛенинград?
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24.11.2020 14:21 Ответить
"лютая пітєрщіна"
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24.11.2020 14:39 Ответить
Вчора у статті про насилля над жінками в Україні набігло кацапів, як тарганів. Під цією новиною жодного гвинторога. От і робіть висновки, для чого вони тут пасуться.
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24.11.2020 14:09 Ответить
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 9990Вот

Вот что боярышник животворящий делает!
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24.11.2020 14:10 Ответить
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 7781
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24.11.2020 14:11 Ответить
А ежели бы вы узнали ,что все шестеро зачаты не вами? Ить на мачо он плохо похож. Стало быть ,он доблестно охранял покой ордынских толстосумов ,а в ето время.... Прям, сценарий для сериала!
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24.11.2020 14:12 Ответить
половина ********** плодица как тараканы и на пособия живут, вот этот допился до белочки Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 7999
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24.11.2020 15:52 Ответить
А яка нам різниця? В нас свого повно.Москалі на нас напали,вбили тисячі українців,цього достатньо.Навіщо нам їхні новини? Це якийсь комплекс меншого брата.
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24.11.2020 14:12 Ответить
маленький мальчик
с поломанной ножкой
супчик хлебал
деревянною ложкой

- "Хватит! Нажралась
скотина хромая!"
мама сказала,

топор вынимая...
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24.11.2020 14:13 Ответить
Расчлєнінград, що ще казати..
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24.11.2020 14:15 Ответить
бед трип
на бульбандии соответствующее кино сняли - "спайс бойз"
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24.11.2020 14:19 Ответить
що таке Пітєра?
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24.11.2020 14:19 Ответить
Когда добавят функции дизлайка подобным "новостям" ?

И прочим кликбейтным заголовкам ?
Хочу минусить любой треш про раша-парашу - к чему нам их зверинец? Своих проблем мало?
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24.11.2020 14:22 Ответить
тю, больше треша
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24.11.2020 14:25 Ответить
Много городов у нас в России
Нету пальцев столько на ногах
С каждым годом всё они красивей
Утопают в солнце и в снегах
В Ростове шикарные плюхи
Размером с большую печать
В Москве ********** нюхать
В Челябинске лучше торчать
А в Питере - пить!
В Питере - пить!
В Питере тире - пить!
В Питере - пить!
В Питере - пить!
В Питере тире - пить!(с)
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24.11.2020 14:30 Ответить
И это культурная столица. ****.
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24.11.2020 14:31 Ответить
А що він може вимагати?- ***** на царство, Трамп президент США.... Що ще хвилює кацапів?
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24.11.2020 14:34 Ответить
Руссиш белочка...
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24.11.2020 14:50 Ответить
Полиция ведёт с мужчиной переговоры... Мужчина требует боярышник... Жена просит полицию, чтобы ему дали боярышник... Тёща тоже просит, чтобы ему дали боярышник...
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24.11.2020 15:10 Ответить
Колпино,Колпино...это рядом с Ольгино? может блогер рехнулся?? Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 25
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24.11.2020 15:14 Ответить
Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 1072 Как упоительны там вечера...Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 1971
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24.11.2020 15:21 Ответить
культура ватная прет
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24.11.2020 15:33 Ответить
По харі видно, що підАр кацапсячий Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 5929
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24.11.2020 15:36 Ответить
А чому не написано, що він перехворів коронавірусом? А то якось нежиттево.
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24.11.2020 16:16 Ответить
Культурная столица.
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24.11.2020 17:32 Ответить
Духовненько так с соблюдением всех Пуйловских СКРЕП.
Только оно нам надо.. Своих алкашей хватает.
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24.11.2020 17:34 Ответить
Семейные разборки с топором. Сразу видно кацапию и как мы выгодно от нее отличаемся. Вот в Харькове два дня назад все было культурно, с гранатами.
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24.11.2020 19:59 Ответить
 
 